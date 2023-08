Maia Sandu: Dacă Ucraina nu este ajutată, atunci Rusia nu se va opri la ea sau la Moldova

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, declară că dacă Ucraina nu va fi ajutată mai mult, atunci Rusia nu se va limita la ea sau Moldova, precizând că între timp țara sa se confruntă cu numeroase amenințări din partea Kremlinului, inclusiv destabilizări prin proteste violente.

,,Fiecare trebuie să înțeleagă că dacă Ucraina nu este ajutată, atunci Rusia nu se va opri la ea sau Moldova, deci este în primul rând vorba despre securitate continentului”, a declarat Maia Sandu, exprimându-și speranța că ucrainenii vor primi în curând mai mult sprijin, iar astfel ei vor putea să-și recupereze teritoriile și acest ,,război nebun” se va încheia.

Kremlinul încearcă să zădărnicească alegerile

Lidera de la Chișinău afirmă că țara sa se simte acum mult mai în siguranță decât acum an datorită curajului și rezistenței cetățenilor Ucrainei, dar Republica Moldova se confruntă între timp cu variate amenințări din partea Kremlinului, între care răsturnarea guvernării alese pe cale democratică.

,,Noi suntem mai siguranță decât acum un an și noi simțim acest lucru datorită rezistenței soldaților și a populației Ucrainei. Mulțumim curajului conducerii ucrainene, dar noi știm că Rusia continuă să reprezinte o amenințare. Astăzi, ne confruntăm cu acțiuni hibride din partea Rusiei, iar anul trecut Kremlinul a încercat să influențeze lucrurile în Moldova prin resurse energetice, iar la începutul acestui an să răstoarne guvernarea prin proteste violente, dar instituțiile noastre au reușit să prevină riscurile. Iar acum încearcă sa facă alte lucruri, folosind bani murdari. De exemplu, să cumpere voturi și să submineze procesele democratice, inclusiv alegerile locale din acest an și cele prezidențiale de anul viitor”, a mai declarat lidera de la Chișinău.

Declarațiile au fost făcute în ziua în care Republica Moldova a împlinit 32 de ani de independență pentru jurnaliștii cnn.com.

,,Noi simțim că suntem mai rezistenți, mai puternici. Am făcut o mulțime în ultimii doi ani și am devenit mai independenți din punct de vedere energetic. Am să ofer numai un exemplu: acum un an, 100 % din necesitățile noastre de gaze naturale erau cumpărate din Rusia, iar astăzi, cu excepția Transnistriei, noi nu consumăm gazul rusesc. Desigur, avem multe de făcut, dar am reușit să apărăm democrația noastră și vom continua să luptăm pentru democrația noastră”, a punctat președinta Sandu.

Maia Sandu subliniază că Republica Moldova, învecinată cu Ucraina și cu un teritoriu separatist în estul său, unde sunt staționate în prezent trupe rusești, își va păstra democrația numai aderând la Uniunea Europeană, procesul fiind unul lung și cu numeroase reforme necesare.

,,Pentru noi este clar că Rusia va continua să fie pentru mulți ani o amenințare și o sursă de instabilitate, iată de ce aderarea la Uniunea Europeană este pentru noi singura cale de a salva democrația în Republica Moldova”, a mai afirmat acesta, subliniind că Federația Rusă vrea să țină statul moldovean într-o zonă gri și să-l folosească atât pe el, cât și pe altele în lupta cu Vestul.

Despre moartea liderului Wagner

În ceea ce privește decesul liderului Wagner, Evgheni Prigojin, după câteva luni de la revolta organizată pe teritoriul rus, Maia Sandu afirmă că ,,reconfirmă despre riscurile ce vin din partea Federației Ruse, o țară care nu are justiție și arată calea în care-și ,,soluționează” problemele. Din nefericire, acționează în asemenea mod și cu vecinii săi”.

Maia Sandu a oferit interviul, avertizând despre aceste riscuri la câteva zile după ce Maria Zaharova, una din portavocile Kremlinului, a lansat noi amenințări la adresa țării sale, de această dată din motiv că sprijină Ucraina, susținere ,,care nu numai că va pune în pericol stabilitatea și securitatea în regiune, dar o va transforma, de fapt, pe Moldova într-un complice la crimele de război de la Kiev”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.