Peste 5,3 milioane de români care au acordat votul lor candidatului suveranist George Simion simt dezamăgire după rezultatul alegerilor de duminică. A învins tabăra pro-Europa, însă este doar o victorie de etapă, atrage atenția sociologul Gelu Duminică.

Rezultatul scrutinului de duminică, 18 mai 2025, a fost acceptat de ambii candidați, se vorbește deja de formarea viitorului guvern, poate în spatele ușilor închise se împart deja portofolii, însă de rezolvat rămâne problema electoratului lui George Simion. Sunt peste 5,3 milioane de români, cu nici un milion mai puțini decât cei care l-au ales pe candidatul pro-european Nicușor Dan. Votanții „suveraniști” au făcut alegerea mânați de nemulțumirile pe care mulți alți români, inclusiv dintre cei care nu s-au prezentat la vot, le au. Se pune întrebarea dacă în urma rezultatului votului de duminică România va rămâne în continuare împărțită sau dacă ceea ce i-a despărțit pe români la vot poate fi reglat.

Cine a înclinat balanța

Sociologul Gelu Duminică explică, într-o scurtă analiză pentru „Adevărul”, pe de o parte cine a înclinat balanța în ziua votului, iar pe de alta ce au de făcut cei care vor asigura de acum înainte conducerea țării pentru a reduce clivajul din societate.

„Cred că trebuie să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat acum e rezultatul unui mod ciudat, nedemocratic, ne-european de a face politici publice și de a asigura bunăstarea tuturor cetățenilor. Că ne place sau nu ne place, balanța a fost înclinată de cei care au găsit în România europeană mai multe lucruri decât în România suverană, așa cum ne-a fost ea propusă de către formațiunea politică numită AUR. Respectiv de maghiari, moldoveni, romi, gay și așa mai departe”, a explicat sociologul. Categoriile de votanți amintite au găsit în România europeană mai mult respect decât în România suverană pe care au avut-o până acum, a adăugat Duminică. Pentru a se repara clivajele este nevoie ca Europa cu toată bunăstarea ei să se regăsească la cât mai mulți dintre noi. „E doar o luptă câștigată în momentul de față și la următoarea cumpănă, dacă noi nu facem ceea ce trebuie, mulți dintre cei care au susținut parcursul european s-ar putea să se răzgândească”, atrage atenția sociologul.

„Să-i considerăm pe toți români de primă clasă”

Electoratul extrem de dezamăgit în urma alegerilor are nevoie să se simtă reprezentat, la fel ca și cei care au ales altceva. Semnalul care trebuie dat de la nivelul câștigătorilor este acela că au înțeles nevoile tuturor alegătorilor și că-i tratează egal.

„În primul rând să-i considerăm pe toți români de primă clasă, să uităm de ideea că există români de mâna a doua. Și că oamenii din mediu rural au nevoie de cu totul și cu totul altă realitate factuală decât ceea ce au avut până în momentul de față. Că au nevoie ca Europa asta a bunăstării să se vadă și la ei în comună și în sat”, spune Gelu Duminică.

Avem de asemenea nevoie de multă gândire critică în educație, unde nu mai putem continua la nesfârșit cu accentul pus pe conformism, mai punctează sociologul.

„Da, electoratul domnului Simion în momentul de față, pe bună dreptate, se simte dezamăgit. E mult, e foarte mult. Însă cred că trebuie tratat ca fiind români de aceeași clasă ca ceilalți care au votat împotriva domnului Simion și că vocea lor trebuie auzită. Cer respect. Dar la fel ca noi toți. Sigur, au spus-o într-un mod poate unii dintre ei vizibil, violent, mai agresiv și așa mai departe. Asta s-a semănat. Eu nu cred că trebuie antagonizați. Nu cred că trebuie uitați. Nu cred că trebuie în momentul de față să mergem pe - V-am zis noi, suntem mai tari decât voi! - și cred că trebuie să mergem pe ideea - V-am auzit, sunteți ai noștri, hai să facem ce trebuie împreună! –”, a mai spus sociologul.

Respectul, pe de altă parte, trebuie să se materializeze, începând cu un alt mod de a face politică la nivel local și de a-i reprezenta pe cetățeni și până la bunăstarea evidentă în fiecare localitate.

„Are dreptul la creșă, are dreptul la drum bun, are drept la educație de calitate, are drept la o angajare mai bună, are drept la a nu fi considerat inferior, are dreptul să nu fie dat afară din țară (nu <afară, afară cu ungurii din țară!>). Are dreptul la toate astea”, a mai spus sociologul.

„S-a votat și de frică”

Votul pentru George Simion n-a venit dintr-o singură categorie socială, iar pătura nemulțumiților este extrem de mare. Diferența au făcut-o, spune sociologul, cei care au simțit că România europeană le-a oferit mai multe decât România suverană, mulți votând, e adevărat, de frică.

„S-a votat și de frică, da, a fost un vot de frică, am spus-o și ieri. A fost un vot de frică, pentru că, repet, România europeană a oferit mai multe pentru aceste categorii decât România suverană. România europeană a oferit cel puțin apartenența la o cultură care îi respectă mai mult decât i-a respectat România suverană. Adică, Europa n-a spus afară cu ungurii din Europa. În România s-a spus. În Europa, mulți dintre romi și-au găsit locuri de muncă mult mai bine plătite. Gay-ii în momentul de față și-au asigurat, spre exemplu, drepturile în Europa. Inclusiv drepturile a avea o familie și a fi respectat. (...) Noi trebuie să revenim și să avem în vedere o Românie mult mai diversă. O singură Românie. Nu există mai multe Românii. Există una singură care e diversă, stratificată și în care fiecare om, indiferent de grupul etnic, social, sexual și așa mai departe, aparține, trebuie să se regăsească în mai mare măsură”, a mai precizat sociologul.

Sociologul salută faptul că Nicușor Dan a vorbit în discursul său de nevoia de unitate, dar subliniază că pentru a se ajunge într-adevăr la acest deziderat are nevoie de sprijinul societății.

„Depinde și de fiecare dintre noi. Da, peștele se împute de la cap, însă se curăță de la coadă. Dacă fiecare dintre noi vom încerca să facem o Românie diversă și solidară în jurul nostru, atunci și leadership-ul va avea o treabă mult mai ușoară. Dacă lăsăm toată treaba în spatele președintelui și prim-ministrului, n-am făcut nimic”, a mai spus sociologul.

Parte dintre votanții care duminică au ales să urmeze mesajul extremist vor putea fi convinși, în viitorii ani, că respectiva cale le-ar fi fost în cele din urmă și lor defavorabilă doar dacă de acum lucrurile vor fi făcute diferit, „mai solidar, mai cu iubire față de aproape”, este de părere Gelu Duminică.

Există însă și riscul ca acest curent extremist să crească dacă vor exista în continuare motive să-l alimenteze. „Să nu creadă cineva că s-a câștigat războiul. Nu, s-a câștigat doar o bătălie. O bătălie de etapă. Depinde foarte mult ce facem, astfel ca atunci când vom fi puși într-o situație similară să avem mai mulți susținători”, a atras atenția Duminică.

În continuare pentru o bună parte din România bunăstarea nu are corespondent în viața reală, iar românii au căutat soluții disperate. Pe acest fond, cine a reușit să alimenteze nemulțumirile a avut de câștigat.

„De ce au votat românii din diaspora pe Simion în mai mare măsură? Pentru că ei au plecat înjurând România. Pentru că s-au săturat. Pentru că sunt sătui. De asta întotdeauna votul diasporei a fost anti-sistem. Întotdeauna! Când era PSD, vota împotriva PSD. Întotdeauna! Pentru că sistemul era de vină pentru că ei a trebuit să plece de acasă, să lase mormintele părinților și să plece. Dar, acum, era cineva care înjura cu ei. Oferindu-le într-adevăr fantasme. Dar aici trebuie să ne uităm mai departe, mai degrabă la partea de gândire critică, la modul în care noi ne-am educat oamenii. Și da, trebuie să introducem educația, gândirea critică și toate acestea în zona de securitate”, a mai spus sociologul.

Următorii trei ani, până la viitoarele alegeri, nu vor fi de ajuns, poate nici următorii 50 de ani, a apreciat sociologul, pentru că democrația se apără și se construiește zi de zi.

„Întotdeauna vom avea oameni care vor gândi că drumul României este altul. E normal să fie așa. Și e benefic. Însă noi trebuie să avem un dialog. Nu o antagonizare bazată pe idei, ci un dialog. Și nu trebuie să mai avem ură!”, a conchis sociologul Gelu Duminică.