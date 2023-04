Foreign Affairs: O nouă strategie în Ucraina. Planul care duce de pe câmpul de luptă la masa negocierilor

La puțin peste un an de la începerea războiului pe scară largă, Ucraina s-a dovedit mult mai rezilientă decât ar fi crezut unii. Efortul Rusiei de a-și subjuga vecinul a eșuat. Ucraina rămâne o democrație independentă, suverană și funcțională, păstrând aproximativ 85% din teritoriul pe care îl controla înainte de invazia Rusiei din 2014.

În același timp, este dificil să te simți optimist cu privire la direcția în care se îndreaptă războiul. Costurile umane și economice, deja enorme, sunt pe cale să crească, în timp ce atât Moscova, cât și Kievul își pregătesc următoarele mișcări pe câmpul de luptă. Superioritatea numerică a armatei ruse îi oferă probabil capacitatea de a contracara abilitățile și moralul operațional mai mari ale Ucrainei, precum și accesul acesteia la sprijinul occidental. În consecință, cel mai probabil rezultat al conflictului nu este o victorie completă a Ucrainei, ci un impas sângeros.

În acest context, cererile pentru încheierea diplomatică a conflictului sunt, de înțeles, în creștere. Dar, având în vedere că Moscova și Kievul promit că vor continua lupta, condițiile nu sunt încă potrivite pentru un acord negociat. Rusia pare hotărâtă să ocupe o bucată mai mare din Donbas. Ucraina pare să pregătească un asalt pentru a rupe podul de uscat dintre Donbas și Crimeea, deschizând calea, așa cum afirmă adesea președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru ca Ucraina să expulzeze complet forțele ruse și să-și restabilească integritatea teritorială.

Occidentul are nevoie de o abordare care să recunoască aceste realități fără a-și sacrifica principiile. Cea mai bună cale de urmat este o strategie secvențială în două direcții, menită mai întâi să întărească capacitatea militară a Ucrainei și apoi, când sezonul de lupte se va încheia la sfârșitul acestui an, să aducă Moscova și Kievul de pe câmpul de luptă la masa negocierilor, notează revista Foreign Affairs. Occidentul ar trebui să înceapă prin accelerarea imediată a fluxului de arme către Ucraina și creșterea cantității și a calității acestora. Scopul ar trebui să fie acela de a întări apărarea Ucrainei și sprijinirea ofensivei, în așa fel încât să fie cât se poate de eficientă, provocând pierderi grele Rusiei, excluzând opțiunile militare ale Moscovei și sporind disponibilitatea acesteia de a lua în considerare un acord diplomatic. Până la sfârşitul ofensivei anticipate a Ucrainei, Kievul s-ar putea, de asemenea, să se mai obișnuiască cu ideea unei soluţii negociate, după ce dă ce are mai bun pe câmpul de luptă şi se confruntă cu constrângeri tot mai mari atât asupra forţei proprii, cât şi a ajutorului din străinătate.

Al doilea pas al strategiei Occidentului ar trebui să fie lansarea, la sfârșitul acestui an, a unui plan de intermediere a unei încetări a focului și a unui proces de pace care urmărește să pună capăt definitiv conflictului, potrivit sursei citate. Acest gambit diplomatic poate eșua. Chiar dacă Rusia și Ucraina continuă să sufere pierderi semnificative, una sau ambele ar putea prefera să continue lupta. Dar, pe măsură ce costurile războiului cresc și perspectiva unui impas militar se profilează, ar putea merita exercitarea unor presiuni pentru un armistițiu durabil, unul care ar putea preveni reînnoirea conflictului și, chiar mai bine, să pregătească scena pentru o pace de durată.

Războiul care nu se va sfârși

Deocamdată, o soluție diplomatică a conflictului nu este la îndemână. Președintele rus Vladimir Putin este probabil îngrijorat că, dacă încetează să lupte acum, rușii îI vor reproșa că a lansat un război costisitor și zadarnic. La urma urmei, forțele ruse nu controlează complet niciuna dintre cele patru regiuni pe care Moscova le-a anexat unilateral în septembrie anul trecut, NATO a devenit și mai puternică, iar Ucraina este mai înstrăinată ca niciodată de Rusia. Putin pare să creadă că timpul este de partea lui, calculând că poate înlătura sancțiunile economice, care nu au reușit să sugrume economia rusă, și poate menține sprijinul popular pentru război, operațiune pe care, potrivit sondajelor de la Centrul Levada, peste 70% dintre ruși încă o susțin. Putin se îndoiește de puterea de rezistență a Ucrainei și a susținătorilor săi occidentali, așteptându-se ca determinarea lor să scadă. Și calculează cu siguranță că, pe măsură ce noii săi recruți intră în luptă, Rusia ar trebui să-și poată extinde câștigurile teritoriale, permițându-i să declare că a extins substanțial granițele Rusiei atunci când luptele se opresc.

Ucraina nu are niciun gând să renunțe. Conducerea țării și publicul deopotrivă încearcă să recâștige controlul asupra întregului teritoriu pe care Rusia l-a ocupat din 2014, inclusiv Crimeea. De asemenea, ucrainenii doresc să tragă Moscova la răspundere pentru crimele de război ale forțelor ruse și să o facă să plătească pentru costurile imense ale reconstrucției. În plus, Kievul are motive întemeiate să se îndoiască dacă poate avea încredere că Putin va respecta orice acord de pace. În loc să apeleze la Occident pentru o intervenție diplomatică, liderii ucraineni cer mai mult ajutor militar și economic. Statele Unite și Europa au furnizat informații, instruire și hardware considerabile, dar s-au oprit de la a furniza sisteme militare cu o capacitate și mai mare, cum ar fi rachete cu rază lungă de acțiune și avioane avansate, de teama că acest lucru ar provoca escaladarea Rusiei, indiferent dacă prin utilizarea unei arme nucleare în Ucraina sau atacând în mod deliberat trupele ori teritoriul unui membru NATO.

Deși Washingtonul are dreptate să supravegheze cu atenție riscul de escaladare, preocupările sale sunt exagerate, scrie Foreign Affairs. Politica occidentală este prinsă între obiectivele de prevenire a eșecului catastrofal (în care o Ucraina înarmată slab este înghițită de Rusia) și succesul catastrofal (în care o Ucraina supra-înarmată îl obligă pe un Putin încolțit să escaladeze). Dar este greu de identificat ce ar câștiga Rusia din escaladare. Extinderea războiului prin atacarea unui membru NATO nu ar fi în interesul Rusiei, pentru că țara deja are greutăți să lupte singură cu Ucraina, iar forțele sale sunt sever epuizate după un an de război. Nici folosirea armelor nucleare nu ar fi de folos. Un atac nuclear ar determina probabil NATO să intre direct în război și să decimeze pozițiile rusești în întreaga Ucraină. De asemenea, ar putea înstrăina China și India, ambele avertizând Rusia împotriva folosirii armelor nucleare.

Dar improbabilitatea utilizării armelor nucleare nu este singurul motiv pentru care Occidentul ar trebui să ignore atitudinea Rusiei; Cederea la șantajul nuclear ar semnala și altor țări că astfel de amenințări funcționează, anulând agenda de neproliferare și slăbind descurajarea. China, de exemplu, ar putea concluziona că amenințările nucleare pot descuraja Statele Unite să vină în apărarea Taiwanului în cazul unui atac chinez.

Așadar, este timpul ca Occidentul să înceteze să se descurajeze și să înceapă să ofere Ucrainei tancurile, rachetele cu rază lungă de acțiune și alte arme de care are nevoie pentru a restabili controlul asupra unei părți mai mari din teritoriul său în lunile următoare. Țările europene au început să livreze tancuri Leopard, iar Statele Unite au promis 31 de tancuri Abrams, care sunt programate să sosească în toamnă. Dar ambele maluri ale Atlanticului ar trebui să mărească dimensiunea și ritmul livrărilor. Mai multe tancuri ar spori capacitatea forțelor ucrainene de a trece prin liniile defensive ale Rusiei în sudul Ucrainei. Rachetele cu rază lungă de acțiune – și anume Sistemul de rachete tactice ale armatei, sau ATACMS, pe care Statele Unite au refuzat până acum să le ofere – ar permite Ucrainei să lovească poziții, posturi de comandă și depozite de muniții ale Rusiei adânc în teritoriul controlat de Moscova, pregătind calea pentru o ofensivă ucraineană reușită. Armata americană ar trebui, de asemenea, să înceapă antrenarea piloților ucraineni pentru a pilota F-16. Antrenamentul ar dura timp, dar începerea lui acum ar permite Statelor Unite să livreze avioane avansate atunci când piloții sunt pregătiți, trimițând Rusiei un semnal că capacitatea Ucrainei de a duce război este pe o traiectorie ascendentă.

Cu toate acestea, pentru tot binele pe care l-ar face un ajutor militar mai mare din partea Vestului, este puțin probabil să schimbe realitatea fundamentală că acest război se îndreaptă spre un impas. Desigur, este posibil ca ofensiva viitoare a Ucrainei să se dovedească un succes uimitor și să permită țării să recupereze întreg teritoriul ocupat, inclusiv Crimeea, rezultând o înfrângere completă a Rusiei. Dar un astfel de rezultat este improbabil. Chiar dacă Occidentul își intensifică asistența militară, Ucraina nu va distruge forțele ruse. Ea rămâne fără soldați și muniții, iar economia sa continuă să se deterioreze. Trupele ruse sunt bine poziționate, iar noi recruți se îndreaptă spre front.

Mai mult, dacă poziția militară a Moscovei ar deveni precară, este foarte posibil ca Beijingul să furnizeze arme Rusiei, fie direct, fie prin țări terțe. Președintele chinez Xi Jinping a făcut un pariu mare, pe termen lung, pe Putin și nu va sta cu mâinile în sân, în cazul în care Rusia s-ar confrunta cu perspectiva unei pierderi decisive. Vizita lui Xi la Moscova din martie sugerează cu tărie că își consolidează parteneriatul cu Putin, nu se retrage de la acesta. Xi ar putea calcula, de asemenea, că riscurile de a oferi asistență militară Rusiei sunt modeste. La urma urmei, țara sa se decuplează deja de Occident, iar politica SUA față de China pare destinată să devină mai dură, indiferent de cât de mult sprijină Beijingul Moscova.

Creșterea furnizării de asistență militară Ucrainei, în timp ce va ajuta forțele ucrainene să facă progrese pe câmpul de luptă, nu promite, prin urmare, că va permite Kievului să restabilească integritatea teritorială deplină. Mai târziu în acest an, este probabil să apară un impas de-a lungul unei noi linii de contact. Când se va întâmpla asta, va apărea o întrebare evidentă: ce urmează?

Ce se întâmplă după impas

Chiar și din perspectiva Ucrainei, nu ar fi înțeleaptă urmărirea în continuare a unei victorii militare complete, care s-ar putea dovedi mult prea costisitoare. Forțele ucrainene au suferit deja peste 100.000 de victime și au pierdut multe dintre cele mai bune trupe ale lor. Economia ucraineană s-a micșorat cu aproximativ 30%, rata sărăciei este în creștere, iar Rusia continuă să bombardeze infrastructura critică a țării. Aproximativ opt milioane de ucraineni au fugit din țară, iar alte milioane au fost strămutate în interior. Ucraina nu ar trebui să riște să se autodistrugă în urmărirea unor obiective care probabil nu vor fi atinse.

La sfârșitul acestui sezon de lupte, Statele Unite și Europa vor avea, de asemenea, motive întemeiate să renunțe la politica lor declarată de sprijinire a Ucrainei „atât timp cât este nevoie”, așa cum a spus președintele american Joe Biden. Menținerea existenței Ucrainei ca democrație suverană și sigură este o prioritate, dar atingerea acestui obiectiv nu necesită ca țara să recupereze controlul deplin asupra Crimeei și a Donbasului pe termen scurt. Nici Occidentul nu ar trebui să-și facă griji că forțarea unei încetări a focului înainte ca Kievul să-și revendice întreg teritoriul va duce la prăbușirea ordinii internaționale bazate pe reguli. Forța ucraineană și hotărârea occidentală au respins deja efortul Rusiei de a subjuga Ucraina, au adus Moscovei o înfrângere strategică decisivă și au demonstrat altor potențiali revizioniști că urmărirea cuceririi teritoriale poate fi o întreprindere costisitoare și supărătoare. Da, este esențială minimizarea câștigurilor Rusiei și demonstrarea că agresiunea nu dă rezultate, dar acest obiectiv trebuie cântărit în raport cu alte priorități.

Realitatea este că sprijinul continuu pe scară largă al Kievului implică riscuri strategice mai largi. Războiul erodează pregătirea militară a Occidentului și îi epuizează stocurile de arme; baza industrială de apărare nu poate ține pasul cu cheltuielile Ucrainei cu echipamente și muniții. Țările NATO nu pot ignora posibilitatea unor ostilități directe cu Rusia, iar Statele Unite trebuie să se pregătească pentru potențiale acțiuni militare în Asia (pentru a descuraja sau a răspunde oricărei mișcări chineze împotriva Taiwanului) și în Orientul Mijlociu (împotriva Iranului sau a rețelelor teroriste).

Războiul impune costuri mari și economiei globale. A perturbat lanțurile de aprovizionare, contribuind la o inflație ridicată și la penuria de energie și alimente. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică estimează că războiul va reduce producția economică globală cu 2,8 trilioane de dolari în 2023. Din Franța până în Egipt și până în Peru, constrângerile economice declanșează tulburări politice. Războiul polarizează și sistemul internațional. Întrucât rivalitatea geopolitică dintre democrațiile occidentale și o coaliție chino-rusă prevestește revenirea unei lumi în două blocuri, cea mai mare parte a restului globului stă pe margine, preferând nealinierea în loc de implicarea într-o nouă eră a rivalității Est-Vest. Dezordinea radiază în exterior din războiul din Ucraina.

În acest context, nici Ucraina, nici susținătorii săi NATO nu pot considera unitatea occidentală drept garantată. Hotărârea americană este crucială pentru puterea europeană, dar Washingtonul se confruntă cu o presiune politică crescândă pentru a reduce cheltuielile, a reconstrui pregătirea SUA și a-și spori capacitățile în Asia. Acum că republicanii controlează Camera Reprezentanților, va fi mai greu pentru administrația Biden să asigure pachete de ajutor considerabile pentru Ucraina. Și politica față de Ucraina s-ar putea schimba semnificativ dacă republicanii ar câștiga Casa Albă la alegerile din 2024. Este timpul să se pregătească un Plan B.

Ajungerea la un consens

Având în vedere traiectoria probabilă a războiului, Statele Unite și partenerii săi trebuie să înceapă acum să formuleze un final diplomatic. Chiar dacă membrii NATO intensifică asistența militară în sprijinul viitoarei ofensive a Ucrainei, Washingtonul ar trebui să înceapă consultări cu aliații săi europeni și cu Kievul cu privire la o inițiativă diplomatică care va fi lansată mai târziu în cursul anului.

Conform acestei abordări, susținătorii occidentali ai Ucrainei ar propune o încetare a focului, pe măsură ce viitoarea ofensivă a Ucrainei își atinge limitele. În mod ideal, atât Ucraina, cât și Rusia și-ar retrage trupele și armele grele din noua linie de contact, creând efectiv o zonă demilitarizată. O organizație neutră – fie ONU, fie Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa – ar trimite observatori pentru a monitoriza și a impune încetarea focului și retragerea. Occidentul ar trebui să abordeze alte țări influente, inclusiv China și India, pentru a sprijini propunerea de încetare a focului. Acest lucru ar complica diplomația, dar obținerea acceptului de la Beijing și New Delhi ar crește presiunea asupra Kremlinului. În cazul în care China ar refuza să sprijine încetarea focului, apelurile în curs ale lui Xi pentru o ofensivă diplomatică ar fi expuse ca un gest gol.

Presupunând că o încetare a focului este valabilă, ar trebui să urmeze discuțiile de pace. Astfel de discuții ar trebui să aibă loc pe două căi paralele. Pe o cale ar fi discuții directe între Ucraina și Rusia, facilitate de mediatori internaționali, asupra condițiilor păcii. Pe a doua cale, aliații NATO ar începe un dialog strategic cu Rusia privind controlul armelor și arhitectura europeană mai largă de securitate. Efortul lui Putin de a anula ordinul de securitate post-Războiul Rece n-a avut efectul scontat și a sfârșit prin a întări NATO. Dar această realitate nu face decât să mărească nevoia ca NATO și Rusia să înceapă un dialog constructiv pentru a preveni o nouă cursă a înarmărilor, a reconstrui contactele dintre armate și pentru a aborda alte probleme de interes comun, inclusiv proliferarea nucleară. Discuțiile „2 plus 4” care au contribuit la încheierea Războiului Rece oferă un precedent bun pentru această abordare. Germania de Est și de Vest au negociat direct unificarea lor, în timp ce Statele Unite, Regatul Unit, Franța și Uniunea Sovietică au negociat arhitectura mai largă de securitate post-Război Rece.

Cu condiția ca Ucraina să obțină câștiguri pe câmpul de luptă în această vară, este cel puțin plauzibil ca Putin să vadă un plan de încetare a focului și de pace ca o rampă de ieșire care-i poate salva imaginea. Pentru a face această abordare și mai atrăgătoare, Occidentul ar putea oferi, de asemenea, o oarecare scutire limitată de sancțiuni în schimbul dorinței Rusiei de a respecta o încetare a focului, de a accepta o zonă demilitarizată și de a participa semnificativ la discuțiile de pace. Desigur, este de imaginat că Putin ar respinge o încetare a focului – sau să-l accepte doar în scopul reconstruirii armatei sale și să facă o încercare ulterioară de cucerire a Ucrainei. Dar s-ar pierde puțin prin testarea pregătirii Moscovei pentru compromis. Indiferent de răspunsul Rusiei, Occidentul va continua să furnizeze armele de care Ucraina are nevoie pentru a se apăra pe termen lung și să se asigure că orice pauză în luptă nu a funcționat în avantajul Rusiei. Și dacă Rusia ar respinge o încetare a focului (sau ar accepta-o și apoi ar încălca-o), intransigența sa ar adânci izolarea diplomatică, ar consolida regimul de sancțiuni și ar întări sprijinul pentru Ucraina în Statele Unite și Europa.

Un alt rezultat plauzibil este că Rusia ar fi de acord cu o încetare a focului pentru a-și asigura câștigurile teritoriale rămase, dar de fapt nu ar avea intenția de a negocia cu bună-credință pentru a asigura un acord de pace de durată. Probabil că Ucraina ar intra în astfel de negocieri cerând prioritățile sale principale: restabilirea granițelor sale din 1991, reparații substanțiale și răspunderea pentru crimele de război. Dar pentru că Putin va respinge cu siguranță aceste cereri, atunci ar apărea un impas diplomatic prelungit, producând efectiv un nou conflict înghețat. În mod ideal, încetarea focului s-ar menține, ducând la un status quo precum cel care predomină în Peninsula Coreeană, care a rămas în mare parte stabilă fără un pact oficial de pace timp de 70 de ani. Cipru a fost în mod similar divizat, dar stabil de zeci de ani. Acesta nu este un rezultat ideal, dar este de preferat unui război de mare intensitate care continuă ani de zile.

Convingerea Kievului

A convinge Kievul să accepte un armistițiu și un efort diplomatic incert ar putea fi nu mai puțin dificil decât a convinge Moscova să facă acest lucru. Mulți ucraineni ar vedea această propunere ca pe o vânzare și s-ar teme că liniile de încetare a focului vor deveni doar noi granițe de facto. Zelenski ar trebui să-și reducă dramatic obiectivele de război după ce a promis victoria încă din primele luni ale conflictului - o sarcină deloc ușoară chiar și pentru cei mai talentați dintre politicieni.

Dar Kievul s-ar putea să găsească în cele din urmă multe avantaje în plan. Chiar dacă sfârșitul luptei ar îngheța o nouă linie de contact între Rusia și Ucraina, Kievul nu ar fi solicitat sau presat să renunțe la obiectivul de a-și lua înapoi toate pământurile, inclusiv Crimeea și Donbasul. Mai degrabă, planul ar fi să amâne soluționarea statutului teritoriului și al oamenilor încă sub ocupație rusă. Kievul ar renunța la încercarea de a relua aceste teritorii cu forța acum, o manieră care cu siguranță ar fi costisitoare, dar este probabil să eșueze, acceptând în schimb că recuperarea integrității teritoriale trebuie să aștepte un progres diplomatic. Un progres, la rândul său, poate fi posibil numai după ce Putin nu mai este la putere. Între timp, guvernele occidentale ar putea promite să ridice pe deplin sancțiunile împotriva Rusiei și să normalizeze relațiile cu aceasta doar dacă Moscova va semna un acord de pace care să fie acceptabil pentru Kiev.

Această formulă îmbină astfel pragmatismul strategic cu principiul politic. Pacea din Ucraina nu poate fi ținută ostatică de scopuri de război care, oricât de justificate din punct de vedere moral, sunt probabil de neatins. În același timp, Occidentul nu ar trebui să răsplătească agresiunea rusă obligând Ucraina să accepte definitiv pierderea teritoriului prin forță.

În cele mai bune circumstanțe, pe ucraineni îi așteaptă zile grele. Chiar dacă ar avea loc încetarea focului și ar fi demarat un proces diplomatic, țările NATO ar trebui să continue să înarmeze Ucraina, înlăturând orice îndoială la Kiev că respectarea acesteia cu o foaie de parcurs diplomatică ar însemna încetarea sprijinului militar. Mai mult, Statele Unite ar putea să explice Kievului că, dacă Putin ar încălca încetarea focului în timp ce Ucraina îl va onora, Washingtonul ar intensifica și mai mult fluxul de arme și va renunța la restricțiile asupra capacității Ucrainei de a viza poziții militare din interiorul Rusiei din care sunt lansate atacuri. . Dacă Putin ar respinge o oportunitate clară de a pune capăt războiului, guvernele occidentale ar câștiga o nouă favoare publică pentru a oferi un astfel de sprijin suplimentar Ucrainei.

Ca un alt stimulent pentru Ucraina, Occidentul ar trebui să îi ofere un pact de securitate oficializat. Deși este puțin probabil ca NATO să ofere aderarea Ucrainei – un consens în cadrul alianței pare deocamdată inaccesibil – un subgrup de membri NATO, inclusiv Statele Unite, ar putea încheia un acord de securitate cu Ucraina care să-i ofere mijloace adecvate de autoapărare. Acest pact de securitate, deși nu ar ajunge la o garanție de securitate fermă, ar putea să semene cu relația de apărare a Israelului cu Statele Unite sau cu relația de care Finlanda și Suedia se bucurau cu NATO înainte de a decide să se alăture alianței. Pactul ar putea include, de asemenea, o prevedere similară cu articolul 4 din tratatul NATO, care solicită consultări atunci când orice parte consideră că integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea sunt amenințate.

Alături de acest pact de securitate, UE ar trebui să elaboreze un pact de sprijin economic pe termen lung și să propună un calendar pentru admiterea în blocul comunitar, garantând Ucrainei că se află pe calea spre integrarea deplină în Uniune.

Chiar și cu aceste stimulente, Ucraina ar putea refuza în continuare apelul la încetarea focului. Dacă da, cu greu ar fi prima dată în istorie când un partener dependent de sprijinul SUA se opune să fie presat să-și reducă obiectivele. Dar dacă Kievul ar refuza, realitatea politică este că sprijinul pentru Ucraina nu ar putea fi susținut în Statele Unite și Europa, mai ales dacă Rusia ar accepta încetarea focului. Ucraina nu ar avea de ales decât să adere la o politică care să-i ofere sprijinul economic și militar necesar pentru a asigura teritoriul aflat sub controlul său - marea majoritate a țării - în timp ce scoate de pe masă eliberarea prin forță a acelor teritorii aflate încă sub control rusesc. Mai mult, Occidentul va continua să folosească sancțiunile și pârghiile diplomatice pentru a restabili integritatea teritorială a Ucrainei – dar la masa de negocieri, nu pe câmpul de luptă.

O cale de ieșire

Timp de peste un an, Vestul a permis Ucrainei să definească succesul și să stabilească obiectivele de război ale Occidentului. Această politică, indiferent dacă avea sens la începutul războiului, și-a urmat acum cursul. Nu este înțelept, pentru că obiectivele Ucrainei intră în conflict cu alte interese occidentale. Și este nesustenabil, deoarece costurile războiului cresc, iar publicul occidental și guvernele lor sunt din ce în ce mai obosite să ofere sprijin continuu.

Vestea bună este că există o cale fezabilă pentru a ieși din acest impas. Occidentul ar trebui să facă mai mult acum pentru a ajuta Ucraina să se apere și să avanseze pe câmpul de luptă, punând-o în cea mai bună poziție posibilă la masa negocierilor de la sfârșitul acestui an. Între timp, Washingtonul ar trebui să stabilească un curs diplomatic care să asigure securitatea și viabilitatea Ucrainei în interiorul granițelor sale de facto – în timp ce lucrează pentru restabilirea integrității teritoriale a țării pe termen lung. Această abordare poate fi prea mult pentru unii și nu suficientă pentru alții. Dar, spre deosebire de alternative, are avantajul de a amesteca ceea ce este de dorit cu ceea ce este fezabil.