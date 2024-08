Expertă în spațiul ex-sovietic: Ucrainenii au demonstrat că folosirea armelor vestice pe teritoriul Rusiei nu duce la o escaladare nucleară

Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic, a vorbit, într-un interviu pentru „Adevărul”, despre evoluția războiului din Ucraina și despre cum ar putea schimba ofensiva ucrainenilor în Rusia strategia războiului.

Grație ofensivei susținute, ucrainenii au reușit să preia sub control aproximativ 1.000 km pătrați într-o săptămână în Rusia, în timp ce rușii au ocupat 900 km pătrați din teritoriul Ucrainei într-un an și jumătate.

„Aș remarca totala lipsă de pregătire a armatei și a administrației civile din zona Kursk. Zonele de graniță ale Rusiei au mai fost ținta atacurilor aeriene și a incursiunilor unor grupuri paramilitare pro-ucrainene formate în majoritate din ruși care nu susțin regimul Putin. În acest context ar fi fost de așteptat ca autoritățile civile și armata să aibă pregătite planuri pentru evacuarea populației și contraofensivă. Populația este însă în stare de șoc. Deși trăiesc într-o dictatură, oamenii au apărut în înregistrări video transmise pe Telegram în care se plâng că autoritățile nu au luat măsuri pentru a-i proteja. Valerii Gherasimov însuși se pare că a ignorat atenționările GRU cu privire la o ofensivă a ucrainenilor”, precizează Ileana Racheru.

Însă cel mai important lucru legat de această ofensivă este analiza asupra reacțiilor oficialilor ruși de cel mai înalt nivel.

După cum spune Ileana Racheru, „și această analiză ne arată, la această etapă a ofensivei, ce au vrut să demonstreze ucrainenii Occidentului: că folosirea armelor vestice pe teritoriul Rusiei nu va duce la o escaladare nucleară. Vladimir Putin nu a vorbit de o ofensivă/ un atac a/al armatei Ucrainei pe teritoriul Federației Ruse. A apărut în fața națiunii cu un discurs scris de mână și a catalogat totul ca fiind o ”altă provocare majoră ” lansată de Kiev. A mai folosit expresia ”regimul situației anti-teroriste”. Nu a spus nimic despre faptul că Rusia este invadată militar și că în această situație poate lansa un atac nuclear strategic sau tactic asupra inamicului, deși documentele fundamentale pe care este construită apărarea teritorială a Federaței Ruse îi dau posibilitatea să facă acest lucru”.

Ultima Doctrină Militară a Rusiei (2014, cu amendamente ulterioare ) menționează că „Federația Rusă își rezervă dreptul de a folosi arme nucleare ... în cazul agresiunii împotriva Federației Ruse cu utilizarea armelor convenționale, când este ameninţată însăşi existenţa statului. Decizia de a folosi arme nucleare este luată de Președintele Federației Ruse”.

„În plus, Putin putea invoca Tratatul CSTO (un fel de NATO pe dos) care prevede principiile apărării colective (spre exemplu, cum au procedat autoritățile din Kazahstan în 2022). Dar Putin nu va face așa ceva pentru că știe că ar fi un demers inutil și că nu îl ajută nimeni (chiar și Belarusul și-a retras trupele din apropierea graniței de nord a Ucrainei)”, adaugă Ileana Racheru.

„Cel mai rău scenariu, război civil și dezmembrarea Rusiei”

Experta în spațiul ex-sovietic a analizat pentru „Adevărul” și cum va schimba atacul asupra Rusiei abordarea lui Putin față de război și dacă regimul de la Kremlin va schimba strategia.

”Dacă ucrainenii vor menține ocupația în Kursk se va pune problema stabilității regimului. Dar, nu va imaginați că dacă Putin pleacă de la putere, cine îl va înlocui va avea idei și viziuni pro-occidentale sau că va încerca să democratizeze Rusia. Scenariul cel mai probabil este al unui ”reset tehnocratic” pe modelul înlăturării lui Hrușciov. Cel mai rău scenariu este unul de haos, război civil, dezmembrare a Rusiei- situație pe care Europa, Occidentul per ansamblu o vor gestiona foarte greu. Regimul de la Kremlin poate să schimbe oricând strategia războiului, poate să definească cum vrea victoria reală sau doar cea întreținută de propagandă a Rusiei. Să nu uităm că în 2022 se pregăteau să ocupe Kievul în trei zile”, consideră Ileana Racheru.

Ileana Racheru este doctor în Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti (2014). Este absoventă a Facultății de Științe Politice și a unui program de master în Relații Internaționale, în cadrul Universității din București.

Ileana Racheru a fost expert asociat în cadrul Fundației pentru o Societate Deschisă –

Soros și ESGA-București (Asociația Experts for Security and Global Affairs). Ileana Racheru este autoare a numerose studii de analiză, cercetări și studii de teren cu privire la evoluțiile politice și de securitate din spațiul ex-sovietic. Majoritatea studiilor realizate de Ileana Racheru au la baza interviuri și vizite de studiu realizate in Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan sau Federația Rusă.