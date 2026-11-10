Hegseth, după inițierea procedurii de demitere: „Este sabotaj”. Despre războiul cu Iranul: „Aș face-o din nou chiar mâine”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a calificat marți drept o „farsă” inițiativa lansată împotriva sa în Congres pentru declanșarea procedurii de destituire („impeachment”), susținând că demersul este sortit eșecului.

Hegseth a susținut că își asumă pe deplin deciziile luate Foto: arhivă Profimedia

În prima conferință de presă susținută la Pentagon după luna mai, Hegseth a făcut o paralelă cu încercările anterioare de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump, despre care a spus că au eșuat, potrivit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Vor eșua din nou”, a declarat șeful Pentagonului.

Hegseth a criticat dur inițiativa congresmenilor care îi cer destituirea, afirmând că „Acesta nu este patriotism. Acesta este sabotaj”.

Referindu-se la operațiunile militare desfășurate în conflictul cu Iranul, Hegseth a susținut că își asumă pe deplin deciziile luate.

„Fiecare dintre aceste operațiuni. Am fost mândru să le duc la îndeplinire și aș face-o din nou chiar mâine”, a afirmat oficialul american.

Declarațiile vin la o zi după ce congresmanul republican Thomas Massie, din statul Kentucky, a înaintat opt capete de acuzare împotriva lui Hegseth, majoritatea legate de modul în care a gestionat războiul cu Iranul. Demersul reprezintă primul pas procedural într-o eventuală procedură de destituire, însă analiștii îi acordă șanse reduse de succes.

Trump l-a numit pe Massie „ratat”

De partea lui Hegseth a intervenit și președintele Donald Trump, care l-a atacat pe Massie în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă, numindu-l „ratat”.

Liderul american a susținut totodată că „soldații, adevărații soldați... îl iubesc pe Pete Hegseth” și a insistat că secretarul Apărării „a făcut o treabă foarte bună”.

Trump a dat asigurări că îl va sprijini pe șeful Pentagonului chiar dacă procedura de „impeachment” va ajunge în Camera Reprezentanților.