Israelul s-a săturat de Hezbollah, în timp ce continuă să facă schimb de lovituri transfrontaliere cu puternicul grup militant libanez, susținut de Iran, care are legături strânse cu Hamas. Joi, un purtător de cuvânt al guvernului israelian a îndemnat comunitatea internațională să se pronunțe acum împotriva acțiunilor Hezbollah „în loc să critice ulterior răspunsul nostru decisiv”, scrie gzeromedia.com.

Acest lucru a fost un ecou al avertismentelor dure ale oficialilor israelieni de rang înalt cu privire la escaladarea situației, care au semnalat că o invazie în sudul Libanului nu este exclusă.

Un membru al Cabinetului de Război al Israelului a avertizat că Armata israeliană (IDF) va acționa pentru a alunga gruparea militantă Hezbollah de la frontiera libaneză dacă nu încetează atacurile lansate spre Israel. Benny Gantz a declarat că nu prea mai este timp pentru o soluție diplomatică, iar IDF-ul se va ocupa singură de această problemă dacă guvernul libanez și lumea întreagă nu vor pune capăt atacurilor. Schimburile de focuri de la frontieră au escaladat de la izbucnirea războiului din Fâșia Gaza, în luna octombrie.

Ostilitățile cu Hezbollah au dus la pierderi de vieți omenești de ambele părți ale frontierei, iar FDI afirmă că 80.000 de persoane au fost evacuate din nordul Israelului, în timp ce ONU afirmă că peste 64.000 de persoane au fost strămutate în sudul Libanului. Luptele au provocat moartea a peste 150 de persoane în Liban, inclusiv peste 20 de civili (trei erau jurnaliști), potrivit AFP. Cel puțin patru civili și nouă soldați au fost uciși de partea israeliană, potrivit Tzahal.

Deși Israelul cere guvernului libanez să facă ceva în privința Hezbollah, acesta nu are prea multă putere pentru a face acest lucru. În prezent, Beirutul nu are un președinte, nu are un guvern funcțional de peste un an și nici bani. Ca să nu mai vorbim de faptul că Hezbollah are parlamentari în parlament, funcționari în ministere, iar forțele sale armate sunt mai puternice decât armata oficială libaneză.

Pregătiți să lovească

Referitor la ostilitățile de la frontieră, șeful armatei israeliene, generalul-locotenent Herzi Halevi, a declarat miercuri, 27 decembrie, că armata trebuie să fie "pregătită să lovească dacă este necesar." În prezent, Tzahal se află într-o stare de pregătire sporită de-a lungul frontierei de nord.

Israelul a mai invadat Libanul în trecut, inclusiv în 2006, după ce Hezbollah a lansat un raid transfrontalier mortal și a răpit doi soldați israelieni. Hezbollah a fost înființată, de asemenea, după invazia Israelului în Liban în 1982.