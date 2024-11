Gruparea criminală condusă de Șor este sponzorizată din exterior cu sume exorbitante de bani, spune premierul moldovean

Potrivit premierului Dorin Recean, gruparea criminală condusă de Ilan Șor, oligarhul fugit la Moscova, este sponsorizată din exterior cu sume exorbitante, fiind vorba de aproximativ 2% din PIB-ul Republicii Moldova, subliniind că atacul asupra țării sale este fără precedent și constituie o nouă formă de război hibrid.

Potrivit demnitarului moldovean, Republica Moldova luptă „cu o grupare criminală organizată, sponsorizată din exterior cu sume exorbitante, de aproape 2% din produsul intern brut al Republicii Moldova. Un astfel de atac este fără precedent, este o nouă formă a războiului hibrid unde este atacat fundamentul democrației”, a declarat prim-ministrul Dorin Recean în contextul în care alegerile prezidențiale, dar și plebiscitul pro-UE din această toamnă au avut loc pe fondul influenței fără precedent a Kremlinului, dar și al mituirii masive a alegătorilor de gruparea criminală organizată de oligarhul Ilan Șor.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), în primul semestru al acestui an, PIB-ul Republicii Moldova a constituit 142,2 miliarde de lei moldovenești.

Abordare sistemică

Dorin Recean a mai anunțat că Guvernul pe care-l conduce este în proces de elaborare a unui plan de reformare a justiției, plan care vizează, printre altele, prevenirea corupției electorale.

,,În aceste zile am lucrat cu echipele, inclusiv de la Ministerul Justiției, dar am solicitat opinia tuturor ramurilor independente din acest domeniu, mă refer la CSM, CSP pentru ca să ne expunem cum ne pregătim pentru următorul val de fraudare pentru că am observat acest fenomen. El, parțial, a putut fi stăvilit de intervenția, în mod special, a Poliției, a CNA-ului și a câtorva procurori și judecători, dar trebuie să avem o abordare sistemică și nu putem să mergem cu mănușile albe. Trebuie să schimbăm și abordarea”, a mai afirmat șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău.

Precizări după ședința CSS

Premierul Dorin Recean a făcut anunțul după ce, la începutul acestei săptămâni, președinta Maia Sandu a convocat Consiliul Suprem de Securitate (CSS), în cadrul căruia au fost discutate problema corupției politice și necesitatea accelerării măsurilor de combatere a acesteia. Lidera de la Chișinău a subliniat importanța unor acțiuni ferme din partea instituțiilor, printre care și cele de justiție, și a modificărilor legislative pentru reducerea termenelor de examinare a cazurilor în instanță, subliniind că Guvernul și Parlamentul vor veni cu un plan de acțiuni în acest sens.

,,Ne dorim ca cetățenii Republicii Moldova să decidă cine trebuie să conducă țara, ci nu banii murdari care vin dintr-o parte sau alta”, a adăugat președinta Republicii Moldova.

Președinta Maia Sandu a convocat ședința CSS după mituirea masivă a alegătorilor în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului pro-UE, orchestrată de oligarhul fugar Ilan Șor, lider al grupării criminale organizate, dar și al blocului Victorie/Pobeda.

Ilan Șor, pro-rusul care este principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde de justiția de la Chișinău la Moscova.

În luna aprilie 2023, Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară. Acesta neagă acuzațiile.

El a fugit din Republica Moldova în 2019, când Partidul Democrat din Moldova (PDM), formațiunea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, a plecat de la guvernare.