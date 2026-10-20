 Arabia Saudită amână „Davosul deșertului” până în 2027, după atacurile rebelilor houthi | adevarul.ro
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Arabia Saudită amână „Davosul deșertului” până în 2027, după atacurile rebelilor houthi

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Arabia Saudită a amânat până în 2027 conferința Future Investment Initiative (FII), unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate investițiilor, programată inițial în perioada 26–29 octombrie, la Riad. Decizia a fost confirmată de organizatori după o serie de atacuri atribuite rebelilor houthi din Yemen, care au vizat inclusiv infrastructura aeroportuară și obiective strategice din regat. La eveniment erau așteptați reprezentanți ai unora dintre cele mai mari instituții financiare din lume, inclusiv BlackRock și Goldman Sachs.

Arabia Saudită a decis să amâne ediția din acest an a conferinței Future Investment Initiative
Arabia Saudită a decis să amâne ediția din acest an a conferinței Future Investment Initiative Foto: 123RF

Arabia Saudită a decis să amâne ediția din acest an a conferinței Future Investment Initiative, cunoscută drept „Davosul deșertului”, până în 2027. Organizatorii au confirmat că evenimentul nu va mai avea loc la datele stabilite inițial, iar noul calendar urmează să fie anunțat în perioada următoare, potrivit The National.

Decizia vine într-un moment în care atacurile atribuite rebelilor houthi din Yemen au amplificat riscurile de securitate din Arabia Saudită și au perturbat desfășurarea unor evenimente internaționale. Informația a fost relatată de Reuters, AFP și Al Jazeera.

Conferința era programată între 26 și 29 octombrie, la Riad, și urma să marcheze cea de-a zecea ediție a Future Investment Initiative. Evenimentul reunește anual directori ai unor mari companii, investitori, reprezentanți ai instituțiilor financiare și oficiali guvernamentali.

Într-un mesaj public, directorul executiv al FII Institute, Maha bint Mishari Al Saud, a confirmat că ediția aniversară va avea loc în 2027.

„Deoarece aceasta este cea de-a zecea ediție, un moment important pentru noi, dorim să ne asigurăm că evenimentul oferă amploarea, calitatea extraordinară și impactul pe care comunitatea noastră le așteaptă”, a transmis conducerea organizației, potrivit Al Jazeera.

Atacurile houthi au perturbat deplasările și evenimentele internaționale

Amânarea conferinței vine după o serie de atacuri cu rachete și drone atribuite rebelilor houthi, grupare yemenită susținută de Iran, care au vizat obiective militare, energetice și civile din Arabia Saudită.

Printre țintele raportate s-a numărat aeroportul internațional King Khalid din Riad. Atacurile au provocat victime și au afectat traficul aerian, potrivit relatărilor publicate de presa internațională.

Escaladarea conflictului a generat îngrijorări privind siguranța participanților la evenimentele programate în capitala saudită. Mai multe guverne occidentale au emis avertismente de călătorie, iar companiile au fost nevoite să reevalueze deplasările angajaților în regiune.

Potrivit Financial Times, organizatorii au analizat inclusiv posibilitatea desfășurării conferinței online, însă au renunțat la această variantă și au decis amânarea întregului eveniment.

Anterior, au fost discutate și soluții alternative pentru transportul invitaților, inclusiv deplasarea cu avioane private către alte aeroporturi, urmată de transport rutier până la Riad. Riscurile de securitate și dificultățile logistice au complicat însă organizarea reuniunii.

Amânarea FII nu este un caz izolat. Potrivit publicației The National, Arabia Saudită a amânat și summitul planificat cu Uniunea Europeană, iar alte evenimente economice și profesionale au fost reprogramate sau anulate.

Printre acestea se numără expoziția Intersec Saudi Arabia, mutată pentru octombrie 2027, și Saudi Retail Forum, reprogramat pentru martie 2027, potrivit informațiilor publicate de organizatori și relatate de presa internațională.

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Larry Fink și alți lideri financiari erau așteptați la Riad

Future Investment Initiative este unul dintre principalele evenimente prin care Arabia Saudită încearcă să atragă capital internațional și să își promoveze proiectele economice.

La ediția programată pentru octombrie 2026 erau așteptați reprezentanți ai unor mari instituții financiare și companii internaționale. Printre numele menționate în program se aflau Larry Fink, directorul executiv al BlackRock, David Solomon, președintele și directorul executiv al Goldman Sachs, și Bill Winters, directorul executiv al Standard Chartered.

Evenimentul urma să reunească investitori și oficiali interesați de oportunitățile de finanțare din Arabia Saudită și din regiune.

Organizată pentru prima dată în 2017, conferința a devenit o platformă importantă pentru discuții despre investiții, tehnologie, infrastructură, energie și dezvoltare economică. Participarea unor lideri din sectorul financiar global a contribuit la vizibilitatea internațională a evenimentului.

Ediția din 2026 avea o semnificație suplimentară, fiind cea de-a zecea de la lansarea inițiativei.

Ce rol are conferința în strategia economică a Arabiei Saudite

Future Investment Initiative este strâns legată de strategia Vision 2030, programul prin care autoritățile saudite urmăresc să diversifice economia și să reducă dependența de veniturile din petrol.

Planul include investiții în turism, tehnologie, sport, infrastructură și servicii financiare, precum și dezvoltarea unor proiecte de mari dimensiuni menite să atragă capital și să creeze noi surse de venit.

Inițiativa este asociată cu strategia prințului moștenitor Mohammed bin Salman, care urmărește repoziționarea Arabiei Saudite ca destinație pentru investiții și ca centru economic regional.

De-a lungul anilor, forumul a fost folosit pentru prezentarea unor proiecte majore și pentru anunțarea unor parteneriate între autoritățile saudite și companii internaționale.

La ediția din 2017, Mohammed bin Salman a prezentat proiectul NEOM, un amplu program de dezvoltare urbană și economică estimat inițial la sute de miliarde de dolari. Unele dintre proiectele asociate Vision 2030 au fost ulterior redimensionate, pe fondul constrângerilor financiare și al schimbării priorităților de investiții.

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Amânarea conferinței întrerupe, pentru moment, una dintre principalele platforme prin care regatul își prezintă planurile economice în fața investitorilor internaționali.

Organizatorii nu au anunțat încă noile date

Conducerea FII Institute a precizat că datele ediției din 2027 vor fi comunicate în curând. Până în prezent, nu a fost anunțată o perioadă exactă pentru desfășurarea conferinței.

Decizia a fost justificată oficial prin dorința de a asigura amploarea și calitatea evenimentului aniversar. Relatările presei internaționale indică însă că problemele de securitate, perturbarea traficului aerian și îngrijorările privind deplasarea participanților au contribuit la amânare.

Pentru Arabia Saudită, Future Investment Initiative reprezintă mai mult decât o conferință economică: este o platformă prin care autoritățile încearcă să atragă finanțare internațională pentru transformarea economiei.

Următoarea ediție va avea loc în 2027, însă organizatorii nu au oferit încă detalii privind programul sau lista participanților confirmați.

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