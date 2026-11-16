Fără lenjerie intimă în timpul unei transmisiuni live. Gafa unui deputat ucrainean

Un interviu televizat dedicat problemelor din sectorul energetic ucrainean, transmis în direct, a fost marcat de un incident în care deputatul ucrainean Oleksi Kucerenko a apărut într-o ipostază compromițătoare, potrivit Click!

Oleksi Kucerenko Foto: captura

Momentul s-a petrecut pe 14 noiembrie, în cadrul unei intervenții la postul public Kyiv TV. Parlamentarul în vârstă de 65 de ani participa la o dezbatere privind dificultățile din sistemul energetic al Ucrainei, însă discuția a fost eclipsată de o eroare apărută în timp ce acesta încerca să își regleze camera video.

În timpul manevrei, imaginile transmise în direct au surprins accidental partea inferioară a corpului deputatului, care părea să nu poarte lenjerie intimă. Prezentatoarea emisiunii, Iulia Gloza, a fost luată prin surprindere de imaginile apărute pe monitor, iar secvența a devenit rapid virală pe rețelele sociale.

Incidentul a stârnit numeroase comentarii în mediul online.

Ulterior, Oleksi Kucerenko a reacționat și și-a cerut scuze pentru momentul stânjenitor.

Politicianul nu a oferit explicații suplimentare privind circumstanțele incidentului, limitându-se la un mesaj scurt:

„Scuze!”

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