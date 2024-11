Cum îl elogia presa rusă pe Călin Georgescu: Rusia și România și-au găsit un trup în dr. Călin Georgescu

Presa rusă l-a elogiat în numeroase rânduri pe Călin Georgescu, un „strateg absolut” și un diplomat de talie mondială cum România nu a mai avut de un secol, pe care ar putea salva România. „Rusia și România și-au găsit un trup în persoana doctorului Georgescu”.

„Conferințele dumnealui arată în același timp o personalitate cu o cultură bine structurată și un diplomat de talie mondială cum probabil România nu a mai avut în ultimul secol. Cunoscător în amănunt al doctrinelor politice și economice, dar și extrem de informat în privința trendurilor geopolitice, doctorul Georgescu, fără îndoială un strateg absolut, știe mai bine decât oricine încotro se îndreaptă lumea și dacă România are sau nu viitor”, scria Russia Today în 2016.

Vorbind despre „proiectul de țară” scris de Călin Georgescu și publicat încă de acum 10 ani în cartea „Cumpăna României”, publicația Russia Today anticipa atunci că dacă România va implementa proiectul de țară al lui Georgescu „Revoluția sustenabilității: Hrană, Apă,Energie” va ajunge „în primele 5 țări cu cel mai ridicat standard de viață din lume”.

„Rusia și România sau estul european în general nu și-au creat, spre deosebire de Apus, propriile revoluții organice de-a lungul istoriei”, scria în 2016 Russia Today.

Același text, apare integral într-o altă publicație rusească, Sputnik. „Dr. Călin Georgescu este, acum la începutul mileniului III, cel mai mare expert în dezvoltare din toți câți există în lume. Doctorul Georgescu asta știe să facă: să elaboreze strategii de dezvoltare și să creeze nivel de trai ridicat în orice țară a lumii, indiferent de poziția geografică și de resursele naturale pe care le are. Conferințee dumnealui arată în același timp o personalitate și o cultură bine structurată și un diplomat de taliie mondială cum probabil România nu a mai avut în ultimul secol….” , scria Sputnik în 2016.

Într-un editorial publicat de Sputnik, Ilie Catrinoiu scria că a auzit în 2010 pentru prima dată de expertul român în dezvoltare.

„Dr. Călin Georgescu va fi viitorul prim-ministru al României” scria Sputnik.

În 2016, Russia Today scria că „misiunea istorică a Rusiei și a României de a revoluționa civilizația umană și-au găsit un trup în Dr. Călin Georgescu”.

„Arhicunoscut și apreciat în afara țării, susținut pe plan internațional să fie prim-ministru al României, profesorul Georgescu se lovește însă de cozile de topor de la București, care i-au adus pe români în ultimul grad de decadență și subdezvoltare. Crima organizată transfrontalieră conlucrează într-o intimitate obscenă, pe față, fără perdea, cu toate instituțiile statului român, în trucât statul nu mai e stat, omul nu mai e om educația nu mai e educație. În România nu există corupție, ci terorism financiar. BNR, unele centrale din SRI, Parlamentul, DNA, guvernul, partidele politice, presa, ONG-urile și intelectualii lui George Soros sunt, pe trupul țării, tot atâtea bube canceroase cât nisipul mării.

Nu credem însă că asasinii națiunii române se vor da de bunăvoie la o parte și vor recunoaște autoritatea și expertiza doctorului Georgescu, preferând să salveze România în ultimul ceas; aflați în miezul catastrofei românești, ei înțiși autorii și instigatorii linșajului asupra poporului român, vor sta în centrul atenției preferând să ducă țara în război civil, doar or scăpa cumva”, scria Russia Today.

Mereu propus în funcția de premier înaintea alegerilor prezidențiale

Călin Georgescu a fost promovat frecvent în zone neoficiale sau de simpatizanți ai Rusiei drept variantǎ pentru funcția de premier. „In trecut, “tehnocratul” si membrul Grupului de la Roma, Calin Georgescu a fost dorit premier de Dan Puric, aflat pe lista cu persoane pe care ideologul rus Alexandr Dughin le avea in vedere pentru crearea unui cerc de influenta pro-rus in Romania”, scria Hotnews în 2016.

“Noi, Federatia Societatea Civila Romaneasca, constituita din 12 entitati juridice reprezentative la nivel national care au incheiat mai multe parteneriate si protocoale de colaborare cu ONG-uri din educatie, sanatate, cultura, energie, diplomatie si din mediul de afaceri, reprezentand interesele a peste 3 milioane de cetateni profund nemultumiti de felul in care arata astazi tara, facem apel catre clasa politica sa ia in considerare propunerea societatii civile pentru functia de Prim-ministru al Romaniei, in persoana domnului Calin Georgescu. (…)Raspunsul domniei sale a fost ferm: ”Sunt gata sa fac acest lucru, stiu ce este de facut, am cu ce si am cu cine. Ma ofer sa indrum si sa calauzesc poporul roman catre libertate. Folositi-ma!” ”, se arata intr-un comunicat, din 4 noiembrie, al Federatiei Societatea Civila Romaneasca (FSCRO).

„(*)In 2014, Romania Libera a publicat o ancheta in care se arata ca FSCRO este semnatara unei scrisori de felicitare, transmisa ambasadorului Federatiei Ruse in Romanie, ca urmare a anexarii regiunii Crimeea de catre Rusia. Petre Racanel, presedinte al organizatiei, a recunoscut atunci ca a semnat scrisoarea respectiva, motivandu-si gestul astfel “Am semnat pentru ca era patriotic”, scria atunci Hotnews.

Referire la Călin Georgescu ca având legătură cu Rusia se face și pe un blog numit "Masoneria Bolșevică", într-un text postat în 2007. Se face referire în document la o "caracatița masonică” formată de ruși, dându-se printre exemple Asociaţia Română pentru Clubul de la Roma, prin Mugur Isărescu şi Călin Georgescu.