O unitate ucraineană clandestină, succese împotriva rușilor din Bahmut. „Suntem un grup diversionist de recunoaștere”

O unitate clandestină, formată din foști militari ucraineni, seamănă haosul în rândul forțelor ruse care au invadat Ucraina.

Foști soldați cu abilități militare speciale s-au coalizat în jurul unui fost ofițer din forțele ucrainene încă din primele zile ale invaziei Rusiei. "La începutul războiului a existat un rol important pentru grupurile mici care puteau lupta pe ascuns împotriva rușilor. Deoarece regiunea Kiev, regiunea Cernihiv, regiunea Sumy sunt zone împădurite. Deci, rolul grupurilor mici a fost important și a crescut rapid", a explicat șeful grupării pentru CNN.

În acele zile și săptămâni de început, grupuri mici de oameni în camionete, înarmați cu rachete antitanc, creau ambuscade și distrugeau coloanele de tancuri rusești care veneau dinspre nord.

În timp, unele dintre acestea au fost absorbite în structurile formale ale armatei. Cei care au supraviețuit – și mulți nu au supraviețuit – primesc acum sarcini tactice: uciderea ofițerilor ruși pentru a prăbuși moralul rușilor.

Atacuri în Bahmut

La începutul lunii martie, când estul Ucrainei a fost acoperit cu zăpadă, deasupra pământului înghețat din Bahmut, Brabus (șeful grupului) și echipa sa s-au strecurat prin păduri în apropierea liniilor rusești care tocmai făceau rotația soldaților.

Ilustrând povestea cu înregistrări video înregistrate la acea vreme, el a explicat că grupul său a fost imediat prins într-un schimb de focuri feroce cu parașutiștii ruși noi pe acest front.

„Ne putem imagina acești soldați ruși scanând întunericul, căutând amenințări, cu nervii scârțâind la fiecare crăpătură de zăpadă și crăpătură de creangă sub picioare. Crucea roșie a vederii sale termice se așează pe una dintre figuri. Crucea sare cu reculul puștii, iar mica fantomă se prăbușește la pământ. Crucea roșie alunecă spre dreapta, sare din nou, o altă mototolire,” descriu jurnaliștii CNN imaginile pe care Brabus le-a arătat.

"În stânga erau săpăturile și tranșeele lor (ale rușilor) de unde puteau vedea pozițiile noastre. Am eliminat, parașutiștii din flancul stâng", explică Brabus.

Sarcina unității sale nu a fost de a ajuta trupele ucrainene, ci să elimine conducerea parașutiștilor ruși.

"Suntem un grup diversionist de recunoaștere. Am făcut recunoașterea, am primit informațiile, am pregătit operațiunea. Am ucis șapte ruși în acea noapte", a spus el.

Diversiuni cu o armă specială

Brabus a prezentat jurnaliștilor arma sa specială cu care seamănă haosul în rândul inamicilor. Este o mitralieră grea modificată 12.7 din epoca sovietică pe care un armurier local care a echipat-o cu un amortizor de zgomot.

Poate trage dintr-o ascunzătoare asupra unei ținte aflate la doi kilometri, susține bărbatul.

Un alt clip îl prezintă în luna mai trăgând cu arma silențioasă în Bahmut, iar reușitele îi sunt confirmate de operatorii dronelor care monitorizează locul.

De când Brabus și grupul său se află în Bahmut, se pare că există o anarhie crescândă în rândul comandanților ruși, aharhie alimentată și de comportamentul mercenarilor Wagner care sunt acuzați de violențe și crime la adresa soldaților ruși.

