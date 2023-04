Unde se află satul supranumit „Mica Toscană”. Are o singură stradă pe care locuiesc 6.000 de oameni VIDEO

Înființat în secolul al XVI-lea de către un ofițer aristocrat care reprezenta Coroana Regatului Poloniei, satul polonez Sułoszowa este unic datorită faptului că 6.000 de oameni stau pe o singură stradă.

Satul se află la 29 de kilometri de orașul Cracovia și este, de asemenea, un punct de atracție pentru turiști. Strada se întinde pe nouă kilometri.

Politologul Ian Bremmer a publicat la începutul lui aprilie pe Twitter o poză din avion a satului unic, adunând peste 6,5 milioane de vizualizări și 50.000 de like-uri. Internauții au fost impresionați de peisaj.

Nu doar internauții sunt încântați de satul polonez, ci și locuitorii săi.

„Nu aș schimba acest loc cu nimic altceva. Are propriul farmec și propria atmosferă. Așa cum se spune, are ceva aparte", a declarat unul dintre ei.

„Există o casă și apoi o fâșie de câmp, de aici și frumusețea fotografiilor. Una are cereale, cealaltă are rapiță, iar a treia are ceva diferit. Culorile sunt frumoase văzute de sus”, a mai afirmat un altul, conform The First News.

„Cred că motivul pentru care satul nostru este atât de popular este că oamenii de aici au grijă de câmpurile lor, acesta este motivul pentru care arată atât de bine”, a afirmat călugărița Jolanta de la biserica Sacred Heart of Jesus, conform Daily Mail.

„Viața aici este destul de liniștită, dar îmi place. Până nu am văzut pozele de sus, nu prea am apreciat cât de frumos este aici. Așa este de multe ori, oamenii nu apreciază ce e sub nasul lor”, a afirmat Marian Gegotek, în vârstă de 68 de ani, un locuitor al satului, conform DailyMail.