Lumea „era mai în siguranță” cu Trump la Casa Albă, crede fostul premier britanic Liz Truss

Fostul premier conservator britanic Liz Truss a declarat că este încrezătoare că fostul preşedinte al Statelor Unite, Donald Trump, va câştiga alegerile prezidenţiale din SUA, apreciind totodată că, în timpul mandatului acestuia, „lumea era mai sigură”, relatează EFE.

Într-un interviu acordat marţi postului public de televiziune BBC, fostul şef al executivului britanic, care a rezistat la Downing Street doar 49 de zile, consideră că lumea este acum „în pragul unui conflict foarte, foarte grav” și că este nevoie de „o Americă mai puternică ca oricând".

În cartea sa „Ten Years To Save The West" (Zece ani pentru a salva Occidentul), fostul lider conservator nu face economie de laude la adresa lui Trump şi afirmă că are încredere că el va câştiga scrutinul prezidenţial american din noiembrie.

„Cred că avem nevoie de o America puternică. Este mai important ca oricând. Cred că suntem în pragul unui conflict foarte, foarte grav", a apreciat fosta şefă a executivului britanic.

Fostul premier, care a vorbit recent la o conferință pro-Trump în SUA, a declarat că „adversarii Occidentului se tem mai mult de președinția Trump" decât de democrații sub conducerea lui Joe Biden.

Truss a subliniat în interviul pentru BBC că Trump a fost mai agresiv față de Iran și China. De asemenea, ea a lăudat sprijinul lui Trump pentru Ucraina, aprobând vânzarea de rachete antitanc Javelin, în pofida încercărilor recente ale aliaților săi republicani de a bloca ajutorul militar pentru această țară.

„Nu spun că sunt de acord cu absolut tot ce a spus el”, a spus ea, adâugând însă că, în opinia ei, sub „Donald Trump, când era președinte al Statelor Unite, lumea era mai sigură”.

Truss, care i-a succedat fostului lider conservator Boris Johnson, a fost nevoită să demisioneze după ce a prezentat un plan fiscal controversat - cu o reducere masivă a impozitelor - care a dat peste cap pieţele şi a dus la deprecierea lirei sterline ca urmare a îndoielilor cu privire la finanţarea datoriei naţionale.