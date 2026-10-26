Concediat la o zi după ce a anunțat pe WhatsApp că va cere concediu paternal. Ce despăgubiri a obținut în instanță bărbatul

Un bărbat din Spania și-a anunțat angajatorul, prin WhatsApp, că urma să solicite concediu paternal, însă a fost concediat a doua zi, pe motiv că nu ar fi trecut perioada de probă. Angajatul a contestat decizia în instanță și a obținut anularea concedierii, precum și despăgubiri de 7.501 euro.

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Tribunalul Superior de Justiție din Castilia și León i-a dat dreptate, considerând că apropierea în timp dintre mesaj și concediere reprezintă un indiciu de discriminare, în condițiile în care angajatorul nu a demonstrat că decizia a avut un alt motiv obiectiv, scrie Noticias Trabajo.

Bărbatul s-a angajat la companie pe 4 august 2025, în baza unui contract pe perioadă nedeterminată, cu o perioadă de probă de patru luni și un salariu brut lunar de 2.164 euro.

Trei zile mai târziu, pe 7 august, acesta a trimis companiei următorul mesaj pe WhatsApp: „Vă trimit un mesaj pentru a vă informa că voi solicita concediu paternal când va veni momentul”.

În ziua următoare, compania l-a informat că i-a încetat contractul pentru că nu ar fi trecut perioada de probă.

Tribunalul de Instanță din León nu i-a dat dreptate în aprilie 2026. Printre faptele considerate dovedite, judecătorul a reținut declarația unui martor potrivit căreia „niciun angajat al companiei nu a avut probleme cu concediul paternal”.

Deși angajatorul poate înceta contractul în perioada de probă fără să motiveze decizia, această prerogativă nu poate fi folosită pentru a discrimina salariatul.

Bărbatul a contestat hotărârea primei instanțe, invocând încălcarea dreptului la egalitate, iar Tribunalul Superior de Justiție a stabilit că apropierea dintre anunțarea concediului paternal și concediere constituie un indiciu de discriminare, obligând angajatorul să justifice decizia.

Compania s-a limitat să invoce nepromovarea perioadei de probă, fără să prezinte fapte concrete.

Pentru instanță, această explicație „nu constituie un contraargument solid și nici o justificare suficientă” pentru a înlătura suspiciunea de discriminare.

Instanța a stabilit că mărturia potrivit căreia alți angajați nu au avut probleme cu concediul paternal nu înlătură suspiciunea de discriminare. În consecință, concedierea a fost declarată nulă, iar compania trebuie să îl reintegreze pe salariat, să îi plătească salariile restante, în valoare de 71,16 euro pe zi, și să îi acorde despăgubiri de 7.501 euro pentru prejudiciul moral.

Suma a fost stabilită prin raportare la amenda minimă prevăzută de legislația spaniolă pentru încălcări foarte grave ale legislației muncii.