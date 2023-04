Patru scenarii extreme în război, analizate de spionajul american. Moartea lui Putin, printre ele

Un document secret obținut de New York Times, care se numără printre cele scurse pe internet în acest an, oferă o perspectivă asupra planurilor făcute în situații excepționale, la un an de la războiul din Ucraina.

Analiza Agenției de Informații a Apărării evidențiază patru scenarii „imprevizibile” și modul în care acestea ar putea afecta cursul conflictului din Ucraina. Scenariile ipotetice includ moartea președinților Vladimir Putin al Rusiei și Volodimir Zelenski al Ucrainei, înlăturarea conducerii din Forțele Armate Ruse și o lovitură ucraineană asupra Kremlinului.

Documentul spune că războiul va rămâne probabil unul de lungă durată. Dar descrie modul în care fiecare astfel de scenariu ar putea avea ca rezultat o escaladare în Ucraina, o încheiere negociată a conflictului sau niciun impact substanțial asupra traiectoriei războiului.

Documentul care prezintă scenariile este un produs destul de tipic creat de agențiile de informații. Este conceput pentru a ajuta ofițerii militari, factorii de decizie sau parlamentarii să se gândească la posibilele rezultate ale evenimentelor majore, în timp ce își evaluează opțiunile.

Documentul este marcat cu „RELIDO”, ceea ce indică faptul că decizia de a divulga informațiile – partenerilor străini, de exemplu – revine unor înalți oficiali. Este datat 24 februarie și este etichetat cu marcajul „UN AN”, ceea ce sugerează că analiza a fost efectuată la un an de la începutul invaziei.

Unul dintre cele patru scenarii ipotetice arată ce s-ar putea întâmpla dacă Ucraina lovește Kremlinul. Este identificată o gamă largă de potențiale implicații. Evenimentul ar putea duce la o escaladare, Putin răspunzând protestelor publice prin lansarea unei mobilizări militare la scară largă și luând în considerare utilizarea armelor nucleare tactice. Sau, temerile publice l-ar putea determina să negocieze o înțelegere a războiului.

Administrația Biden a fost deosebit de îngrijorată de o posibilă lovitură asupra Moscovei a Ucrainei, pentru că ar putea provoca o escaladare dramatică a conflictului. Pericolul unui astfel de atac al Ucrainei este unul dintre motivele pentru care Statele Unite au fost reticente în a furniza rachete cu rază mai lungă de acțiune Kievului.

Unele analize ale agențiilor de informații oferă evaluări ale rezultatului cel mai probabil al unui anumit eveniment, dar nu și un astfel de document. Acesta descrie diferite scenarii posibile fără a evalua ce ar putea fi cel mai probabil.