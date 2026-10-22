 Polonia amenință platformele de social media cu amenzi pentru răspândirea propagandei ruse: „Există un aliat tăcut al boților ruși” | adevarul.ro
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Polonia amenință platformele de social media cu amenzi pentru răspândirea propagandei ruse: „Există un aliat tăcut al boților ruși”

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Polonia acuză platformele de social media că nu iau suficiente măsuri pentru combaterea dezinformării și permit răspândirea propagandei ruse. Ministrul polonez al Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski, a cerut companiilor să elimine mai rapid conturile false și rețelele de boți și să își consolideze echipele de moderare, avertizând că nerespectarea solicitărilor autorităților poate atrage sancțiuni financiare.

Polonia acuză platformele online că nu iau suficiente măsuri pentru combaterea dezinformării.
Polonia acuză platformele online că nu iau suficiente măsuri pentru combaterea dezinformării. Foto: Shutterstock

Platformele au luat măsuri în mai puțin de un sfert dintre cele peste 65.000 de sesizări privind conturi false și dezinformare primite în prima jumătate a anului 2026, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare NASK din Polonia.

Mai exact, companiile au eliminat doar 7% dintre cazurile raportate, în timp ce în peste 17% dintre situații au aplicat alte măsuri de moderare, relatează Reuters.

„Este în desfășurare un război digital cu Rusia, iar în cadrul acestui război digital există un front al dezinformării. Pe acest front al dezinformării, există un aliat tăcut al boților ruși și al GRU-ului de la Kremlin: platformele de social media”, a declarat Krzysztof Gawkowski, în cadrul unei conferințe de presă.

Ministrul a acuzat companiile că nu fac suficient pentru combaterea fenomenului și a susținut că unele dintre ele profită de pe urma răspândirii conținutului înșelător.

Ce măsuri cere Polonia platformelor online

Gawkowski a solicitat companiilor să creeze echipe eficiente de moderare care să cunoască limba poloneză și să mențină o legătură directă, în timp real, cu instituțiile și organizațiile care semnalează conținut suspect.

De asemenea, oficialul a cerut eliminarea rețelelor de boți identificate, reducerea timpilor de răspuns la sesizările autorităților și renunțarea la procedurile de apel pe care le consideră ineficiente.

Ministrul a avertizat că platformele care nu se conformează solicitărilor statului vor risca sancțiuni financiare.

„Orice solicitare a statului care rămâne nesatisfăcută de aceste platforme va declanșa proceduri de impunere a unor sancțiuni financiare asupra acestora”, a precizat oficialul polonez.

Rusia, acuzată că încearcă să destabilizeze societățile occidentale

Polonia și alte state occidentale au acuzat în repetate rânduri Rusia că desfășoară campanii de dezinformare menite să alimenteze diviziunile sociale și să destabilizeze societățile occidentale. Moscova respinge acuzațiile și susține că liderii occidentali exagerează amenințarea reprezentată de Rusia din motive politice.

Potrivit Reuters, companiile Discord, Google, Meta, X, Telegram și TikTok nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind acuzațiile formulate de autoritățile poloneze. Mai multe state europene consideră dezinformarea o problemă de securitate națională.

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