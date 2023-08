Realitatea terifiantă a războiului din Ucraina: „Mor cu zecile în fiecare zi". De ce este ținut secret numărul morților

În Ucraina s-a înregistrat o creștere dramatică a numărului de morți, potrivit unor noi estimări ale unor oficiali americani anonimi. Quentin Sommerville de la BBC a fost în linia întâi în estul țării, unde sarcina sumbră de a număra morții a devenit o realitate zilnică.

Soldați necunoscuți zac îngrămădiți într-o mică morgă de cărămidă, nu foarte departe de linia frontului din Donețk, unde Margo, în vârstă de 26 de ani, spune că vorbește cu morții.

„Poate sună ciudat... dar eu sunt cea care vrea să își ceară scuze pentru moartea lor. Vreau să le mulțumesc cumva. E ca și cum ei pot auzi, dar nu pot răspunde".

Stă cu pixul în mână la biroul ei dezordonat din fața ușii grele a morgii. Treaba ei este să consemneze detaliile celor căzuți.

Ucraina nu oferă un bilanț oficial al morților săi de război - forțele armate ucrainene au reiterat faptul că numărul victimelor de război este secret de stat - dar Margo știe că pierderile sunt uriașe.

Cifrele rămân clasificate. Dar oficialii americani, citați de New York Times, au estimat recent numărul de 70.000 de morți și până la 120.000 de răniți. Este o cifră uluitoare, de la o forță armată estimată la doar jumătate de milion de oameni. ONU estimează până în prezent 9.177 de morți în rândul civililor.

Pe partea interioară a brațului drept al lui Margo se află un mic tatuaj cu o mamă și un copil, pe care este înregistrată data de naștere a fiului ei. Unghiile ei manichiurate sunt vopsite în culorile ucrainene. Ea poartă un tricou negru cu inscripția "I'M UKRAINIAN" în față.

„Cel mai greu este atunci când vezi un tânăr mort, care nici măcar nu a împlinit 20, 22 de ani. Și să-ți dai seama că nu a murit de unul singur", spune ea. „Au fost uciși. Au fost uciși pentru propriul lor pământ. Asta este cel mai dureros. Nu te poți obișnui cu asta. Acum s-a ajuns la punctul în care este vorba doar de [a-i ajuta] pe băieți să ajungă acasă" a declarat Margo pentru bbc.com.

Cea mai dificilă zi din viața ei, spune ea, a fost atunci când soțul ei de drept comun a fost adus la morgă în ziua în care a murit. Andre, în vârstă de 23 de ani, a fost ucis în luptă la 29 decembrie 2022.

„A murit în timp ce își apăra patria", spune ea. „Dar apoi, pentru a mia oară, m-am convins că ar trebui să fiu aici, că ar trebui să-i ajut pe cei căzuți."

„Nimeni nu-mi vede lacrimile”

Munca a făcut-o dură - ca oțelul, spune ea. Și, indiferent cât de dureros este să vadă cum sunt aduse cadavrele la morgă, spune că nu plânge niciodată în public.

„Păstrez toate astea în mine [până] seara, când vin acasă. Nimeni nu-mi vede lacrimile".

Nu mai departe de luna aprilie, o serie de estimări scurse de la Pentagon estimau numărul morților ucraineni la cifra mult mai mică de 17.500. Presupusul salt la peste 70.000 poate fi explicat parțial prin contraofensiva din sud.

În primele sale zile, aceasta a fost deosebit de dură pentru infanteria ucraineană – „mai rău decât Bakhmut", mi-a spus un comandant de brigadă care luptă acolo. Orașul Donețk a căzut în fața Rusiei în luna mai, într-una dintre cele mai sângeroase bătălii de până acum din război.

Ucraina a schimbat acum tactica acolo, dar începutul contraofensivei pentru a sparge apărarea Rusiei în iunie a fost costisitor, în special pentru tinerii soldați nou-antrenați. Aceștia mureau „cu zecile" în fiecare zi, mi-a spus în iunie un sergent major care lupta în jurul satului Velyka Novosilka din Donețk.

La morgă, una dintre numeroasele de pe linia frontului, se lucrează pentru a pune nume soldaților necunoscuți, care vin direct de pe câmpul de luptă.

Sacii cu cadavre sunt aduși afară, unul câte unul, și începe căutarea de indicii. În primul sac pentru cadavre se află cadavrul unui tânăr, cu ochii încă deschiși și mâinile încrucișate cu grijă în poală. Fața îi este tăiată și are o tăietură pe o parte a piciorului. Un alt cadavru este scos la iveală, degetele de la mâna dreaptă lipsesc, sângele și noroiul de pe câmpul de luptă îi pătează uniforma.

Personalul de la morgă le deschide buzunarele, pline cu obiecte personale - chei, un telefon mobil, un portofel cu fotografii de familie. După moartea lor, aceste obiecte sunt acum indicii care ar putea să-i reunească pe cei neidentificați cu familiile lor.

Soția unui militar ucis: „S-a dus de bună voie să ne apere țara"

Scris cu un marker negru pe un alt sac de cadavre, cuvântul „Neidentificat" este șters și înlocuit cu numele unui bărbat și detaliile companiei militare.

Mai apar și alți saci mortuari, dar restricțiile de raportare nu îmi permit să spun câți sunt.

Un grup de soldați - comandanți de diferite grade - sosesc într-o camionetă a armatei și se plimbă în fața morgii, fumând țigări. Inspectează câte un cadavru, pentru a vedea dacă soldatul este din plutonul, compania sau batalionul lor. Se pare că a fost ucis într-un atac de artilerie - o parte din cap lipsește, iar rănile de pe corp sunt grave, iar acestea sunt vizibile și mai mult când trupul neînsuflețit este dezvelit.

„Acest lucru este dificil. Neplăcut. Dar este necesar, face parte din munca noastră. Trebuie să le oferim băieților o despărțire adecvată", spune un comandant adjunct de batalion care poartă indicativul „Avocat".

Mai mulți oameni din unitatea lui vor fi aduși pentru a ajuta la identificarea cadavrului, spune el. Realitatea dimensiunii pierderilor umane din armata ucraineană este vizibilă în cimitirele din Ucraina.

În soarele de după-amiază din jurul cimitirului Krasnopilske din Dnipro, capetele florilor de floarea-soarelui atârnă greu - o gardă de onoare pentru mormintele proaspăt săpate care se întind tot mai aproape de perimetru.

La unul dintre aceste morminte, Oksana, în vârstă de 31 de ani, plânge singură. Fotografii cu soțul ei mort, Pavlo, o privesc. Sergentul junior bărbos și musculos era campion de power-lifting și antrenor personal. El a fost ucis în timpul contraofensivei anterioare a Ucrainei, în apropierea orașului Izium, în noiembrie, când o rachetă lansată de un elicopter rusesc a lovit convoiul său.

„S-a dus de bună voie să ne apere țara", spune Oksana. „A fost un războinic în suflet - iubitor de libertate. El era întruchiparea spiritului nostru ucrainean".

A fost nevoie de timp pentru a identifica trupul lui Pavlo - el, împreună cu ceilalți din mașină, era grav ars. În cele din urmă a fost recunoscut după un tatuaj.

Galbenul și albastrul steagurilor ucrainene flutură deasupra fiecărui mormânt în briza ușoară - sunt sute de steaguri. Fiecare dintre ele este un semn în marea de pierderi care trece zilnic prin câmpurile de luptă din est și sud, umplând cimitirele din orașele și satele de pe tot cuprinsul Ucrainei.

După un an și jumătate de război, puține familii de aici au rămas neatinse de durere.

Dar, cu toate acestea, se pare că nu există nicio slăbire a voinței de a lupta. Pierderile au galvanizat, deocamdată, determinarea pentru victorie.

Oksana și Pavlo au făcut un pact pe timp de război, conform căruia, dacă el murea, ea se va înrola în armată. În ultimele două luni, ea a servit ca parte a unei unități de drone de supraveghere aeriană, la periferia orașului Bakhmut.

La o săptămână după ce ne-am întâlnit în cimitir, Oksana poartă o vestă antiglonț și se îndreaptă spre o poziție avansată în căutarea unei unități antitanc rusești care vizează forțele ucrainene. Când ajungem acolo, sunetul artileriei, aproape în întregime foc de ieșire, este asurzitor.

O întreb de ce s-a pus în pericol? Este datoria ei morală, spune ea, în timp ce se joacă cu verigheta de argint de la mâna dreaptă.

Ea spune: „Trebuie doar să continui ceea ce a început el. Așadar, toate eforturile lui nu au fost în zadar. Voluntariatul și donațiile sunt toate bune, dar vreau să fac parte din asta, să fiu o parte din victoria noastră în viitor".

„Nu poți negocia cu rușii”

Ministrul adjunct ucrainean al apărării Hanna Maliar a emis anterior o declarație în care avertiza că cei care vor face publice cifrele privind numărul victimelor vor fi pasibili de urmărire penală.

„De ce sunt secrete aceste date?", a întrebat ea retoric. „Pentru că, în timpul fazei active a războiului, inamicul folosește numărul de morți și răniți pentru a calcula acțiunile noastre viitoare probabile... Dacă inamicul are aceste informații, va începe să înțeleagă unii dintre pașii noștri următori."

Bilanțul războiului atârnă greu asupra oamenilor din Brigada 68 Jaeger, care luptă pentru a opri avansarea rușilor pe frontul de est, în apropiere de orașul Kupiansk.

La temperaturi de peste 35 de grade Celsius, am căutat un adăpost sub plase de camuflaj, departe de căldura de la amiază și de pericolul mereu prezent al dronelor rusești. Un comandant adjunct de batalion, care poartă indicativul „Lermontov", era într-o dispoziție reflectivă și întunecată. La o cafea proaspăt făcută, el a prezis un război lung.

Rușii nu se vor opri, a spus el, „nu poți negocia cu ei". Occidentul nu înțelege acest lucru. Tinerii soldați care se așteptau să se întoarcă acasă într-un an își dau seama acum, a spus el, că vor fi plecați mai mult timp.

120.000 de soldați ruși au murit pe front

Este un veteran al luptei din Donbas, luptă împotriva Rusiei și a reprezentanților săi din 2014. Cât timp se aștepta atunci să dureze acest război? „Încă 10 ani", a răspuns el.

Starea lui sumbră era de înțeles. La 1 august, sergentul major al brigăzii și alți doi sergenți au fost uciși într-un singur atac de mortier rusesc. „A fost o legendă", a spus Lermontov. Mașina bărbatului mort era parcată acolo unde o lăsase, la câțiva metri distanță. Lucrurile sale personale se aflau încă înăuntru.

În timp ce vorbeam, telefonul lui Lermontov a vibrat. Era mama unui soldat ucis cu o săptămână înainte. Ea voia să știe de ce erau trimiși tineri înarmați să atace tranșeele rusești, dacă Ucraina primise atât de mult armament occidental modern.

Dar pe această linie de front de 600 de mile multe brigăzi nu dispun de cele mai noi vehicule blindate sau de tunuri cu rază lungă de acțiune. Realitatea este că, în multe dintre tranșee, soldații ucraineni trebuie să se descurce. „Nu am un răspuns pentru ea, nu înțelege... nu avem totul", mi-a spus el.

La o ceremonie de decernare a medaliilor, în grădina unei case care servește drept bază a companiei, îl întâlnesc pe comandantul brigăzii, colonelul Oleksii. Tocmai se întorsese de la înmormântarea sergentului major.

Mi-a spus: „Am avut două mari [atacuri rusești]. Cred că am avut mult succes, am găsit în jur de 35 de cadavre. Deci cred că, practic, am demolat o companie".

În general, numărul victimelor Rusiei este mult mai mare, aproximativ 120.000 de morți, conform ultimei estimări americane. Dar armata sa, și populația, este mult mai mare. Soldații ucraineni de pe linia frontului spun că abilitatea Rusiei de a absorbi durerea pare nelimitată.

Îl întreb pe colonelul Oleksii ce le spune familiilor celor căzuți.

„Le cer doar iertare pentru că nu am oferit suficientă siguranță. Poate că am fost un lider prost, am avut o planificare proastă. Și le mulțumesc pentru ceea ce au dat pentru lupta noastră.”