Cine sunt noii voluntari străini care vor să se înroleze în armata ucraineană: „Dacă ești prea ocupat să ucizi, nu mai ai timp să mori”

O porțiune rurală din Donețk, în estul Ucrainei, a devenit un centru de pregătire pentru un nou aflux de voluntari străini care se înrolează pentru a lupta împotriva Rusiei - un fenomen în creștere, pe care comandanții ucraineni și un grup de veterani occidentali lucrează acum să-l transforme într-o forță disciplinată, relatează The Independent.

„Dacă ești prea ocupat să ucizi, nu mai ai timp să mori”, răcnește Shawn McVey – cu indicativul de apel „Goldfish” – în timp ce urmărește o scenă de luptă care se desfășoară într-o râpă, pe fundalul unui haos controlat, la apus.

Explozii acoperă scena, în sclipiri scurte și arzătoare peste o rețea de tranșee săpate adânc în pământul ucrainean. Siluete cu căști se mișcă prin ceață; se târăsc și se cățără sub foc, strigătele lor amestecându-se cu staccato-ul focurilor de armă simulate.

„Treaba ta nu este să mori pentru Ucraina, ci să te asiguri că și ei mor pentru Rusia”, răcnește Brad, cu indicativul de apel „Cazacul”, un veteran încărunțit cu 20 de ani de experiență în Regimentul 82 Aeropurtat al SUA și instructorul principal al taberei.

Cursul de instruire – un proces de selecție de trei săptămâni, orchestrat de McVey – a fost creat după ce Brigada 25 Aeropurtată a Ucrainei, care apără în prezent orașul Pokrovsk, o zonă crucială, s-a trezit copleșită de afluxul de voluntari străini.

Mulți au ajuns aici după o singură postare pe Reddit.

„Am contactat Brigada 25 Aeropurtată și am obținut un interviu telefonic, o verificare a antecedentelor – apoi mi s-a spus că pot veni”, spune Scott, în vârstă de 19 ani, cu indicativul de apel „Buffalo”, un pompier din statul Washington.

Dacă trec, mulți speră să se specializeze ca piloți de drone – un rol esențial și în rapidă evoluție pe câmpul de luptă din Ucraina.

Într-un război dominat din ce în ce mai mult de drone, abilitățile de joc au devenit un atu surprinzător de valoros.

„Străinii au, de obicei, multă experiență în jocuri – și avem nevoie de asta”, spune Oleg Grabovi, coordonatorul cursului, cu indicativul de apel „Hazard”. „Dexteritatea pe care o dobândești cu un controller Xbox este transferabilă direct în pilotarea dronelor. Cel mai bun pilot FPV [first-person view] pe care l-am întâlnit vreodată a fost un jucător neobosit.”

Războiul cu drone a nivelat terenul de joc pentru Ucraina împotriva artileriei superioare a Rusiei. O dronă de 200 de dolari poate distruge echipamente în valoare de sute de mii, chiar milioane de dolari. Kievul intenționează acum să producă peste 5 milioane de drone numai anul următor.

Sam, cu indicativul „Bambi”, are 20 de ani și este un jucător pasionat, sosit recent din Charleston, Georgia. A început cu simulări, a participat apoi la turnee de curse cu drone în SUA și spune că experiența sa este în sfârșit pusă în practică.

„În competiție, treci prin porți de 1,5 metri cu 160 km/h, făcând viraje strânse. Totul se rezumă la precizie și reflexe. Plănuiesc să folosesc tot ce am învățat pentru a ajuta Ucraina.”

„Avem aici câte puțin din populația lumii vorbitoare de limbă engleză”, spune McVey, în vârstă de 33 de ani, un fost soldat din Divizia 25 Infanterie a Armatei SUA. Însărcinat cu crearea programului de antrenament pentru luptătorii străini, McVey coordonează un amestec de americani, canadieni, britanici, australieni – chiar și câțiva francezi și ucraineni vorbitori de limbă engleză.

Un nou aflux de voluntari străini

Recenta creștere a numărului de voluntari străini coincide cu o răcire a sprijinului SUA pentru Ucraina sub actuala administrație.

„La izbucnirea războiului, au venit mulți oameni”, spune Grabovi. „Dar în ultimii doi ani, ritmul a încetinit mult. Acum, în ultimele două luni, a crescut din nou.”

Cetățean american de origine ucraineană, el și-a părăsit afacerea din Syracuse, New York, pentru a se alătura armatei ucrainene în urma invaziei la scară largă a Rusiei din martie 2022. „Ați fi surprinși să aflați câți vin - sute și sute din toată lumea. Primim solicitări de la o mulțime de tineri americani, de 18, 19, 20 de ani. Ei cred că guvernul lor a abandonat Ucraina.”

Pe măsură ce se lasă noaptea, unul dintre cei mai noi recruți, Alex, în vârstă de 25 de ani – cu indicativul „Giggles” – iese din tranșee, acoperit de noroi. Asistent social și medic din Toronto, a sosit acum trei săptămâni.

„Nu am avut suficient curaj să vin în ultimii doi ani”, recunoaște el. „Dar situația politică din SUA m-a împins la limită. Familia mea crede că sunt nebun – dar ei mă susțin. Vreau să ajut și simt că aici îmi este locul.”

Este un sentiment împărtășit de mulți din gruoul de voluntari. „Bambi” a renunțat la facultate pentru a se alătura luptei: „Am susținut Ucraina de la început. Am fost descurajat de ceea ce am văzut la Casa Albă. Dacă o persoană se retrage, ceilalți trebuie să facă un pas înainte. Am reflectat la ideea de a veni timp de o lună ca să mă asigur că nu este doar un sentiment trecător.”

Cei care promovează această etapă trec la un curs de pregătire de bază de șase săptămâni înainte de a se specializa. McVey subliniază importanța combinării recruților vorbitori de limbă ucraineană cu cei vorbitori de limbă engleză, astfel încât aceștia să poată învăța unii de la alții.

„Aveau nevoie de ajutor pentru a-i distinge pe cei serioși de cei mânați de fantezii și de turiștii de război”, explică el. „Le spunem oamenilor adevărul gol-goluț. Dacă nu sunt făcuți pentru asta, sunt excluși. Respingem cam între 30% și 50%.”

Aspectul frapant este faptul că recruții sunt foarte tineri – majoritatea abia trecuți de adolescență, cu puțină sau fără experiență militară. Cu toate acestea, împărtășesc același idealism și simț al urgenței declanșate de percepția lor asupra unei prăbușiri a sprijinului american pentru Ucraina.

Scott visează la un corp de drone: „Am fost voluntar într-o fabrică de drone FPV aici timp de o lună înainte de a veni aici. Dacă te pricepi la simulatoare de zbor sau la jocuri cu elicoptere, te vei descurca bine pilotând drone în luptă.”

Alex speră să opereze drone de observare sau chiar să livreze provizii medicale în prima linie cu ajutorul unei drone.

Garreth, cu indicativul de apel „Dragon”, fost inginer regal, și-a părăsit slujba de lucrător în terapie intensivă la NHS în Țara Galilor. „Am o diplomă în inginerie electronică, iar chestia cu electronica FPV este ceea ce m-a atras aici. Pot combina experiența mea de genist cu abilitățile de inginerie electronică; este o perioadă interesantă în domeniul războiului și sunt un pasionat de jocuri.”

Per total, recruții spun că au fost impresionați de calitatea instruirii și de instructori înșiși.

„Am venit cu așteptări mici – dar antrenamentul a fost uimitor”, spune Scott.

„Toată lumea de acasă mi-a spus că mă vor arunca într-o tranșee și mă vor lăsa să mor”, adaugă Alex. „În schimb, instructorii și recruții m-au inspirat. Aceștia sunt frații mei acum.”

„Nu mă gândesc la moarte”, spune Scott, ridicând din umeri. „Dacă se întâmplă, asta e. Cu toții o să murim la un moment dat – și am putea foarte muri pentru o cauză bună.”

Bambi dă din cap a aprobare. „Mama și tata nu sunt încântați, dar înțeleg. Am decis să rămân până la victorie sau moarte — oricare survine prima.”