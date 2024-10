Candidatul Partidului Socialist la preşedinţie a refuzat să voteze la refendumul privind aderarea la UE

Candidatul Partidului Socialist din Republica Moldova (PSRM) la preşedinţie, fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, a refuzat să voteze, duminică, la referendumul pentru modificarea Constituţiei prin care ar urma să fie consfinţit parcursul european al ţării.

El a declarat că susţine aspiraţiile europene ale Republicii Moldova, însă a precizat că nu este de acord cu referendumul propus de actuala guvernare.

"Eu nu am participat la referendum. Eu nu susţin poziţia guvernării actuale, care a venit cu ideea, dar în acelaşi timp eu sunt adeptul.... am aspiraţie europeană", a explicat Stoianoglo.

Referindu-se la votul său pentru viitorul preşedinte al Republicii Moldova, candidatul PSRM a declarat că a votat pentru "o Moldovă paşnică".

"Am votat pentru o Moldovă paşnică, o Moldovă modernă, o Moldovă prosperă. Moldova are nevoie de o altă guvernare. Moldova are nevoie de respectarea cetăţenilor, oamenilor noştri, indiferent de etnie, vârstă, viziuni politice, religie. Calea corectă de dezvoltare înseamnă că toate acţiunile noastre trebuie să fie îndreptate numai pentru interesele Republicii Moldova şi a oamenilor care trăiesc aici", a adăugat Stoianoglo.

El a mai afirmat că vrea ca Republica Moldova să aibă, după alegerile prezidenţiale, o politică externă echilibrată şi relaţii tradiţionale cu Uniunea Europeană, Rusia, Statele Unite ale Americii şi China.

În fine, Stoianoglo a declarat că, dacă va fi ales preşedinte, va efectua o primă vizită în Transnistria.

"Prima vizită o voi efectua în Transnistria. Noi trebuie în primul rând să ne concentrăm pe agenda internă a Republicii Moldova", a mai spus candidatul socialist la preşedinţia Republicii Moldova.

Andrei Năstase a votat pentru un președinte „competent”

Candidatul independent Andrei Năstase a votat pentru un președinte „capabil, curajos și competent”. Ex-ministrul de interne vrea ca următorul președinte să „combată corupția” și să „curme hoțiile”.

Dacă va deveni șeful statului, Năstase spune că va promova „relații bine cu toate țările lumii” și se va asigura ca „Moldova să nu fie stăpânită de interese străine”.

Năstase s-a lansat în campania prezidențială având drept principala promisiune restabilirea facilităților fiscale și vamale pentru toți rezidenții zonei economice libere.

Procesul de votare se desfășoară în regim normal, fără incidente majore, a asigura Comisia Electorală Centrală. Cu toate acestea, în primele două ore de votare poliția a înregistrat 6 încălcări, inclusiv un posibil caz de corupere a alegătorilor și un caz de fotografiere a buletinului de vot.