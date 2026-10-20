Italia riscă să rămână fără paste. Fabricile își opresc producția, iar protestele blochează aprovizionarea

Producția de paste din Italia este amenințată de protestele transportatorilor rutieri, care au blocat livrările de materii prime către fabrici și au provocat perturbări în lanțurile de aprovizionare. Unele unități și-au suspendat activitatea sau au redus producția, în timp ce în mai multe localități din sudul țării au apărut probleme de aprovizionare cu alimente și combustibil, relatează Reuters.

Italia riscă să rămână fără paste. Foto: Istock

Manifestațiile au fost declanșate de creșterea prețurilor la carburanți și de majorarea costului vieții. Blocajele afectează drumuri, autostrăzi și porturi, iar consecințele se resimt atât în industria alimentară, cât și în magazine și la stațiile de alimentare.

Mari producători de paste, afectați de lipsa materiilor prime

Compania Rummo, unul dintre producătorii cunoscuți de paste din Italia, cu sediul în regiunea Campania, a anunțat marți suspendarea producției, după ce a rămas fără ingrediente. Directorul general al companiei, Cosimo Rummo, a declarat pentru publicația italiană La Repubblica că situația este dificilă și în regiunea vecină Puglia, unde mai mulți producători importanți se confruntă cu probleme similare.

„Asta înseamnă că cea mai mare parte a producției de paste din Italia s-a oprit complet sau este pe punctul de a se opri”, a avertizat Cosimo Rummo.

Dificultățile afectează și compania La Molisana, un alt producător important, cu sediul în regiunea Molise. Reprezentanții acesteia au anunțat marți că producția a scăzut considerabil, iar activitatea continuă cu ajutorul rezervelor de materii prime, inclusiv grâu și griș din grâu dur.

Organizația Italmopa, care reprezintă industria italiană de morărit, avertizase încă de săptămâna trecută că prelungirea protestelor ar putea determina tot mai multe fabrici să își întrerupă activitatea. Efectele riscă să se extindă de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la furnizorii de materii prime până la producători și comercianți.

Industria pastelor reprezintă un sector important al economiei italiene. Potrivit unui raport publicat în septembrie de European House-Ambrosetti, lanțul de aprovizionare aferent acestui sector a generat venituri de 13,5 miliarde de euro în 2025.

Rafturi goale și cozi la benzinării în sudul Italiei

Protestele au început săptămâna trecută și au afectat în special Sicilia și alte zone din sudul Italiei. În unele localități, blocarea transporturilor a provocat dificultăți în aprovizionarea magazinelor, iar teama că rezervele de combustibil s-ar putea epuiza a dus la formarea cozilor la benzinării.

Locuitorii au fost nevoiți să caute produse alimentare în alte localități, pe fondul reducerii stocurilor disponibile.

Zineb Boutimah, o femeie în vârstă de 45 de ani din Locri, provincia Reggio Calabria, a povestit pentru Reuters că a mers într-o localitate din apropiere pentru a cumpăra făină și alte alimente pe care le consumă în mod obișnuit.

Problemele de aprovizionare s-au resimțit și în distribuția carburanților. Elena Lombardo, o altă locuitoare din Locri, a relatat că un angajat al unei benzinării din apropierea locuinței sale a sfătuit-o luni să își alimenteze mașina, deoarece nu știa dacă va mai avea combustibil în ziua următoare. Marți, stația era închisă.

Campania, Puglia și Sicilia sunt regiuni importante pentru industria italiană a pastelor, ceea ce face ca blocarea transporturilor să reprezinte o amenințare pentru o parte semnificativă a producției naționale.

Guvernul Giorgiei Meloni anunță ajutoare de peste 150 de milioane de euro

Executivul condus de Giorgia Meloni încearcă să limiteze efectele protestelor și să răspundă nemulțumirilor transportatorilor. După discuțiile cu reprezentanții acestora, viceministrul infrastructurii, Edoardo Rixi, a anunțat marți că autoritățile vor pune în curând la dispoziție un pachet de sprijin în valoare de peste 150 de milioane de euro.

În paralel, guvernul pregătește măsuri de securitate mai stricte, după revoltele izbucnite în weekendul precedent la Milano și în alte orașe din nordul Italiei, în contextul manifestațiilor împotriva inflației.

Transportul rutier are un rol esențial în aprovizionarea fabricilor și distribuția produselor alimentare, iar menținerea blocajelor ar putea agrava situația producătorilor și comercianților.

Deocamdată, autoritățile au anunțat măsuri de sprijin pentru transportatori, însă industria pastelor se confruntă în continuare cu riscul unor noi opriri ale producției, în timp ce unele comunități din sudul țării resimt deja efectele perturbărilor.