Maia Sandu convoacă CSS după corupția politică de la alegeri: Cetățenii să decidă cine trebuie să conducă țara, ci nu banii murdari

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat astăzi Consiliul Suprem de Securitate (CSS), în cadrul căruia au fost discutate problema corupției politice și necesitatea accelerării măsurilor de combatere a acesteia. Lidera de la Chișinău a subliniat importanța unor acțiuni ferme din partea instituțiilor de justiție și a modificărilor legislative pentru reducerea termenelor de examinare a cazurilor în instanță.

Președinta Maia Sandu a convocat ședința CSS după mituirea masivă a alegătorilor în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului pro-UE, orchestrată de oligarhul fugar Ilan Șor, lider al unei grupări criminale.

,,Corupția politică și atacul la democrația Republicii Moldova pe care l-am urmărit cu toții în timpul alegerilor prezidențiale și a referendumului. Am văzut cum grupări criminale au încercat să substituie voința cetățenilor Republicii Moldova prin cumpărarea de voturi au încercat să influențeze decizii importante pentru Republica Moldova și cetățenii săi. Am discutat cu instituțiile responsabile, în special, instituțiile care reprezintă justiția. Despre faptul că această grupare criminală se ocupă de corupție politică nu de ieri și nu de alaltăieri. Cel puțin de zece ani, vedem diferite forme de corupție politică, începând de la finanțarea ilegală a partidelor, finanțarea ilegală a campaniilor electorale și în ultimii ani am văzut și încercări de cumpărare de voturi. Vreau să vă amintesc că primul exemplu l-am avut în cadrul alegerilor din autonomia găgăuză”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit liderei de la Chișinău, tentativele de cumpărare a voturilor au avut loc și în timpul alegerilor locale din toamna anului trecut, precum și în scrutinul din Găgăuzia din 2023 pentru alegerea bașcanului regiunii pro-ruse.

,,Nu am văzut acțiuni ferme, corecte, suficiente din partea organelor de justiție pentru a sancționa aceste acțiuni ilegale, care repet pun în pericol democrația Republicii Moldova. Am discutat despre lucrurile care trebuie să se întâmple în următoarele săptămâni și luni ca statul Republica Moldova să poată să asigure respectarea votului autentic al cetățeanului și am discutat despre acțiuni care să prioritizeze examinarea cazurilor de corupție politică atât de către procuratură, cât și de instanțele de judecată. Știm că există mai multe dosare pe cazurile pe care le-am menționat aici, dar examinarea acestor dosare durează. Tocmai de aceea este nevoie să se vină, inclusiv cu modificări la nivel de legislație care să restrângă termenul de examinare pentru cazurile de corupție politică, mai ales pentru cazurile de cumpărare de voturi. Și-n acest Guvernul împreună cu Parlamentul, împreună cu alte instituții care sunt vizate de aceste lucruri urmează în următoarele câteva zile să vină cu un plan concret pentru a asigura examinarea prioritară a acestor cauze și, respectiv, reducerea termenelor de examinare ca să nu avem situații care se amână pentru mulți ani. Am vorbit despre nevoia de a consolida legislația pe domeniul de securitate națională, chiar dacă în ultimii ani am îmbunătățit legislația pe acest domeniu, dar este clar că nu a fost suficient”, a mai afirmat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că, pe parcursul acestei săptămâni, reprezentanții partidelor și ai societății civile vor fi invitați la consultări publice privind acțiunile pentru combaterea corupției politice.

,,Ne dorim ca cetățenii Republicii Moldova să decidă cine trebuie să conducă țara, ci nu banii murdari care vin dintr-o parte sau alta”, a adăugat președinta Maia Sandu.

Totodată, Maia Sandu a menționat că: ,,Schimbările pe care le-am făcut la Procuratura Anticorupție nu au dat rezultate și sugestia, recomandarea Consiliului Suprem de Securitate către Guvern a fost să vină cu o propunere nouă pentru a schimba situația de la Procuratura Anticorupție pentru că am văzut un eșec total din partea acesteia pe lupta împotriva corupției mari și mai ales pe lupta împotriva corupției politice”.

Reacția șefei PA

Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție (PA), a reacționat printr-un comunicat de presă, reamintind că instituția pe care o conduce este într-un proces de reformă, început în martie anul acesta de Guvern.

,,Din păcate, la moment, Procuratura Anticorupție duce o lipsă gravă de personal, inclusiv procurori (vacanța funcțiilor fiind de circa 50%) și ofițeri, precum și lipsa unor resurse bugetare adecvate sarcinilor și atribuțiilor procuraturii (lipsa unui sediul funcțional și ai tehnicii speciale de investigație), fapt sesizat și de Comisia Europeană în procesul de screening bilateral precum și alte instituții internaționale, inclusiv Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Amintim că, în rezultatul ultimilor modificări legislative intrate în vigoare în martie 2024, Procuratura Anticorupție nu mai este competentă de a investiga corupția electorală, însă Guvernul ar putea lua în calcul experiența Procuraturii Anticorupție de a investiga astfel de cazuri și de a combate acest flagel antisocial care erodează sistemul securității naționale. Avem convingerea că, măsurile guvernamentale ulterioare vor genera o întărire a capacităților funcționale a Procuraturii Anticorupție în volum deplin conform angajamentelor asumate față de cetățenii Republicii Moldova și a partenerelor externi”, se arată în comunicatul de presă.

Prima ședință în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat luni dimineață ședința Consiliului Suprem de Securitate, aceasta fiind prima întrunire după câștigarea unui nou mandat prezidențial, alegerile având loc pe fondul influenței fără precedent a Kremlinului.

După primul tur al alegerilor din 20 octombrie, Maia Sandu a denunțat „un atentat asupra democrației” și a libertății cetățenilor de a aspira la integrarea europeană.

Lidera de la Chișinău a afirmat că „bandiții care vor cu orice preț să ajungă la putere” au încercat să cumpere 300.000 de voturi, Maia Sandu referindu-se la Ilan Șor, oligarhul fugit la Moscova, care este principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Republicii Moldova.