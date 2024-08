Un europarlamentar din partidul lui Viktor Orban a demisionat după ce a fost acuzat că s-a îmbătat și a luat la bătaie o femeie

Un membru al Parlamentului European din partidul Fidesz al liderului maghiar Viktor Orbán, a anunțat vineri că va demisiona după ce a comis un act de „violență” împotriva unei femei, în timp ce se afla în stare de ebrietate.

„Deși, din păcate, nu am nicio amintire despre ce s-a întâmplat, ceea ce am făcut a fost inacceptabil”, a declarat Balázs Győrffy, potrivit POLITICO.

„Aseară, am avut o ceartă în stare de ebrietate cu o doamnă care, din păcate, a escaladat în violență. Ceea ce am făcut a fost intolerabil și nejustificabil”, a scris Győrffy într-o postare pe Facebook.

Potrivit tabloidului maghiar Blikk, europarlamentarul era la o petrecere într-un club din centrul Budapestei, unde a strigat la o femeie, ceea ce a degenerat într-o bătaie de grup cu însoțitorii acesteia. Poliția a fost chemată la fața locului.

„Deși, din păcate, nu am nicio amintire despre ce s-a întâmplat, ceea ce am făcut a fost inacceptabil”, a adăugat Győrffy. „După ceea ce am făcut, nu am niciun loc în viața publică. Prin urmare, demisionez din toate funcțiile publice și părăsesc Fidesz. Aceasta este cel mai mic lucru pe care pot să-l fac în această situație.”

Győrffy, care a fost ales în Parlamentul European cu doar câteva săptămâni în urmă, după ce a servit timp de 14 ani ca membru al parlamentului în Ungaria, și-a cerut scuze victimei, familiei sale și susținătorilor săi.

„Pe lângă responsabilitatea publică pentru acțiunile mele, voi accepta, desigur, orice consecințe legale”, a adăugat el.

În urma anunțului lui Győrffy, partidul Fidesz a reacționat și el, afirmând că nu există „nicio scuză” pentru comportamentul europarlamentarului.

„Fidesz are reguli și valori clare, iar cei care le încalcă nu pot fi membri ai comunității noastre! Nu tolerăm violența, mai ales împotriva femeilor!” a transmis partidul.

Europarlamentarii Fidesz s-au abținut de la votul asupra primelor reguli UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor în aprilie, iar parlamentul maghiar refuză să ratifice Convenția de la Istanbul privind prevenirea violenței împotriva femeilor și violenței domestice.

Győrffy nu este primul europarlamentar Fidesz care demisionează în urma unui scandal. József Szájer, politicianul veteran al Fidesz și fost aliat de lungă durată al lui Orbán, a demisionat în 2020 după un scandal legat de participarea sa la o petrecere în timpul carantinei în centrul Bruxelles-ului, care a implicat bărbați dezbrăcați și droguri.