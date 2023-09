Fragmente de rachete au fost depistate în regiunea separatistă Transnistria

În satul Chițcani din Transnistria au fost depistate fragmente de rachetă, informație relatată inițial de presa de regiune. Guvernul de la Chișinău s-a autosesizat, însă nu se știe când și cum au ajuns resturile acolo.

Fragmentele de rachetă au fost depistate într-o curte de proprietarul acesteia care a oferit un interviu jurnaliștilor, relatând că acestea erau imense. „Am crezut că este un accident rutier (n.r.- după zgomotul auzit). Dimineața am ieșit în spatele casei să văd ce s-a întâmplat, iar acolo era un fragment de rachetă cu o greutate de 200 de kilograme. Am făcut armata, dar așa ceva văd pentru prima dată”, a spus bărbatul.

Potrivit șefului delegației transnistrene în Comisia Unificată de Control, Oleg Beleakov, în noaptea de duminică spre luni a fost auzită o bubuitură puternică în mai multe localități, inclusiv Tiraspol și Bender din Transnistria, teritoriu situat între râul Nistru și granița ucraineană.

Așa-zisele autorități de acolo mai afirmă că resturile de rachetă au fost ridicate de geniști, constatând că acestea nu prezintă pericol, dar nu precizează unde au fost aduse.

Tot la fața locului s-au deplasat și observatorii militari din cadrul Forțelor Mixte de Menținere a Păcii, dar până în acest moment nu a fost stabilită originea acestora.

Poziția ministrului Apărării

,,La această etapă, nu este clară originea obiectului identificat și nici nu se confirmă din surse independente traiectoria acesteia. Autoritățile statului vor continua să țină publicul informat pe măsură ce primim mai multe informații verificate cu privire la acest incident”, au precizat reprezentanții Ministerului Apărării de la Chișinău.

Noaptea trecută, armata rusă a lansat un atac masiv asupra regiunii Odesa din Ucraina, aceasta fiind în imediata apropiere de regiunea transnistreană.

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachetă, unele conținând cantități mari de explozibil au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Ba mai mult, rachetele rusești îndreptate spre Ucraina au survolat ilegal spațiul țării vecine.