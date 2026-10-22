 Un băcăuan, reținut după ce ar fi convins o femeie să investească peste 250.000 de lei. Ce făcea cu banii | adevarul.ro
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Un băcăuan, reținut după ce ar fi convins o femeie să investească peste 250.000 de lei. Ce făcea cu banii

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Un bărbat din Bacău a fost reţinut de poliţiştii din Alba joi, 22 octombrie, după ce, sub pretextul că o vor ajuta să obţină venituri din investiţii la bursă, ar fi păcălit o femeie de 68 de ani, din Blaj, să-i dea peste 250.000 de lei. Ulterior, acesta a achiziționat criptomonede.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, bărbatul, de 52 de ani, este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate înşelăciune.

„Bărbatul a fost depistat în flagrant delict, ieri, 21 octombrie, de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sprijiniţi de poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Blaj, în momentul în care s-ar fi deplasat în municipiului Blaj, pentru a ridica o sumă de bani de la o femeie, de 68 de ani, din municipiul Blaj, pe care, ulterior, ar fi urmat să o introducă într-un ATM dedicat achiziţionării de criptomonede, într-un portofel electronic indicat de persoane necunoscute”, se menţionează în comunicat.

Potrivit IPJ Alba, pe 4 septembrie, bărbatul ar fi convins-o pe femeie să-i transfere 46.600 de lei în contul personal, bani pe care i-ar fi folosit ulterior pentru a cumpăra criptomonede.

Între 26 septembrie și 13 octombrie, acesta s-ar fi deplasat în Blaj și ar fi ridicat de la femeie încă 207.000 de lei, pe care i-ar fi introdus în bancomate pentru achiziția de criptomonede. Pentru fiecare operațiune, ar fi primit câte 3.000 de lei.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul ar fi câștigat încrederea femeii folosind documente și fotografii create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Faţă de băcăuan, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune. În vederea identificării tuturor persoanelor şi recuperării prejudiciului, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.

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