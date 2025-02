Provocare europeană. Germania caută soluții de apărare nucleară fără sprijinul SUA

Friedrich Merz, favorit pentru preluarea postului de cancelar al Germaniei spune că Marea Britanie și Franța ar putea fi nevoite să își „împartă” armele nucleare, deoarece nu se poate conta pe America pentru a apăra statele membre NATO.

Politicienii europeni discută deschis despre modul în care ar putea face față amenințării unui atac nuclear fără ajutorul american, într-un semn dramatic al crizei profunde în care se află alianța transatlantică sub Donald Trump.

În ceea ce ar însemna o schimbare uriașă de poziție, marele favorit pentru a deveni viitorul lider al Germaniei a declarat că Europa trebuie să găsească noi modalități de a se apăra fără ca armata americană să susțină protecția nucleară prin intermediul NATO.

„Trebuie să purtăm discuții cu britanicii și francezii — cele două puteri nucleare europene — pentru a stabili dacă ar putea fi vorba de un sistem de partajare a armelor nucleare sau măcar de securitatea nucleară din partea Regatului Unit și Franței”, a spus Merz.

Comentariile sale marchează o schimbare de paradigmă importantă pentru Germania, care a respins mult timp planurile Franței de a intensifica cooperarea militară europeană, în special în domeniul apărării nucleare. CDU, partidul lui Merz, a fost mereu adeptul menținerii unor relații strânse cu Statele Unite și s-a opus propunerilor Parisului de mai multă „autonomie strategică” pentru Uniunea Europeană.

O schimbare de atitudine în Germania, acceptată pe deplin pentru prima dată de un cancelar de la Berlin, reprezintă un alt semn al felului în care întoarcerea lui Trump la Casa Albă, în urmă cu o lună, a rupt relațiile cu America, care au garantat securitatea europeană din 1945 până în prezent.

Vineri, președintele american și echipa sa nu au dat niciun semn că ar intenționa să renunțe la retorica ostilă față de Europa — în special față de liderii Germaniei și al Ucrainei, Volodimir Zelenski, după o serie de atacuri recente.

Înaintea alegerilor federale din Germania, vicepreședintele american JD Vance a lăsat să se înțeleagă că ar putea retrage trupele americane din Germania, un gest care ar reprezenta o lovitură devastatoare pentru structurile de securitate ale continentului.

Premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron se vor deplasa săptămâna viitoare la Washington pentru a-l convinge pe Trump să nu bată palma cu Rusia și să renunțe la angajamentele Americii față de Europa și Ucraina.

Germania trebuie să își redefinească alianțele pentru apărare

Vineri, Merz a declarat că Germania trebuie să își redefinească alianțele pentru apărare.

„Trebuie să ne pregătim pentru posibilitatea ca Donald Trump să nu mai susțină angajamentul de apărare colectivă al NATO în mod necondiționat”, a spus Merz într-un interviu acordat postului german ZDF. „De aceea, în opinia mea, este esențial ca europenii să facă eforturi maxime pentru a ne asigura că suntem capabili să apărăm continentul european pe cont propriu.”

Germania se numără printre țările europene care găzduiesc arme nucleare americane în cadrul politicii de partajare nucleară a NATO, alături de Italia, Olanda și Belgia.

Franța a propus începerea unor discuții despre găsirea unui mod de a împărtăși arsenalul nuclear francez cu Germania încă din 2007, dar președintele Nicolas Sarkozy a primit un „nu” ferm din partea cancelarului Angela Merkel.

Încercările ulterioare ale Franței de a promova diplomația atomică au eșuat și ele în a câștiga susținerea Berlinului.

Emmanuel Macron a făcut un demers major în 2020 pentru a promova ideea unei descurajări nucleare „europenizate” , iar un oficial de la Élysée a afirmat că remarcile lui Merz arată că sprijinul pentru acest concept crește în sfârșit. „Ca răspuns la invitația Franței de a discuta despre semnificația discursului președintelui din februarie 2020 și despre dimensiunea europeană a descurajării [franceze], am observat că interesul a crescut, în special după începutul războiului din Ucraina”, a declarat oficialul.

Având în vedere istoria lungă de frustrare a Franței față de Berlin, comentariile lui Merz au fost primite cu entuziasm de politicieni, oficiali și analiști din Franța, Germania și Regatul Unit. Chiar și unii dintre adversarii săi politici recunosc în privat că discuțiile cu britanicii și francezii despre protecția nucleară ar fi un pas rațional.

„Că un viitor cancelar, șef al [Creștin-Democraților], spune asta este un lucru enorm, nu îmi vine în minte niciun echivalent în perioada postbelică, dar este în concordanță cu șocul provocat de declarațiile [americane]”, a spus un oficial francez care lucrează în domeniul politicii de apărare,care a dorit anonimatul.

„În multe feluri, ceea ce se întâmplă acum este oarecum pozitiv. Timp de decenii, sub masca transatlanticismului, am pierdut interesul pentru apărare și am lăsat SUA să decidă. Este, de asemenea, o oportunitate pentru Europa de a-și prelua controlul asupra propriei sale apărări.”

Armele Franței și Marii Britanii

Jean-Louis Thiériot, fost ministru adjunct al Apărării în Franța și acum parlamentar în comisia de apărare a Adunării Naționale, a declarat că intervenția lui Merz este „șocantă”.

„Cuvintele lui arată cât de în serios ia riscul de a se decupla de SUA, și astfel de a pune capăt umbrelei nucleare americane”, a spus Thiériot. „Este o mare schimbare față de trecut, când nu eram luați foarte în serios, în special din punct de vedere al volumului” , a adăugat el, referindu-se la criticile anterioare conform cărora Franța nu deține atât de multe focoase nucleare ca SUA sau Rusia.

„Acest lucru arată atât gravitatea situației din cadrul alianței, cât și importanța pe care o acordă Franța și Marea Britanie descurajării nucleare”, a mai spus el.

În alte părți, există scepticism cu privire la sprijinul publicului francez pentru extinderea obligațiilor nucleare ale Franței pentru a acoperi Germania, așa cum și-ar imagina Merz, deși unii observatori văd în continuare potențialul pentru discuții cu Marea Britanie.

Comentariile lui Merz au încurajat politicienii din Partidul Laburist britanic care doresc ca Starmer să sprijine mai mult aliații europeni. Tan Dhesi, un parlamentar laburist, a susținut dezbaterea privind modul în care Marea Britanie ar putea contribui la o apărare europeană mai puternică, inclusiv în ceea ce privește descurajarea nucleară.

„În acest moment critic pentru securitatea și apărarea continentului nostru, având în vedere intențiile imperialiste ale Rusiei, noi, ca națiune, trebuie să arătăm leadership. Acesta este ceea ce și prietenii și aliații noștri așteaptă de la noi”, a spus Dhesi, președinte al comisiei de apărare din Parlamentul britanic.

Având în vedere absența sau reducerea semnificativă a prezenței americane, acesta consideră că este momentul pentru Marea Britanie să își asume conducerea în domeniul apărării pentru Europa.

„Umbrela nucleară” britanică

Ca parte a angajamentelor existente ale Marii Britanii în cadrul NATO, aceasta oferă deja „umbrela nucleară” aliaților europeni care sunt membri ai NATO, inclusiv Germaniei. Poziția Franței este diferită. Parisul insistă că interesele sale vitale, pe care descurajarea nucleară este destinată să le protejeze, au o dimensiune europeană, dar nu s-a angajat în planificarea nucleară comună în cadrul NATO, așa cum au făcut deja britanicii.

Guvernul britanic nu a făcut niciun comentariu cu privire la declarațiile lui Merz, dar orice idee de a construi un nou regim de apărare nucleară europeană — care ar fi de așteptat să devină operațional dacă SUA ar renunța la angajamentele sale față de NATO — reprezintă o temă extrem de delicată pentru Marea Britanie, ale cărei programe de rachete nucleare sunt strâns integrate cu cele ale SUA.

„Este evident că nivelul de anxietate de la Berlin este în acest moment deosebit de ridicat”, a declarat Łukasz Kulesa, director al politicii nucleare la Royal United Services Institute din Londra. „În acest moment, nu avem încă indicii clare că SUA va reconsidera rolul său de a oferi descurajare nucleară extinsă prin NATO pentru ceilalți aliați, inclusiv Germania. Așadar, în sensul acesta, este vorba mai mult despre pregătirea pentru o opțiune potențială”, a adăugat el.

Unul dintre numeroasele întrebări care se ridică acum este dacă un astfel de descurajator concentrat pe Europa ar putea fi realizat prin structurile NATO, a declarat Kulesa. „În acest moment, cred că este util să avem o discuție mai detaliată despre cum un sistem de descurajare nucleară condus de Marea Britanie și Franța ar putea fi făcut credibil.”