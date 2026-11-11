Cel puțin 300 de școli din Italia, amenințate cu bombă. Autoproclamatul „lider al Misoginistanului” o amenință și pe Giorgia Meloni

Miercuri dimineață, directorii a cel puțin 300 de școli din Italia au primit un e-mail anonim în care expeditorul amenința că va arunca în aer clădirile. În acelaşi mesaj, expeditorul anunţă şi un atentat împotriva premierului Giorgia Meloni.

Elevii şi profesorii au fost evacuaţi în cel puţin 300 de şcoli din Italia. Foto: Voci della Citta

Mesajele au început să sosească miercuri, 11 noiembrie, puțin înainte de ora 10:00, iar conducerile școlilor au cerut evacuarea elevilor și a profesorilor. Poliția a intervenit în mai multe orașe, în timp ce echipele de geniști au început să verifice clădirile.

Alertele au ajuns atât la școli din marile orașe, precum Roma, Milano, Napoli, Bologna și Veneția, cât și în alte provincii, din Friuli Venezia Giulia până în Campania. Directorii de licee, școli gimnaziale și școli primare au primit mesaje similare, iar elevii au fost scoși din clase în timp ce polițiștii verificau dacă există vreun pericol.

În mesaj, expeditorul vorbea despre distrugerea populației italiene și folosea inclusiv termeni precum „anihilare” și „genocid”. E-mailul era semnat de o persoană care se prezenta drept „Mikhail Andropov, liderul Vilayat-ului din Misoginistan” și care susținea că pregătise atacurile de multă vreme, porivit ANSA.

Foto: La Sicilia

Potrivit ameninţării, în școli ar fi fost ascunse dispozitive explozive puternice cât să dărăm clădirile, prevăzute cu un mecanism care permitea declanșarea de la distanță.

Același mesaj conținea și o amenințare la adresa premierului italian: expeditorul susținea că montase un dispozitiv exploziv la motorul mașinii acesteia și că persoanele care ar fi supraviețuit exploziei urmau să fie atacate cu arme albe.

În provincia Modena, cinci licee și o școală primară din municipiul reședință au fost nevoite să își evacueze elevii, iar directorii unor instituții din Vignola și Sassuolo au luat aceeași decizie. La Carpi, toată lumea a trebuit să părăsească liceul Meucci.

Unul dintre profesorii instituției a povestit pentru Fanpage.it cum s-a desfășurat evacuarea. Cadrele didactice au primit instrucțiuni să iasă împreună cu elevii, să își ia obiectele personale și să nu se mai întoarcă în sălile de clasă.

La fel s-a întâmplat și în regiunea Veneția, unde elevii au fost evacuați de la Liceul Științific Giordano Bruno din Mestre, Liceul Foscarini din Veneția, Școala Generală Mirano 2, Institutul 8 Marzo din Mirano și Institutul Galilei din Scorzè.

Între timp, la Napoli, conducerile școlilor din cartierele Pianura, Soccavo și Vomero au primit mesaje similare și au decis să îi trimită pe elevi acasă.

La Roma, primele intervenții au avut loc în cartierul Tuscolano, unde poliția a ajuns la Școala Generală Giovanni Cagliero din Largo Volumnia, Școala Petrarca de pe Via Ceneda și Școala Rodari de pe Via Norcia. De asemenea, părinții din alte cartiere ale capitalei, inclusiv din Torrevecchia și din partea de nord-vest a orașului, au fost sunați și rugați să vină să își ia copiii.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma acestor incidente, însă evacuările și mesajele primite au provocat îngrijorare în rândul elevilor, profesorilor și familiilor acestora.

Poliția italiană încearcă acum să identifice persoana care a trimis e-mailurile și să stabilească dacă în spatele amenințărilor există vreun pericol concret.

Nu este primul incident de acest fel. Pe 2 noiembrie 2026, aproximativ 271-280 de școli italiene au primit amenințări similare. Și atunci au existat evacuări, iar verificările nu au identificat explozibili în unitățile verificate.

D asemenea, săptămâna trecută, zeci de avioane din Europa, inclusiv în România, au primit amenințări cu bombă într-un interval de numai 72 de ore, ceea ce a provocat alerte și verificări pe mai multe aeroporturi.