Un suspect asociat extremei stângi, arestat după incendiul care a distrus primăria din Limoges, Franța

Un bărbat de 40 de ani, asociat unei mișcări de extremă stânga și cunoscut pentru acte de violență împotriva funcționarilor publici, a fost arestat în Franța, după protestele violente din weekend. Bărbatul este suspectat că a distrus o parte a primăriei din Limoges, relatează presa franceză.

Un suspect a fost arestat în Franța. Foto: AFP

Clădirea istorică, datând din secolul al XIX-lea, a fost cuprinsă de flăcări sâmbătă. Turnul cu ceas și porțiuni din acoperiș au ars înainte să se prăbușească. Potrivit FranceInfo, suspectul figurează în evidențele autorităților ca persoană clasificată „S”, categorie care indică un posibil risc pentru securitatea națională.

Violențele au izbucnit în contextul manifestațiilor de amploare, organizate în mai multe orașe franceze. Sute de mii de oameni au protestat față de creșterea prețurilor la combustibili, scumpirea vieții și degradarea serviciilor publice, inclusiv a sistemului de educație.

Peste 2.500 de persoane, arestate în urma protestelor

Ministrul francez al Justiției, Gérald Darmanin, a declarat pentru CNews-Europe că peste 120 de persoane au fost deja încarcerate în urma manifestațiilor. Autoritățile au anunțat că numărul total al arestărilor a depășit 2.500 de la izbucnirea violențelor.

Darmanin a cerut procurorilor să adopte o atitudine fermă față de cei care au atacat polițiști, jandarmi și pompieri, au jefuit magazine sau au vandalizat clădiri publice. Totuși, ministrul a susținut că nu este necesară instituirea stării de urgență, care ar restrânge libertățile individuale ale cetățenilor.

Premierul Sébastien Lecornu nu a exclus însă această posibilitate. După o noapte mai liniștită, datorită restricțiilor impuse în mai multe localități, acesta a anunțat că eventualele noi interdicții de circulație vor fi stabilite în funcție de situația din fiecare zonă.

Restricții au fost introduse în anumite sectoare din Paris, inclusiv în zonele Place de la République și Les Halles, dar și în orașe precum Marsilia, Bordeaux, Nisa și Lyon. Autoritățile au limitat, de asemenea, deplasarea tinerilor și organizarea unor adunări publice.

Mii de afaceri, afectate de violențe

În timpul confruntărilor, grupuri de protestatari mascați au incendiat mașini și clădiri și au jefuit magazine în Paris, Marsilia și alte localități. Aproximativ 1.000 de membri ai forțelor de ordine au fost răniți, potrivit informațiilor prezentate de autorități. Agenția AFP a relatat și cazul unui manifestant care a rămas fără o mână după explozia unei grenade folosite de poliție pentru dispersarea mulțimii.

Șeful Camerelor de Comerț și Industrie din Franța a declarat că peste 2.000 de magazine și alte afaceri au fost afectate direct de violențele din weekend.

Protestele au început luna trecută, când studenții au cerut îmbunătățirea condițiilor din școli, dar revendicările s-au extins ulterior către probleme economice și sociale. Sindicatele și diverse grupuri de protestatari s-au alăturat manifestațiilor.

Organizatorii au anunțat o nouă rundă de proteste pentru sâmbătă. Mișcarea „vestelor galbene”, cunoscută pentru manifestațiile de amploare din 2018, a anunțat că pregătește ceea ce numește „Actul II”.