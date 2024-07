O femeie a ajuns la închisoare pentru abuz fizic asupra bebelușului ei de 6 luni, din cauza unei erori medicale

O femeie de origine nepaleză, mamă a unui bebeluş de doar şase luni a petrecut o noapte în închisoare, fiind acuzată de abuz fizic asupra copilului, după ce medicii de la un spital din Marea Britanie, care au făcut o confuzie, au reclmat-o la poliţie.

Laxmi Thapa, în vârstă de 29 de ani, este de origine nepaleză, dar de un an şi jumătate locuieşte în Marea Britanie. După nașterea fiului său, la 19 noiembrie 2023, proaspăta mămică a observat un semn de culoare vineţie pe mâna bebeluşului, dar personalul din maternitate a asigurat-o că nu este nicio problemă şi că aceste pete, denumite adesea pete albastre mongole, apar frecvent la copii de etnie mixtă, negri și asiatici. Au sfătuit-o, însă, să urmărească evoluţia acesteia în timp.

Atunci când aceste semne au devenit mai întunecate și s-au extins pe mâinile şi umeri bebeluşului, Laxmi Thapa și-a contactat medicul de familie, care a sfătuit-o să se prezinte la serviciul de urgență al Spitalului Basingstoke, ceea ce a şi făcut.

După ce medicii de la spitalul din North Hampshire au văzut băieţelul, au presupus imediat că este vorba despre vânătăi ca urmare a violenţei fizice şi i-au cerut femeii să semneze nişte documente pe care nu le putea citi, nefiind o vorbitoare foarte bună de engleză, după care au anunţat-o că poliţia o aşteaptă afară.

În timp ce i-a luat telefonul mobil şi geanta, un ofiţer de poliţie femeie a informat-o că este reţinută şi cercetată pentru abuzarea copilului şi a fost dusă în arestul poliţiei, fără a i se da alte informaţii cu privire la arestarea sa sau la durata anchetei.

Laxmi Thapa a povesti pentru DailyMail că s-a simțit şi a fost tratată „ca o criminală” și a petrecut 20 de ore în arest, fiind suspectată de neglijență.

„Am simțit că mă tratează ca pe o criminală pentru că sunt din altă țară și am altă culoare. Am fost judecată pentru culoarea mea și pentru că limba mea era diferită. M-am simțit foarte discriminată. M-am simțit neajutorată și am încercat să le explic, dar nu au vrut să mă asculte. Mă tot gândeam: «Cum rămâne cu fiul meu?»”, a spus femeia.

Familia sa nu a ştiu nimic despre arestare, ci a aflat ulterior. Înainte de a fi eliberată pe cauţiune, a fost interogată timp de două ore, dar lucrurile s-au lămurit într-un final, când i-a fost adus un avocat şi s-a găsit un interpret care, telefonic, a tradus pentru ambele părţi.

Cu toate acestea, au trebuit să treacă încă trei zile până când i s-a permis să-şi vadă copilul, după ce medicii au recunoscut, în cele din urmă, că semnele de pe corpul acestuia erau pete albastre și nu vânătăi. Laxmi Thapa a spus că medicul care i-a predat copilul și-a cerut scuze, dar ea se întreabă de ce personalul spitalului nu a recunoscut pata albastră, deși aceasta era înregistrată în fişa medicală a copilului.

Tânăra de 29 de ani a depus acum o plângere oficială împotriva Spitalului Basingstoke din North Hampshire și a acuzat serviciul de sănătate de discriminare, deoarece cadrele medicale nu au efectuat un control complet copilului, pentru că „deja făcuseră presupuneri”.