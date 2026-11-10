 Restaurantul care își insultă clienții, iar turiștii plătesc ca să fie înjurați. Tradiția care durează din 1941 | adevarul.ro
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Restaurantul care își insultă clienții, iar turiștii plătesc ca să fie înjurați. Tradiția care durează din 1941

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Într-un restaurant din Italia, clienții plătesc pentru o experiență mai puțin obișnuită: chelnerii îi înjură, îi ironizează și fac glume obscene pe seama lor. Localul se numește Cencio La Parolaccia, funcționează din 1941 și a devenit celebru tocmai pentru acest mod neconvențional de a-și trata oaspeții.

Restaurantul care își insultă clienții
Restaurantul care își insultă clienții Foto: FB

Restaurantul se numește Cencio La Parolaccia și se află în cartierul Trastevere, una dintre cele mai cunoscute zone ale Romei, apreciată pentru restaurantele, tavernele și viața de noapte.

Localul funcționează pe Vicolo del Cinque și este cunoscut pentru felul provocator în care personalul interacționează cu cei veniți să ia masa.

Povestea a început în 1941, când Vincenzo, cunoscut sub numele de Cencio, și soția sa, Renata, au deschis o tavernă care, la început, nu se deosebea foarte mult de celelalte localuri din zonă. Ideea care avea să-i aducă faima a fost introducerea cântecelor populare romane, însoțite de expresii piperate și replici cu dublu înțeles, relatează presa italiană.

Treptat, glumele și limbajul fără menajamente au devenit principala atracție. În aproximativ zece ani, localul a ajuns să fie cunoscut drept La Parolaccia, nume sub care funcționează și astăzi.

Clienții devin ținta glumelor și a înjurăturilor

La Cencio La Parolaccia, spectacolul face parte din experiența pentru care clienții plătesc. Chelnerii folosesc un limbaj vulgar, îi ironizează pe cei de la mese și lansează glume provocatoare, inclusiv cu aluzii sexuale. Nici cuplurile nu sunt ocolite de remarci, iar invitații trebuie să fie pregătiți să devină personaje ale spectacolului.

Conceptul nu este destinat celor care se simt ușor jigniți. Dimpotrivă, succesul restaurantului se bazează tocmai pe disponibilitatea clienților de a accepta glumele și insultele ca parte a divertismentului. Tradiția este dusă mai departe de copiii fondatorilor, care au păstrat stilul consacrat de Cencio și Renata.

Ce preparate găsesc clienții în meniu

Dincolo de spectacolul oferit de personal, restaurantul propune preparate specifice bucătăriei romane. Printre specialități se numără celebrele paste carbonara, amatriciana și cacio e pepe, dar și rigatoni alla pajata, pregătite cu un sos tradițional pe bază de intestine de vițel.

La aperitiv, clienții pot comanda bruschette cu roșii, ardei sau fasole, mezeluri și brânzeturi. Meniul continuă cu preparate precum tripe, cotlete de miel, ossobuco în stil roman și rulouri de carne cu sos.

Pentru garnituri sunt disponibile legume de sezon, cicoare sotată și cartofi copți, iar la desert pot fi comandate panna cotta, crème caramel sau sorbet de lămâie.

Potrivit publicației italiene Turisti per Caso, restaurantul oferă meniu fix sau posibilitatea de a comanda à la carte în timpul săptămânii. În weekend, pentru a facilita servirea, este disponibilă doar varianta cu meniu fix.

Cencio La Parolaccia se găsește pe Vicolo del Cinque, numărul 3, în cartierul Trastevere, la mică distanță de Bazilica Santa Maria in Trastevere.

Localul este deschis de luni până sâmbătă, între orele 20:30 și 00:30, și este închis duminica. Rezervările se pot face pe site-ul oficial al restaurantului sau telefonic.

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