„Echipa lui Putin” în Parlamentul moldovean. Un deputat afiliat lui Ilan Șor a purtat un tricou cu acest mesaj

Vasile Bolea, care a părăsit anul trecut rândurile socialiștilor în favoarea partidului Renaștere, controlat de oligarhul fugar Ilan Șor, a venit la ședința de joi a Parlamentului moldovean îmbrăcat în tricoul cu mesajul ,,Putin Team”, adică ,,Echipa lui Putin”.

Gestul lui Vasile Bolea i-a contrariat pe parlamentarii partidului Puterii, dar a plăcut celorlalți membri ai blocului Victorie creat recent la Moscova de oligarhul fugar Ilan Șor, aceștia susținând că este o mândrie pentru ei să facă parte din echipa liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

,,Noi toți facem parte din această echipă (n.r.-echipa lui Putin) și suntem mândri să vă spunem acest lucru. Noi având în vedere că am ales alt stil, am venit așa cum am venit, dar suntem pe aceeași linie și, desigur, că împărtășim ideea aceasta să vină în Parlament în tricoul acesta”, a declarat presei Marina Tauber.

Tot astăzi, Vasile Bolea, alături de alți șase parlamentari apropiați prorusului Ilan Șor, adică Vadim Fotescu, Denis Ulanov, Irina Lozovan, Marina Tauber, Reghina Apostolova și Alexandr Nesterovschi au blocat tribuna Parlamentului, încercând să împedice desfășurarea ședinței.

Pedepsiți pentru scandal în Parlament

În consecință, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus sancționarea acestora prin interzicerea participării acestora la următoarele cinci ședințe, lucru care s-a și întâmplat.

„V-am acordat avertisment, v-am chemat la ordine, a fost aplicată și sancțiunea de retragere a cuvântului. Suntem în situația de a aplica articolul 133 (f) – interzicerea participării la ședințele plenare pe durata de până la zece ședințe. Eu fac uz de dreptul meu de Președinte al Parlamentului și propun să aplicăm sancțiunea de interzicere a participării la ședințele plenare pe durata de cinci ședințe. Vom acționa foarte hotărât de fiecare data când cei certați cu legea, care lucrează pentru statul agresor – Federația Rusă – vor încerca să perturbeze parcursul nostru european”, a spus președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Propunerea a fost votată de 57 de deputați. ,,Articolul 132 din Regulamentul Parlamentului interzice deputaților să insulte, să facă amenințări sau să expună calomnii de la tribuna legislativului. De asemenea, este interzisă tulburarea dezbaterilor sau crearea agitației în sala de ședințe, precum și blocarea tribunelor, a accesului în sala de şedinţe, blocarea sau limitarea accesului la microfoane sau crearea unor condiţii de imposibilitate a continuării şedinţelor plenare ale Parlamentului. Deputații care încalcă aceste reguli riscă următoarele sancțiuni – avertismentul, chemarea la ordine, retragerea cuvântului, lipsirea de cuvânt pe o durată de până la cinci ședințe, eliminarea din sala de ședințe, interzicerea participării la ședințele plenare pe o perioadă de până la zece ședințe. Ultimele două sancțiuni se aplică de Parlament, cu votul majorității deputaților prezenți. De asemenea, deputații riscă și sancțiuni financiare”, menționează reprezentanții Legislativului de la Chișinău.

Ilan Șor, liderul blocului Victorie/ Pobeda, care ar fi principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde de câteva luni de justiția de la Chișinău la Moscova.

În luna aprilie 2023, Şor a fost condamnat la 15 ani de închisoare, pedeapsă dictată în lipsă în cauza penală ,,frauda bancară”. El a fugit din Republica Moldova în 2019, când PDM, formațiunea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, a plecat de la guvernare.