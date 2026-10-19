Cine era preotul ucis de o cruce în timpul slujbei transmise în direct. „A trăit făcând bine”

Preotul catolic Patricio Sánchez Molinari, în vârstă de 52 de ani, a murit după ce o cruce de mari dimensiuni s-a desprins de pe peretele bisericii și l-a lovit în timpul unei slujbe transmise în direct pe Internet. Cu o zi înainte de tragedie, acesta împlinise 15 ani de preoție. Reprezentanții bisericii le-au cerut credincioșilor să îl păstreze în amintire pe Patricio Sánchez ca pe un om simplu, apropiat de oameni și devotat Euharistiei.

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Moartea sa a provocat durere în rândul credincioșilor care participau de ani de zile la slujbele oficiate de el. Duminică seară, 18 octombrie, zeci de persoane s-au adunat la biserica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, din orașul Guayaquil, Ecuador, pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Slujba de comemorare a fost oficiată de episcopul auxiliar al orașului, John Kwamevi Cudjoe, care a amintit că preotul își dedicase peste două decenii vieții religioase. În timpul predicii, acesta a subliniat că Sánchez și-a desfășurat activitatea cu devotament și că a fost alături de comunitate până în ultimele clipe.

„Patricio a trăit făcând bine și a murit dăruind totul”, a spus episcopul, potrivit presei locale.

Preotul era cunoscut pentru ajutorul oferit comunității

Credincioșii care l-au cunoscut pe Patricio Sánchez au vorbit despre implicarea sa în viața comunității și despre sprijinul oferit oamenilor aflați în dificultate.

Alexandra, una dintre enoriașe, a povestit că preotul s-a implicat inclusiv în apărarea adăposturilor pentru persoanele vulnerabile, aflate în apropierea bisericii. Potrivit acesteia, intervențiile sale au contribuit la evitarea demolării acestora.

De asemenea, preotul oficia slujbe și în școlile din apropiere, fiind cunoscut de numeroși locuitori ai zonei.

O altă femeie, care participa în fiecare sâmbătă la liturghiile sale, a declarat că a fost prezentă și în ziua accidentului. Aceasta a povestit că, în opinia sa, crucea ar fi fost fixată cu două șuruburi, dintre care unul s-ar fi slăbit. Cauzele exacte ale tragediei nu sunt însă stabilite prin această mărturie.

„Cuvântul lui a salvat mulți oameni”, a spus aceasta, evocând impactul pe care preotul l-a avut asupra credincioșilor.

Credincioșii s-au rugat pentru familia preotului

În timpul slujbei de comemorare, episcopul a citit și un mesaj de condoleanțe transmis de cardinalul Luis Cabrera Herrera, arhiepiscopul orașului Guayaquil. Au fost primite mesaje de susținere din mai multe părți ale lumii, inclusiv din Ghana, țara de origine a episcopului Cudjoe.

Reprezentanții bisericii le-au cerut credincioșilor să îl păstreze în amintire pe Patricio Sánchez ca pe un om simplu, apropiat de oameni și devotat Euharistiei. Totodată, aceștia au transmis că parohia va continua să îi sprijine pe enoriași și au îndemnat comunitatea să se roage pentru părinții și surorile preotului.

Trupul neînsuflețit al părintelui a rămas în biserică până duminică seară, la ora 23:00. Începând de luni, 19 octombrie, la ora 19:00, va fi organizată o novenă în memoria sa, o serie de rugăciuni desfășurate pe parcursul a nouă zile.

Familia preotului, originară din orașul Cuenca, și-a exprimat dorința ca trupul acestuia să fie transportat acolo.