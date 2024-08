Ce stă în calea încheierii unui acord de încetare a focului între Israel și Hamas, potrivit unor documente dezvăluite în premieră

Potrivit unor documente dezvăluite în premieră și analizate de The New York Times, Israelul și-a înăsprit condițiile de negociere din mai și până în iulie, deși nici gruparea islamistă palestiniană Hamas nu a arătat o disponibilitate prea mare de a face compromisuri în vederea încheierii unui acord de încetare de focului în Fâșia Gaza, relatează New York Times.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu insistă că nu blochează încheierea unui acord de încetare a focului în Fâșia Gaza prin înăsprirea poziției de negociere a Israelului. În schimb, Netanyahu a dat în mod constant vina pe Hamas, deși chiar membrii înalți ai instituției de securitate israeliene l-au acuzat că întârzie desfășurarea discuțiilor.

Totuși, în privat, Netanyahu a adăugat noi condiții la propunerile Israelului despre care negociatori din propria echipă cred că au creat obstacole suplimentare în calea unui acord. Potrivit documentelor nepublicate anterior și analizate de The New York Times, care detaliază pozițiile de negociere ale Israelului, Israelul a transmis la sfârșitul lunii iulie o listă de noi prevederi mediatorilor din SUA, Egipt și Qatar față de cele de la sfârșitul lunii mai.

Și disponibilitatea Hamas de a face compromisuri în chestiuni cheie a fost pusă sub semnul întrebării, iar mișcarea islamistă palestiniană a solicitat, de asemenea, propriile revizuiri ample pe parcursul discuțiilor, în timp ce a cedat doar puncte mai puțin importante în iulie.

Marți, Ahmad Abdul Hadi, un oficial Hamas, a declarat că grupul nu va participa la o nouă rundă de negocieri care va avea loc joi la Doha, în Qatar sau la Cairo.

Printre alte condiții, cea mai recentă propunere prezentată mediatorilor cu puțin timp înainte de un summit de la Roma din 28 iulie, sugera ca forțele israeliene să controleze în continuare granița sudică a Fâșiei Gaza, un detaliu care nu a fost inclus în propunerea Israelului din mai. De asemenea, Israelul nu a arătat flexibilitate în ceea ce privește permiterea palestinienilor strămutați să se întoarcă la casele lor din nordul Gazei odată cu încetarea luptelor.

Unii membri ai echipei israeliene de negociere și-au exprimat îngrijorarea că noile modificări riscă să distrugă acordul, potrivit a doi înalți oficiali care au făcut declarații sub rezerva anonimatului, întrucât nu erau autorizați să vorbească cu presa.

NYT a analizat documentele și a confirmat autenticitatea lor cu oficiali din Israel și cu alte părți implicate în negocieri.

Israelul neagă că ar fi impus noi condiții

De luni de zile, Israelul și Hamas poartă negocieri mediate de Egipt, Qatar și SUA, pentru a opri luptele din Gaza și a elibera ostaticii rămași în captivitatea Hamas la începutul războiului, în schimbul deținuților palestinieni din închisorile israeliene.

În timp ce Hamas s-a dovedit, de asemenea, intransigent, detractorii lui Netanyahu dau vina parțial premier pentru impas, întrucât noile sale condiții riscă să deraieze discuțiile într-un moment în care un acord pare accesibil. Unii au susținut că el acordă prioritate stabilității guvernului său de coaliție mai presus de libertatea ostaticilor, în condițiile în care legiuitorii de extremă dreapta și-au condiționat sprijinul de împiedicarea unui acord.

„Scrisoarea din 27 iulie nu introduce termeni noi”, se arată într-o declarație a biroului lui Netanyahu drept răspuns la articolul NYT. „Dimpotrivă, include clarificări esențiale pentru a ajuta la implementarea propunerii din 27 mai.”

„Hamas este cea care a cerut 29 de modificări la propunerea din 27 mai, ceea ce premierul a refuzat să facă”, se mai spune în declarație.

La o întâlnire din 4 august cu miniștrii cabinetului, Netanyahu a spus că Israelul „nu a adăugat nici măcar o singură cerere la propunere” și că „Hamas este cel care a cerut să fie adăugate numeroase modificări”.

Principalele puncte de dispută între Israel și Hamas

Una dintre cele mai contestate modificări ale Israelului a fost includerea unei hărți indicând faptul că Israelul va rămâne în controlul graniței dintre Gaza și Egipt, o zonă cunoscută sub numele de Coridorul Philadelphi.

În schimb, propunerea Israelului din mai sugerase că trupele vor părăsi zona de frontieră. Aceasta promitea „retragerea forțelor israeliene spre est, departe de zonele dens populate de-a lungul granițelor din toate zonele Fâșiei Gaza”.

Un al doilea punct cheie de dispută adaugă o nouă complicație modalității în care palestinienii strămutați s-ar întoarce la casele lor din nordul Gazei în eventualitatea unei încetări a focului.

Vreme de luni de zile, Israelul a insistat că va fi de acord cu o încetare a focului numai dacă soldații săi vor putea după aceea controla palestinienii de arme în timp ce se deplasează din zonele de evacuare din sudul Gazei înapoi în nord..

Apoi, în propunerea sa din mai, Israelul a atenuat această cerere. Cu toate că în poziția sa în scris stipula în continuare că cei rce revin nu ar trebui să „poarte arme”, a eliminat cerința explicită ca forțele israeliene să-i controleze. Asta a făcut ca politica să pară mai mult o formalitate, determinând Hamas să fie de acord cu ea.

Scrisoarea Israelului din iulie a repus pe masă problema, cerând ca aceste controale să fie „implementate într-o manieră convenită”.

În ultimele săptămâni, Netanyahu a sugerat că este rezonabil ca Israelul să încerce să împiedice Hamas să-și reclădească bastioanele militare din nordul enclavei palestiniene.

Hamas este „nepregătit să permită oricărui mecanism de verificare și împiedicare a deplasării munițiilor și a teroriștilor în nordul Fâșiei Gaza”, a spus Netanyahu pe 4 august. „Face toate acestea pentru că vrea să se refacă și să se reconstruiască, și să reia iar și iar masacrul din 7 octombrie.”

Înalți oficiali israelieni familiarizați cu ultimele negocieri, precum și liderii forțelor de securitate israeliene, sunt de acord, în principiu, cu Netanyahu că ar fi mai bine să fie menținute puncte de control pentru a controla palestinienii de arme. Dar ei cred, de totodată, că nu merită să fie blocat un potențial acord din cauza acestei cerințe și doresc ca Netanyahu să renunțe la ea înainte de întâlnirea planificată de joi, astfel încât ostaticii să poată fi eliberați cât mai repede posibil, au spus înalții oficiali.