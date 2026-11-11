O campanie de pregătire pentru situații de urgență, mană cerească pentru comercianții britanici. Ce produse au început să caute

Mesajul campaniei „Fii pregătit” a fost mană cerească pentru unii comercianţi din Marea Britanie, după ce oamenii au început să adauge în coşul zilnic unele produse pe care nu le cumpărau în mod obişnuit.

Britanicii au cumpărat mai multe produse pe care în mod normal nu le luau. Foto: EPA-EFE

Pentru comercianți, campania „Fii pregătit”, lansată pe 22 octombrie, s-a dovedit o adevărată mană cerească. Britanicii au început să cumpere produse pe care, până atunci, nu le puneau atât de des pe lista de cumpărături, iar interesul pentru apă îmbuteliată, conserve și dezinfectant pentru mâini a crescut vizibil. Îndemnul autorităților de a avea provizii pentru câteva zile pare să fi schimbat, cel puțin temporar, felul în care oamenii își fac cumpărăturile.

Cifrele din primele zece zile de la lansarea campaniei arată cel mai bine amploarea acestei schimbări. Britanicii au început să cumpere mai multă apă îmbuteliată, conserve și dezinfectant pentru mâini la scurt timp după ce guvernul le-a cerut să se pregătească pentru eventuale situații de urgență.

Cel mai mult au crescut vânzările de dezinfectant pentru mâini, cu 83%. Apa îmbuteliată s-a vândut cu 67% mai bine, iar conservele și produsele la borcan au înregistrat o creștere de 37%, potrivit datelor companiei de cercetare Worldpanel by Numerator, citate de BBC.

Și numărul celor care au cumpărat carne la conservă a crescut după lansarea campaniei. În fiecare zi, au fost cu aproximativ 400.000 mai mulți cumpărători decât înainte, adică o creștere de 43%. Cantitatea cumpărată de fiecare persoană a rămas însă, în medie, la aproximativ 500 de grame. Cu alte cuvinte, oamenii nu au golit rafturile și nu au făcut cumpărături în panică, ci au început să adauge treptat astfel de produse în coșul zilnic.

Fraser McKevitt, reprezentant al Worldpanel by Numerator, a explicat faptul că aproximativ o treime dintre gospodăriile britanice au cumpărat apă îmbuteliată în octombrie. Creșterea vânzărilor a venit mai ales din faptul că mai mulți oameni au inclus produsele recomandate de autorități în cumpărăturile săptămânale, nu din achiziția unor cantități neobișnuit de mari.

Au crescut şi vânzările la apă plată. Foto: arhivă

Diferența se vede și în sumele încasate de magazine. În cele zece zile până la 2 noiembrie, vânzările de conserve și produse la borcan au ajuns la 79,5 milioane de lire sterline, față de 58,2 milioane în aceeași perioadă din 2025. La apa îmbuteliată, încasările au crescut de la 13,6 milioane la 22,8 milioane de lire sterline, iar la dezinfectantul pentru mâini, de la 497.000 la 908.000 de lire.

Schimbarea a fost observată și de producătorii de alimente. Compania Princes, care vinde, printre altele, ton la conservă, a anunțat că cererea pentru conserve de pește, carne și legume a crescut după lansarea campaniei. Directorul executiv interimar, Giuseppe Mastrolia, a spus că interesul mai mare pentru aceste produse confirmă rolul lor ca alimente accesibile, hrănitoare și ușor de folosit.

„Fii pregătit”

Prin campania „Fii pregătit” guvernul îi îndeamnă pe oameni să aibă în casă suficiente alimente și apă pentru trei zile, în cazul în care vremea extremă sau atacurile cibernetice ar duce la întreruperea unor servicii esențiale. Pe lângă apă și conserve, lista include alimente precum fructele uscate și nucile, dar și șervețele umede, o lanternă și bani cash.

Fiecare gospodărie ar trebui să aibă aceste provizii la îndemână, pentru a putea trece mai ușor peste astfel de momente.

Totuși, nu toată lumea își permite să cumpere și să păstreze câteva zile de alimente în plus. Un sondaj realizat de guvern a arătat că 29% dintre britanici nu au bani pentru a ține în casă provizii pentru câteva zile.

În plus, există voci care spun că pregătirea pentru astfel de situații nu ar trebui lăsată doar în seama familiilor. În octombrie, peste 180 de experți au semnat o scrisoare deschisă adresată premierului Andy Burnham în care au cerut ca autoritățile locale să aibă responsabilități clare în prevenirea și gestionarea crizelor care pot afecta aprovizionarea cu alimente.