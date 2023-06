Momentul în care lunetiștii ucraineni elimină soldați ruși în zona Bahmut VIDEO

Ucraina este cunoscută pentru lunetiști, unul dintre cei mai faimoși din lume fiind Ludmila Pavlicenco în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Într-un videoclip distribuit de comandantul Forțelor Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul-colonel Oleksandr Syrskyi, pe Telegram, pe 14 iunie, prezintă momentul în care un soldat rus este eliminat de către un lunetist.

"Lunetiștii Forțelor Terestre elimină rușii în direcția Bahmut cu lovituri precise", a subtitrat el videoclipul, scrie The New Voice of Ukraine.