Noua administrație din Siria vrea să cadă la înțelegere cu foștii ofițeri din serviciile de informații

Cartierul general al fostului serviciu de informații din Damasc a fost preluat acum de noua administrație din Siria, și este locul unde foști ofițeri și angajați sunt așteptați să se predea și să predea și armele, relatează The Guardian. Acum sediul, ce poartă încă urmele răsturnării fostului dictator sirian, se numește „centru de semnare a înțelegerilor”.

Aici noile autorități siriene îi cheamă pe cei care au slujit în acest sediu să depună armele și să semneze documente atestând predarea lor oficială și înțelegerea cu noua administrație. Intrarea în biroul improvizat are drept preș un potret al lui Bashar Al-Assad.

Noile centre sunt modalitatea prin care noul guvern interimar al Siriei încearcă să desființeze organismele de securitate care au instituit un regim de frică în rândul populației și să schițeze o nouă cale de urmat.

Militanții care se temeau odată de armele și supravegherea regimului Assad îi salută acum pe aceia care au ocupat funcții în rețeaua de securitate extinsă și ale căror ținte au fost chiar ei. Iar asta pentru că foștii ofițeri care s-ar putea dovedi utili noii administrații din Siria le va fi permis să-și păstreze bunurile, cel puțin deocamdată.

„Oamenii vin aici pentru că se tem de crime din răzbunare, dar mulți dintre ofițeri vor spune că lucrau în bucătărie sau ca șoferi”, spune Abu Sariyeh al-Shami, fost combatant din gruparea islamistă rebelă Hayat Tahrir al-Sham (HTS), și coordonator al centrului.

Rolul forțelor sale, spune el, este de a-i convinge pe cei care au lucrat pentru regimul Assad că nu au de ce să se teamă, atâta vreme cât cooperează.

Ahmed al-Sharaa, șeful HTS și liderul de facto al noii administrații, a promis că noua conducere îi va urmări penal pe cei de la vârful fostelor forțe armate și de securitate pentru crime de război, dar nu e clar ce îi așteaptă pe foștii militari sau cum se aplică această promisiune pentru gradele înferioare.

Fostul combatant Shami spune că s-a văzut față în față cu oameni despre care știa că au comis crime și că a trebuit să-și stăpânească impulsul de se răzbuna în timp ce în minte i se derulau scenele la care a fost martor.

„Am trăit acea experiența, dar am puterea să mă stăpânesc. Poate că unii dintre prietenii mei de aici au văzut cum oameni erau uciși sau i-au cunoscut pe unii în zonele care au fost atacate. Am întâlnit ofițeri răspunzători de atacul asupra orașului meu, Jabal Zawiya, și de violuri. Am tratat cu ei corect”, a spus el.

Un fost comandant adjunct al poliției din Latakia a sosit îmbrăcat elegant și i-a strâns brațul lui Shami într-un gest prietenesc. După ce l-a îndrumat politicos pe fostul oficial de sub Assad către o coadă mai rapidă, Shami a explicat că dorința lor este ca fostii ofițeri de rang înalt să simtă că se bucură de respect pentru titlurile lor anterioare. Au venit cu programare, așa că nu au trebuit să aștepte alături de ceilalți, spune el.

„Ieri, de exemplu, am primit în biroul nostru un ofițer sirian care era legătura cu Interpolul”, spune el. „Omul acela își va păstra casa și mașina, iar noi îl dorim, pentru că putem beneficia de ajutorul lui. Vrem să profităm de informațiile de la acest tip de oameni pentru conducerea noii Sirii.”

Foștii angajați ai serviciilor de informații se tem pentru viața lor

Fostul oficial de securitate îi primise pe cei din noua administrație în biroul său, spune Shami, și se presupune că acesta poate oferi informații despre persoanele căutate de organizația transnațională de poliție.

Ofițerii care vor fi de folos noul guvern „pot rămâne în casele lor dacă nu primim noi ordine”, spune el.

Mulți dintre foștii angajați ai serviciului de informații care au venit să se predea încearcă să se scuze pentru rolul lor, unul inferior - de mecanici sau șoferi - care pentru ei a fost doar un loc de muncă. Totuși, sunt vizibili agitați.

Serviciile generale de informații din Siria au fost răspunzătoare de o rețea de supraveghere extinsă, precum și de o închisoare în care foștii deținuți au mărturisit că au fost torturați de Anwar Raslan, un colonel sirian condamnat pe viață pentru crime împotriva umanității în Germania, în urmă cu trei ani.

„Slujba mea a fost doar să adun informații despre străinii care vizitau Siria”, spune un alt bărbat, care s-a prezentat drept Tony. „Nu am făcut nimic... nu am luat parte la nicio operațiune militară”, se apără el, deși este vădit neliniștit în timp ce foști colegi trec pe lângă el, inclusiv un fost general în direcția de informații.

Tony mărturisește că a cerut ajutor din partea ambasadelor Greciei, a Libanului și a Rusiei, cu care a avut legături strânse, dar a fost ignorat.

El se teme și pentru soția sa, care a lucrat la un centru de cercetare asociat cu armata și despre care analiștii cred că era folosit pentru a produce armele chimice pe care Assad le-a utilizat împotriva propriului popor

Noua administrație „ne-ar putea socoti ca pe niște oameni care au sprijinit regimul Assad”, spune el, care a lucrat 20 de ani la acest sediu al serviciilor de informații.

„Când securitatea statului aresta pe cineva, spune el, „acuzațiile erau reale; aveau acte. Dar nu pot spune dacă au abuzat pe cineva sau nu. Nu vreau să fac probleme nimănui”.

„Dar regimul Assad era extrem de corupt. Nu ne puteam plânge sau am fi fost și noi abuzați laolaltă cu ceilalți.”

Tony, în vârstă de 40 de ani, nu mai are acum un loc de muncă și simte că probabil va fi nevoit să se întoarcă în satul său de lângă granița cu Libanul și poate să fugă din țară.

„Ce job o să fac după asta, cu experiența pe care o am? Să fiu șofer de taxi?” spune fostul ofițer de informații. „Sunt mii care, la fel ca și mine, au lucrat aici.”