Negocierile trilaterale de la Abu Dhabi s-au încheiat după mai puțin de două ore. Emisarii lui Trump urmează să se întâlnească cu Putin și Zelenski

A doua zi a discuțiilor dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia s-a încheiat după mai puțin de două ore. Teritoriile s-au aflat printre subiectele de pe agendă, în timp ce emisarul american Jared Kushner a descris negocierile drept „foarte consistente, dar destul de tensionate”.

Kushner și Witkoff urmează să se întâlnească cu Putin și Zelenski Foto: X

A doua zi a negocierilor trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia a avut loc miercuri, 11 noiembrie, la Abu Dhabi și s-a încheiat după mai puțin de două ore, potrivit relatărilor presei ruse.

Șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a anunțat înaintea discuțiilor că este programată o întâlnire în format trilateral, urmată de consultări separate între reprezentanții Kievului și partenerii europeni.

„Lucrăm”, a scris Umerov pe Telegram.

Agenția rusă de presă TASS anunțase că delegația Moscovei va face o declarație după încheierea negocierilor. Nu era clar ce urma să transmită reprezentanții ruși.

Potrivit publicației Politico, cea de-a doua și ultima zi a discuțiilor de la Abu Dhabi urma să fie dedicată problemelor teritoriale. În prima zi, părțile au discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și despre posibilitatea unui schimb de prizonieri.

Kushner și Witkoff urmează să se întâlnească cu Putin și Zelenski

Emisarii președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, urmează să se întâlnească joi, 12 noiembrie, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin. Ulterior, cei doi vor discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Kushner a făcut anunțul miercuri, după negocierile de la Abu Dhabi, potrivit publicației The Guardian.

El a explicat că vizita în Rusia are ca scop discutarea subiectelor abordate în Emiratele Arabe Unite și încercarea de a obține progrese în privința unor chestiuni aflate încă în dispută.

După întâlnirea cu Putin, Kushner și Witkoff vor merge la Dublin, unde se vor întâlni cu Zelenski. Președintele ucrainean se va afla acolo pentru a participa la summitul Comunității Politice Europene, alături de liderii statelor europene.

Potrivit lui Kushner, discuțiile cu Zelenski vor viza rezultatele întâlnirii de la Moscova și examinarea mai detaliată a unor idei propuse în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi.

Emisarul american a descris discuțiile din Emiratele Arabe Unite drept „foarte consistente, deși destul de tensionate”. Acestea au fost primele negocieri trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia după aproape opt luni.

„Nu există încredere între părți, iar acest lucru este de așteptat după un asemenea conflict”, a spus Kushner.

El și-a exprimat speranța că întâlnirea cu Putin va permite finalizarea unor înțelegeri privind ajutorul umanitar și organizarea celui mai amplu schimb de prizonieri de până acum.

Kushner a mai spus că Statele Unite încearcă să implice direct țările europene în negocieri, pentru a transforma formatul actual într-unul multilateral. El speră că Putin va susține extinderea discuțiilor.

Rusia se opune implicării europene

Șeful delegației ruse la Abu Dhabi, Vladimir Medinski, a avut însă o poziție rezervată în privința participării europenilor.

El a afirmat că nu este clar ce ar putea discuta Rusia cu statele europene, în condițiile în care acestea nu au prezentat propuneri concrete.

Medinski a susținut că ar trebui discutat mai degrabă viitorul securității europene după încheierea războiului din Ucraina. În opinia sa, actualul sistem de securitate al Europei „funcționează foarte prost”.

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Potrivit The Washington Post, Kushner ia în calcul un format de discuții între Rusia și Europa privind securitatea continentului după război, inspirat de fostul Consiliu NATO-Rusia.

Liderii europeni ar fi, în general, dispuși să discute această inițiativă, însă numai după instituirea unui armistițiu în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

La rândul său, Financial Times a relatat că SUA și Ucraina consideră că grupul E3,format din Marea Britanie, Franța și Germania, ar putea fi cea mai potrivită formulă pentru reprezentarea europeană la negocierile de pace.

Publicația The Economist a remarcat însă că o simplă adaptare a modelului Consiliului NATO-Rusia ar putea să nu răspundă cerințelor lui Putin și ambiției Moscovei de a-și asigura o poziție dominantă în Europa de Est.

Estonia: negocierile ar putea servi intereselor Rusiei

În Estonia există îndoieli cu privire la eficiența discuțiilor de la Abu Dhabi.

Marko Mihkelson, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din parlamentul estonian, consideră că Europa ar trebui să se concentreze mai puțin asupra desemnării unui reprezentant la negocieri și mai mult asupra consolidării sprijinului militar pentru Ucraina și a presiunii asupra Moscovei.

În opinia sa, discuțiile de la Abu Dhabi nu pot fi considerate negocieri de pace, deoarece Rusia nu ar fi interesată de încheierea războiului și ar folosi diplomația pentru a-și promova propriile obiective.

„Cel mai bun reprezentant al Europei, cel mai bun negociator, este armata ucraineană”, a declarat Mihkelson, citat de postul estonian ERR.

El a adăugat că, dacă negocierile vor duce la întoarcerea prizonierilor ucraineni din Rusia, acesta ar fi cel mai important rezultat al întâlnirilor.

Potrivit parlamentarului estonian, obiectivul real al Moscovei este să obțină concesii din partea Ucrainei și să schimbe arhitectura de securitate a Europei.

„Consider că este o operațiune diplomatică specială exclusiv rusească. Rusia a început-o imediat după ce Donald Trump a devenit președintele SUA și a promis că va încheia războiul în 24 de ore. În curând se vor împlini 24 de luni, iar Rusia continuă să ridice miza”, a afirmat Mihkelson.

Zelenski cere o poziție comună a Ucrainei, SUA și Europei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este important nu doar ca Europa să participe la negocierile privind încheierea războiului, ci și ca Kievul, Washingtonul și capitalele europene să ajungă la o poziție diplomatică comună.

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Zelenski a cerut ca statele europene să își desemneze reprezentanții până la sfârșitul lunii noiembrie.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a refuzat deja propunerea de a prelua acest rol. Ea se număra printre liderii considerați posibili candidați, alături de omologii săi din Italia, Finlanda, Cehia și Norvegia.

Participarea europenilor la negocieri rămâne în discuție. La reuniunile de la Abu Dhabi, aceștia au fost prezenți indirect, printr-o echipă din care au făcut parte consilieri pentru securitate națională din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene, Consiliului European și NATO.

Aceștia au purtat consultări în paralel cu negocierile trilaterale.