Friedrich Merz vrea un buget UE mai mic, dar cu bani pentru Ucraina: „Este o sarcină comună europeană”

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut marți, 10 noiembrie, modificarea proiectului viitorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, susținând că bugetul comunitar trebuie să rămână sustenabil pentru statele membre și să includă o abordare comună privind sprijinirea Ucrainei.

Cancelarul german Friedrich Merz Foto: Profimedia

Solicitarea a fost făcută într-o conferință de presă susținută la Berlin alături de premierul ungar Peter Magyar.

„Cadrul Financiar Multianual trebuie să fie sustenabil financiar pentru statele membre”,, a afirmat liderul german, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Merz a transmis un avertisment înaintea continuării negocierilor privind bugetul UE pentru perioada 2028-2034, cerând modificări din partea președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

„Sper ca în noile propuneri ale preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, să existe schimbări clare. Fără aceste schimbări, negocierile nu vor putea fi încheiate curând”, a declarat cancelarul german.

Liderul de la Berlin a admis că discuțiile sunt „dificile”, însă a subliniat că noul buget trebuie aprobat cu suficient timp înainte pentru a putea fi pus în aplicare.

Sprijin pentru Ucraina

Potrivit lui Merz, Germania urmărește două obiective esențiale: redefinirea priorităților europene, prin accent pe apărare și competitivitate, și stabilirea unui mecanism comun pentru susținerea Kievului în următorii ani.

„Este o sarcină comună europeană, nu doar a statelor membre”, a insistat cancelarul german, referindu-se la sprijinul acordat Ucrainei.

Merz a recunoscut că există state care se opun acestei abordări.

„Există cel puţin patru” țări care văd situația diferit, a spus el, menționând că este nevoie de discuții pentru rezolvarea unei „chestiune fundamentală”, în condițiile în care Germania este principalul contributor la bugetul UE și cel mai mare susținător economic al Kievului.

Poziția Ungariei

La rândul său, premierul ungar Peter Magyar a reiterat poziția Budapestei, afirmând că fiecare stat membru are propriile priorități și interese naționale, în cazul Ungariei fiind vorba în special despre politicile agricole și de coeziune.

În contextul negocierilor dificile privind viitorul buget european, liderul ungar a glumit spunând că șefii de stat și de guvern ai UE probabil „vor petrece împreună Crăciunul” încercând să ajungă la un compromis.

Magyar a refuzat, de asemenea, să se angajeze la o contribuție mai mare pentru sprijinirea Ucrainei, argumentând că Ungaria suportă deja costuri importante pentru protejarea frontierei externe a Uniunii Europene. Potrivit acestuia, această misiune a costat țara „mai multe miliarde de euro în ultimii ani”, fără ca Budapesta să primească sprijinul sau recunoașterea pe care le consideră meritate.

Referindu-se la disputa dintre Ungaria și Bruxelles privind politica de azil, premierul ungar și-a exprimat speranța că „se va putea pune capăt cât mai curând acestui lucru în negocierile cu guvernul maghiar astfel încât să putem continua să protejăm Europa și frontierele externe ale Europei fără să plătim acea amendă”.

Cei doi lideri au reafirmat totodată sprijinul pentru extinderea Uniunii Europene în Balcanii de Vest și au apreciat evoluțiile din dosarul aderării Ucrainei, despre care Magyar a spus că s-au înregistrat „progrese mari”.