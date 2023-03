Japonezul care își ispășește „păcatele trecutului” luptând pentru Ucraina. „Ajut la câștigarea războiului” VIDEO

Japonezul cu indicativul „Harusan" nu își dă numele real. El are 50 de ani și și-a petrecut ultimul an în Ucraina, în rândurile Forțelor Armate ucrainene.

Războiul declanșat de Rusia l-a determinat pe Harusan să ia armele pentru a apăra independența Ucrainei și... "să ispășească păcatele trecutului".

Încă din tinerețe, timp de aproape 20 de ani, Harusan a fost membru al Yakuza (o organizație criminală numită adesea "mafia japoneză"), iar ulterior a petrecut alți 10 ani în spatele gratiilor.

În ciuda faptului că știe doar japoneză, Harusan urmează în prezent un curs de pregătire la Legiunea Națională Georgiană. În timpul anului petrecut în Ucraina, el și-a însușit abilitățile de lunetist și a fost deja pe linia întâi.

În vară, Kharusan și-a făcut un nou tatuaj pe gât - un trident ucrainean. Și nu este singurul pe care îl are! Ca yakuza, bărbatul și-a vopsit corpul cu tatuaje luminoase tipice membrilor bandei. El a fost de acord să le arate la Radio Liberty și să ne spună ce înseamnă acestea.

El a dat un interviu pentru presa din Ucraina.

”Am venit în Ucraina în urmă cu aproape un an, la 1 aprilie, la scurt timp după ce a început războiul. Bineînțeles, nu cunoșteam limba și mă gândeam: iată-mă aici, fără să cunosc limba, cum va fi, ce se va întâmpla, dar, uitându-mă la ororile care se întâmplau aici și la victimele care se făcuseră deja în acel moment, mi-am dat seama că nu ar trebui să mă îngrijorez de lucruri atât de banale precum bariera lingvistică și așa mai departe. Da, ispășirea păcatelor este lucrul meu personal, este în inima mea, înăuntrul meu, dar, desigur, nu este singurul lucru pentru care am venit. Există un obiectiv mai important, cum ar fi reducerea cât mai mult posibil a numărului de victime pentru Ucraina, în special în rândul copiilor care mor. În general, scopul meu este să ajut la câștigarea războiului și să protejez independența Ucrainei. Aceasta este misiunea principală”.

Japonezul spune că va rămâne în Ucraina atât timp cât îi va permite condiția fizică, dacă se poate până la victoria Ucrainei, chiar dacă familia sa, mama, tata și sora mea mai mică se află în Japonia.

Spune că nu simte deocamdată dorul de casă.

”Războiul din Ucraina a unit o mulțime de străini în forțele armate, iar motivul este că aceasta nu este o problemă doar pentru Ucraina. Dacă Ucraina pierde, va fi o problemă pentru toate țările, va fi o pierdere a păcii în întreaga lume, adică nu va fi pace dacă Ucraina pierde, va fi și mai mult război. Atât Rusia, cât și China vor începe să invadeze alte țări, vor începe să suprime mișcările lor de eliberare națională și vor fi și mai multe orori. De aceea cred că oamenii vin la război, pentru că înțeleg situația. În Ucraina, am reușit să mă întâlnesc și să mă împrietenesc cu mai multe persoane, în special în Zhytomyr, în brigada în care am fost antrenat, înainte de a fi trimis pentru prima dată pe front. Am găsit, de asemenea, mai multe persoane care vorbesc japoneză în Kiev și suntem deja în contact cu ele”, mai spune japonezul.

El a dorit să le transmită ucrainenilor să nu-și piardă niciodată curajul, indiferent ce s-at întâmpla.