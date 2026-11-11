Bazele americane din România ar putea deveni ținte ale Iranului. Condiția anunțată de Teheran

Secretarul Consiliului suprem de securitate națională din Iran, Mohsen Rezaei, a afirmat că Teheranul ar lovi baze americane, inclusiv cele din Europa, dacă acestea ar fi utilizate pentru lansarea de atacuri împotriva Republicii islamice.

Militari SUA în Europa Foto: Profimedia

„Dacă avioane americane decolează de la o bază militară americană, chiar dacă aceasta se află într-o țară europeană sau într-o altă regiune îndepărtată, pentru a bombarda Iranul, vom lovi aceste baze", a declarat el într-un interviu acordat canalului de televiziune libanez al-Mayadeen, difuzat miercuri.

Riposta Iranului la noile lovituri americane "ar viza cele mai îndepărtate instalații militare americane, inclusiv cele pe care încă nu le-am atacat", a asigurat el, fără alte precizări.

„Am putea chiar ataca unele insule pe care (ei) le consideră a fi în afara razei de acțiune a rachetelor noastre", a adăugat Mohsen Rezaei în timpul interviului, care a avut loc la Teheran, potrivit Agerpres.

Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio a exclus marți o operațiune militară majoră împotriva Iranului, în continuarea declarațiilor lui Donald Trump care a apreciat drept „puțin probabilă" reluarea loviturilor.

Războiul între Iran şi SUA a fost declanșat în 28 februarie de o ofensivă israeliano-americană împotriva Teheranului.

Conflictul s-a extins apoi în mai multe țări din Orientul Mijlociu, inclusiv în țările din Golf, în Liban şi în Yemen.

La mai mult de opt luni de la izbucnirea războiului, eforturile diplomatice continuă în încercarea de a pune capăt ostilităților, fără însă a se înregistra progrese vizibile.

Teheranul cere în special Washingtonului dezghețarea activelor sale din străinătate şi ridicarea sancțiunilor în schimbul redeschiderii Strâmtorii strategice Ormuz, pe care o blochează de la începutul conflictului.

Mohsen Rezaei a declarat că problema nucleară nu face „în prezent" parte din discuțiile cu SUA.

Potrivit lui, Teheranul a stabilit deja linii roşii pe această temă, în special în ceea ce priveşte „exportul, chiar şi în cantități mici, de material (nuclear) îmbogățit în afara Iranului".

Programul nuclear iranian se află de mult timp în centrul tensiunilor dintre puterile occidentale şi Teheran, care a negat întotdeauna că ar intenționa să se doteze cu arma atomică.

Armata americană a anunțat vineri că va oferi o recompensă de până la 20 milioane de dolari oricui are informații despre programul nuclear iranian, o ofertă calificată drept „execrabilă" de către Teheran.

România găzduiește trei baze americane

România este unul din statele NATO ce beneficiază de o consistentă prezență militară americană în 3 baze extrem de importante pentru Alianța Nord Atlantică: Deveselu, Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii.