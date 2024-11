„În țări ca România, suveranismul este ca un glonț pe care ți-l tragi în genunchi”. Avertismentul unui reputat profesor cu privire la un „vot masiv cu Georgescu”

Un reputat profesor român, specialist în economie politică internațională, avertizează asupra faptului că un „vot masiv cu Georgescu și susținătorii săi parlamentari” va lăsa „fără fonduri europene primăriile, spitalele, sistemul școlar”, întrucât „riscul de faliment e imens”.

„Înțeleg furia față de clasa politică și bolile ei. O simt și eu des. Dar sunt momente în istorie când ai de făcut alegeri simple. Este cazul acum în România: mai vrem să beneficiem după statutul de membru al Uniunii Europene sau nu? Mai vrem liberă circulație în UE sau nu? Oare ne dăm seama că alegerile de acum sunt de fapt un referendum pe viitorul nostru în UE? Dacă s-a adunat mizeria în casă te apuci de curățenie sau dai foc casei?”, scrie Cornel Ban, profesor de Economie Politică Internațională, în cadrul Școlii de Business din Copenhaga.

„Un fel de anii 90, în caz că va e dor de ei”

Dacă răspunsul este da, nu ai cum vota masiv cu Georgescu și susținătorii săi parlamentari, susține profesorul.

„Alianța această are idei și proiecte care vor duce în prima faza la oprirea fondurilor europene (uitați de <ridicarea din genunchi> clamată de AUR căci avem 8 la sută deficit și creștere slabă). Fără fonduri europene primăriile, spitalele, sistemul școlar rămâne fără bugete de investiții publice în modernizat clădiri, echipamente, etc. Riscul de faliment și măsuri de austeritate extremă e imens, pentru că nu adunăm destul la buget. Un fel de anii 90, în caz că va e dor de ei. Iar UE nu va ridică un deget pentru că nu va avea pentru cine”, a transmis profesorul Ban.

Potrivit cercetătorului, vor veni apoi din UE tot felul de blocaje la liberă circulație și în final vom ajunge „la lucruri și mai grave, gen ieșire din UE, final de etapă istorică tot mai posibil în aceste vremuri speciale”.

„Nu idealizez UE, am criticat politicile sale economice și termenii nefavorabili impuși de disperarea noastră de nu rămâne pe dinafară cu care am intrat în ea. Dar am și susținut cu argumente și cifre că fără UE am fi acum o economie care ar trăi, mult mai sărac, din banii migranților și milă ciocoilor locali. O adevărată colonie, nu asta imaginată de hologramă de Tik Tok Georgescu”, explică Cornel Ban.

Votul suveranist: un autogol fără precedent

Mai departe, susține profesorul, votul suveranist este „un autogol fără precedent dat fiind că avem bugete ținute pe perfuzii în UE, o diaspora imensă, o industrie dependență de investițiile marilor concerne europene, și ele tot mai apăsate de competiția cu China și costul mare al energiei”.

Românii pot alege ce vor. E dreptul lor și acesta trebuie să rămână de neatins. Dar și clubul european în care suntem are drepturile și regulile lui și le vor aplica României politice suveraniste fără multă ezitare, adăugă profesorul.

„Vom ajunge să ne vindem muncă și mai ieftin că vom avea risc de țară. Creditorii ne vor lua și pielea pentru datoria publică în mare creștere. Deja suntem o țară care nu prea are multe de pus pe masă în acest moment decât în cazul extrem de improbabil în care UE însăși va fi preluată de proiectul politic suveranist. Trumpismul ține eventual în America, țară care are dolarul, 330 de milioane de locuitori, arme nucleare și centrul sistemului tehnologico-financiar global. În țări că România suveranismul (nu mai zic de paranormalul Georgescu) este că un glonț pe care ți-l tragi în genunchi”, avertizează profesorul.