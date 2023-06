Cum se pot obține pașaportul britanic și cetățenia. Avantajele unui astfel de document

Pașaportul britanic se clasează pe locul 4 în lume privind ușurința cu care deținătorii lui pot vizita alte țări. Printre altele vei putea călători fără viză în Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Rolul pașaportului ca document de identitate vine la pachet cu cetățenia britanică.

Astfel, atestă faptul că nu mai ești imigrant în UK, ci că ai devenit cetățean britanic. Un milion de români care trăiesc în UK vor să obțină pașaport britanic însă nu știu exact ce au de făcut, relatează diasporaro.co.uk

Dacă nu te-ai născut în Marea Britanie, procesul de obținere a cetățeniei britanice se numește “naturalizare” și se obține în două feluri:

Prin căsătorie cu un cetățean britanic Prin îndeplinirea condițiilor de imigrare

Căsătoria cu o persoană britanică nu îți garantează automat obținerea statutului de cetățean britanic. Va trebui să faci dovada că:

Ai trăit legal în Marea Britanie în ultimii 3 ani

Ai statut de rezident permanent – settled

Dacă nu ești căsătorit(ă) cu o persoană britanică îți rămâne disponibilă a două metodă de obținere a “naturalizării”. Iată condițiile pe care trebuie să le îndeplinești:

Ai trăit legal în UK cel puțin 6 ani și nu ai călătorit în străinătate pentru mai mult de 450 de zile în ultimii 6 ani

Ai reședință permanentă în UK de cel puțin 12 luni

Nu ai călătorit în afara Marii Britanii pentru mai mult de 90 de zile în ultimele 12 luni

Ai obținut un scor bun la testul de limbă engleză(un test pe caree trebuie să îl susții).

Ai împlinit vârsta de 18 ani

Ești o persoană cu un cazier curat

Poți oferi detaliile de contact a două persoane (unul cetățean englez; celălalt poate fi român) care să confirme – dacă vor fi contactați ulterior de HMRC – că ești “om de treabă”

Ai trecut testul “Life in the UK” – care presupune să ai cunoștințe generale despre valorile, tradițiile, cultura, istoria și legile britanice

Cât costă aplicația de obținere a cetățeniei britanice

Dacă te-ai hotărât să devii cetățean britanic, pregătește-te să scoți din buzunar o sumă consistentă.

Conform website-ului oficial al Guvernului Britanic la momentul aplicației va trebui să achiți o taxă de 1,330 lire sterline. În plus vei plăti 19 lire sterline pentru a-ți înregistra fotografia și amprenta în sistemul biometric de informații. De asemenea, se mai plătesc 50 de lire sterline pentru testul Life in the UK, alte 19,20 lire sterline pentru a trimite amprentele digitale și fotografia la Home Office și aproximativ 150 de lire sterline dacă trebuie să dai un test de engleză. În cazul în care cererea este refuzată – de exemplu, dacă nu ești eligibil sau dacă ai trimis documentele greșite, nu vei putea recupera toți banii.