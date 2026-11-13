 O victorie cât o răzbunare. Cine este Scott Colom, procurorul democrat care a învins-o în alegeri pe senatoarea care îi blocase cariera de judecător | adevarul.ro
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O victorie cât o răzbunare. Cine este Scott Colom, procurorul democrat care a învins-o în alegeri pe senatoarea care îi blocase cariera de judecător

Alegeri intermediare SUA 2026
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Drumul lui Scott Colom spre Washington putea să treacă printr-o sală de judecată federală. A ajuns însă în Senatul Statelor Unite, după ce a învins-o chiar pe politiciana care îi închisese prima cale.

Scott Colom jpg
Foto: X@scott_colom

Democratul în vârstă de 43 de ani a câștigat cursa din Mississippi împotriva senatoarei republicane Cindy Hyde-Smith, într-un scrutin al cărui rezultat s-a conturat după o numărare prelungită a voturilor, relatează The Guardian și Yahoo News.

Victoria înseamnă mai mult decât o schimbare de partid. Mississippi nu mai alesese un democrat în Senatul federal din 1982, iar ultimul senator de culoare care reprezentase statul, Blanche K. Bruce, își încheiase mandatul în 1881. Biografia lui Colom se întâlnește astfel cu o istorie politică în care accesul afro-americanilor la putere a fost multă vreme excepția.

O familie în care justiția și politica se întâlneau

Scott Colom s-a născut în Columbus, Mississippi, într-o familie de avocați implicați și în viața publică. Tatăl său, Wilbur, a candidat în 1987 pentru funcția de trezorier al statului din partea Partidului Republican. Mama sa, Dorothy, a devenit prima femeie de culoare aleasă judecător la instanța de tip Chancery Court din districtul lor, potrivit profilului publicat de Yahoo News.

În cazul său, alegerea dreptului a continuat, așadar, o tradiție de familie. Pentru pregătirea juridică a plecat în Wisconsin, unde a absolvit facultatea de drept a University of Wisconsin în 2009. Avea să revină apoi în statul natal și să-și construiască acolo cariera.

Nu doar diploma l-a atras spre această universitate. Într-un material The Badger Project, Colom explică faptul că a ales facultatea pentru Criminal Appeals Project, un program în care studenții lucrau la dosarele unor persoane care își contestau condamnările. Experiența i-a oferit ocazia să aibă clienți reali, să le asculte problemele și să le înțeleagă nevoile.

Întoarcerea acasă și primele bariere depășite

În 2011, Colom a devenit cel mai tânăr și primul judecător de culoare numit la instanța locală din comitatul său. Yahoo News consemnează și o altă premieră: a fost primul procuror de culoare al orașului Columbus.

Pasul politic decisiv a venit în 2015, când a câștigat alegerile pentru funcția de procuror al celui de-al 16-lea district judiciar din Mississippi. A învins un titular aflat în funcție de aproape trei decenii și a devenit primul procuror de culoare ales într-un district electoral majoritar alb din istoria statului. În această funcție, a instrumentat inclusiv cazuri de omor și agresiune sexuală cu mare vizibilitate publică.

Nominalizarea blocată și adversara regăsită pe buletinul de vot

În 2022, președintele Joe Biden l-a nominalizat pentru un post de judecător federal în Districtul de Nord al Mississippi. Numirea nu s-a concretizat: Cindy Hyde-Smith s-a opus, în timp ce celălalt senator republican al statului, Roger Wicker, susținea nominalizarea, alături de foștii guvernatori republicani Phil Bryant și Haley Barbour.

Hyde-Smith a invocat sprijinul primit de campania lui Colom din 2015 din partea unui comitet politic finanțat de George Soros și i-a atribuit o poziție favorabilă participării sportivilor transgender în competițiile feminine. Colom a contestat această din urmă interpretare: scrisoarea semnată de el împreună cu alți procurori privea opoziția față de incriminarea îngrijirilor medicale pentru persoanele transgender, nu legislația sportivă. El a spus și că aflase din presa locală despre contribuțiile lui Soros către comitet.

Nominalizarea nereușită a fost returnată președintelui la 3 ianuarie 2024. În septembrie 2025, Colom și-a anunțat candidatura pentru Senatul SUA. De această dată, decizia nu mai depindea de acordul senatoarei, ci de alegători. Cursa avea să se încheie cu înfrângerea lui Hyde-Smith.

Nadia, cele două fiice și seara unei victorii istorice

Colom este căsătorit cu Nadia și are două fiice, Lucy și Maddie. Familia a fost prezentă și în campanie: soția și copiii au apărut în reclame electorale. La celebrarea victoriei, fetele au condus recitarea jurământului de credință față de drapelul american, iar Nadia le-a vorbit susținătorilor, relatează The Guardian.

Pentru familia Colom, era finalul unei campanii; pentru stat, momentul unei schimbări cu o încărcătură istorică aparte.

În discurs, Colom i-a evocat pe militanții pentru drepturi civile Medgar Evers, Fannie Lou Hamer și Frank Figgers și a cerut aplauze pentru veteranii acestei mișcări prezenți în public. Mesajul său a legat victoria de încrederea într-un stat pe care nu îl considera condamnat să repete mereu același rezultat politic: „Am avut curajul să cred în Mississippi”, a spus el, potrivit The Guardian.

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