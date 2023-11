O lume în schimbare: Alianțele tradiționale se clatină și nu mai există abordarea „Vestul versus restul“ | STUDIU

Un studiu efectuat în 21 de țări arată că lumea se schimbă, iar abordările strategice trebuie să înceapă cu analiza lumii așa cum este ea, nu așa cum ne-am dori să fie.

Aliații tradiționali nu mai sunt garantul unei cooperări constante și nici nu mai există o diviziune clară între Vest și restul lumii.

În schimb, statele aleg parteneri diferiți pentru probleme diferite, într-o abordare "à la carte" a relațiilor internaționale.

În timp ce președinții SUA și Chinei se întâlnesc azi pentru a încerca să reducă tensiunile dintre cele două superputeri mondiale, cercetarea arată că multe persoane din Vest cred că regiunea este în declin, în timp ce multe persoane din afara Vestului doresc ca China să fie mai activă economic și cred că Rusia va câștiga războiul împotriva Ucrainei.

Autorii raportului, realizat pentru thinktank-ul European Council on Foreign Relations (ECFR) și programul University of Oxford's Europe in a Changing World, afirmă că liderii politici din Europa și SUA au tendința de a vedea lumea secolului 21 în termenii unei rivalități bipolare între două sisteme ideologice și politice diferite, însă cercetarea sugerează că aceasta nu este percepția multor oameni, în special a celor din afara Vestului.

În fața acestei realități, UE trebuie să adopte o politică de „interdependență strategică” și să stabilească o largă coaliție de parteneri pe o serie de probleme, în timp ce își consolidează poziția globală, afirmă autorii raportului, Timothy Garton Ash, Ivan Krastev și Mark Leonard, citați de The Guardian.

Cei chestionați cred că Vestul este în declin

Ancheta arată o tendință printre respondenții din țările aliate cu Vestul de a crede că acesta este în declin, cu 47% din SUA și 40% din Coreea de Sud pesimiști în privința viitorului țării lor, în timp ce 86% din India, 74% din Indonezia și 69% din China erau optimiști în privința viitorului lor.

Cu toate acestea, Vestul rămâne atractiv la nivel global, cu majorități mari în țări precum Coreea de Sud (75%), Turcia (71%), Brazilia (68%) și Africa de Sud (65%) care spun că, ipotetic, ar prefera să trăiască în Europa sau în SUA.

De asemenea, majorități din Coreea de Sud (82%), India (80%), Brazilia (66%), Africa de Sud (54%) și Turcia (51%) au declarat că preferă blocul occidental în fața Chinei și aliaților săi pentru conducerea geopolitică.

Cu toate acestea, în ceea ce privește comerțul, majorități din Rusia (74%), Arabia Saudită (60%), Africa de Sud (60%), Indonezia (53%) și Turcia (50%) au ales China, cu doar India (65%) și Brazilia (50%) optând pentru SUA.

UE ar putea să se destrame, SUA nu va mai fi o democrație

În afara Europei, 41% dintre respondenți spun că UE ar putea „să se destrame” în următorii 20 de ani, inclusiv persoanele din China (67%), Arabia Saudită (62%) și Rusia (54%). Mulți par să lege soarta UE de rezultatul războiului Rusia-Ucraina, sugerând că în acest conflict, în joc este credibilitatea UE.

De asemenea, există puțin interes în afara Vestului pentru sprijinirea pe termen lung a Ucrainei, cu majorități mari între 48% și 31% în China, Rusia și mai multe puteri medii afirmând că conflictul ar trebui să se încheie cât mai curând posibil, în contradicție cu opinia predominantă în SUA și Europa, potrivit căreia Ucraina trebuie să-și recupereze întregul teritoriu, chiar dacă acest lucru ar însemna un război mai lung.

Mai mult, o mare majoritate de oameni din lumea întreagă crede că, în 20 de ani, SUA nu vor mai fi o democrație.