Controverse în cazul fragmentelor de rachetă căzute în regiunea separatistă Transnistria

Ministerul Apărării de la Chișinău susține că spațiul aerian al Republicii Moldova nu a fost survolat, declarație făcută în contextul în care în regiunea separatistă Transnistria au fost depistate cu o zi în urmă fragmente de rachetă, informație relatată de așa-zisele autorități din zonă.

,,Vreau să repet încă o dată situația pe care am văzut-o ieri se datorează faptului că este un război la granițele noastre, un război de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Mai multe necunoscute sunt la acest capitol. Ministerul Apărării nu confirmă că spațiul aerian național a fost survolat de obiecte neidentificate”, a declarat Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului moldovean, precizând că ,,reprezentantul Chișinăului în cadrul Comisiei Unificate de Control va adresa întrebările de specialitate ca să știm mai multe detalii”.

Alte detalii

Precizările date au fost făcute la o zi după ce așa-zisele autorități din Transnistria au anunțat că într-o curte din satul Chițcani au fost depistate fragmente de rachetă. Iar proprietarul acesteia a oferit un interviu jurnaliștilor, relatând că resturile rachetei erau imense. „Am crezut că este un accident rutier (n.r.- după zgomotul auzit). Dimineața am ieșit în spatele casei să văd ce s-a întâmplat, iar acolo era un fragment de rachetă cu o greutate de 200 de kilograme. Am făcut armata, dar așa ceva văd pentru prima dată”, a spus bărbatul.

Potrivit șefului delegației transnistrene în Comisia Unificată de Control, Oleg Beleakov, în noaptea de duminică spre luni a fost auzită o bubuitură puternică în mai multe localități, inclusiv Tiraspol și Bender din Transnistria, teritoriu situat între râul Nistru și granița ucraineană.

Așa-zisele autorități de acolo au mai afirmat că resturile de rachetă au fost ridicate de geniști, constatând că acestea nu prezintă pericol, dar nu au precizat unde au fost aduse.

Tot la fața locului s-au deplasat și observatorii militari din cadrul Forțelor Mixte de Menținere a Păcii, dar până în acest moment nu a fost stabilită originea acestora.

Cazul a fost înregistrat în noaptea în care armata rusă a lansat un atac masiv asupra regiunii Odesa din Ucraina, aceasta fiind în imediata apropiere de regiunea transnistreană.

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachetă, unele conținând cantități mari de explozibil au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Ba mai mult, rachetele rusești îndreptate spre Ucraina au survolat ilegal spațiul țării vecine.