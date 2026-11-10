Delegațiile Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei au început la Abu Dhabi negocieri directe, primele cu mediatori americani din februarie, când procesul a fost oprit din cauza războiului din Iran. Discuțiile se desfășoară pe 10 și 11 noiembrie.

Delegațiile rusă, ucraineană și americană, discuții la Abu Dhabi Foto: X@mfa_russia

Anunțul a fost făcut de Rustem Umerov, șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei și al delegației de la Kiev. „Am trecut la formatul tripartit de negocieri Ucraina – SUA – Rusia. Pe agendă sunt chestiunile-cheie privind încetarea ostilităților și apropierea păcii. Lucrăm conform sarcinilor stabilite de președintele Ucrainei”, a scris el.

Înainte de runda tripartită, delegația ucraineană s-a întâlnit cu reprezentanți ai Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, NATO și Comisiei Europene, la care s-au alăturat și trimișii speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner. Părțile și-au comparat pozițiile și și-au coordonat pașii pentru etapa următoare.

Umerov a numit ca priorități încetarea ostilităților, garanții de securitate credibile după război, redresarea economică a Ucrainei și măsuri umanitare. Kirilo Budanov, șeful biroului președintelui ucrainean, a spus că delegația se va concentra pe chestiuni umanitare, în special pe pașii următori pentru întoarcerea prizonierilor de război. El a adăugat că Ucraina vrea ca negocierile să continue și să pună cât mai repede capăt războiului.

Cine participă

Din partea Ucrainei, pe lângă Umerov și Budanov, fac parte din delegație Serhii Kislița, prim-adjunct al șefului biroului prezidențial, Vadim Skibițki, adjunct al șefului serviciului de informații militare, și David Arahamia, șeful grupului parlamentar al partidului prezidențial Slujitorul Poporului.

Rusia i-a trimis pe Serghei Riabkov și Mihail Galuzin, viceminiștri de externe, pe Iuri Jigarlovski, adjunct al șefului Direcției Operative Principale din Statul Major General, și pe Igor Kostiukov, șeful serviciului de informații militare GRU.

Casa Albă și-a exprimat „un optimism prudent” cu privire la reluarea negocierilor.

Rolul Europei

Potrivit publicației Politico, emisarii președintelui american Donald Trump fac presiuni asupra Moscovei să accepte participarea Europei la următoarea rundă de negocieri. Kushner, ginerele lui Trump, și Witkoff vor ca întâlnirea de săptămâna aceasta să fie ultima fără participarea deplină a europenilor, au declarat oficiali americani citați de publicație.

Negocierile de la Abu Dhabi. SUA au discutat cu Rusia garanții pentru Ucraina similare articolelor 4 și 5 ale NATO. Ce așteptări au participanții?

„Avem nevoie de Europa la masa negocierilor. Propunerea noastră este ca europenii să fie implicați după această întâlnire tripartită”, a spus unul dintre oficiali. Oficialii americani au apreciat că liderii Finlandei și Norvegiei l-au sunat direct, pe 27 octombrie, pe Vladimir Putin, și au spus că sunt necesare mai multe contacte europene cu Rusia.

Guvernele europene sunt însă divizate în privința celui care ar trebui să vorbească în numele continentului și dacă ar trebui să negocieze deloc cu Putin. Liderii UE vor discuta subiectul la un summit informal la Dublin, la sfârșitul săptămânii. De la revenirea lui Trump la Casa Albă, oficialii și diplomații europeni se tem că vor fi lăsați pe dinafară, în timp ce Washingtonul negociază direct cu Moscova.

La Abu Dhabi au ajuns consilieri pentru securitate din Marea Britanie, Germania și Franța, precum și reprezentanți ai Italiei, NATO, Comisiei Europene și Consiliului European. Ei vor avea consultări cu Kushner și Witkoff, dar nu vor lua parte la negocierile principale, din cauza obiecțiilor Rusiei.

Securitatea europeană și teritoriile ocupate

Potrivit oficialilor americani, prima zi a discuțiilor este dedicată garanțiilor de securitate pentru Ucraina și unei posibile reconfigurări a arhitecturii de securitate a Europei, iar a doua zi chestiunilor teritoriale și altor subiecte.

Guvernele europene se tem că Trump ar putea fi pregătit să accepte vechile cerințe ale lui Putin de reducere a influenței NATO în regiune. Oficialii americani spun că Alianța va rămâne esențială pentru apărarea colectivă a Europei, dar că relațiile continentului cu Rusia trebuie regândite fundamental. „Evident, ceva nu funcționează. Europenii au multe rețineri față de revizuirea arhitecturii de securitate, pentru că Rusia a propus în trecut diverse schimbări, iar acordurile anterioare au eșuat. Trebuie să creăm ceva nou, care să funcționeze astăzi”, a spus un oficial american. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a participat la discuțiile cu administrația SUA despre „reforme”.

În privința celei mai dificile chestiuni pentru Ucraina, soarta teritoriilor ocupate de Rusia, ambele părți au arătat „flexibilitate” în discuțiile nepublice, au declarat oficialii. Scopul rundei din 10–11 noiembrie este să mențină avântul din ultimele săptămâni, nu să ducă la un armistițiu definitiv. SUA consideră că cele două direcții principale, chestiunea teritorială și viitoarele aranjamente de securitate pentru Ucraina și Europa, trebuie abordate în paralel și rezolvate împreună.

Zelenski, dispus să-l întâlnească pe Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este gata să se întâlnească cu Putin oriunde, cu excepția Moscovei, a declarat Andrii Melnik, reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, în Consiliul de Securitate. Potrivit lui, nu trebuie așteptată încheierea negocierilor tripartite, pentru că marile chestiuni politice cer oricum o întâlnire între lideri.

„Vom vedea ce aduc negocierile de la Abu Dhabi, marți și miercuri. Un lucru este clar: fără un summit la cel mai înalt nivel, un progres politic este puțin probabil. De aceea, președintele Ucrainei este gata să se întâlnească cu Putin la prima ocazie, fie în Florida, în decembrie, fie în marja G20, fie în orice alt colț al lumii, chiar și în Antarctica, oriunde, numai nu la Moscova”, a spus Melnik. El a adăugat că Ucraina rămâne dedicată căutării păcii, în ciuda agresiunii ruse.