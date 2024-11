Ar putea fi victoria lui Trump pozitivă pentru Europa, care se va „trezi” și va investi masiv în propria apărare? Experta în securitate de la Washington, Iulia Joja, este sceptică, având în vedere că după mandatul Trump 1 și aproape trei ani de război, UE are un buget de apărare care pare o glumă.

Unii analiști susțin că victoria lui Trump în alegerile prezidențiale ar putea reprezenta totuși un lucru bun pentru că astfel Europa se va „trezi” și va face pași spre a deveni o putere militară importantă care să-i poată ține piept lui Putin sau măcar nu va depinde total de SUA.

Expertul în securitate europeană Iulia Joja, care predă la două universități din SUA, Universitatea George Washington şi Universitatea Georgetown (din Washington), este sceptică, având în vedere ce s-a întâmplat până acum:

„Ar trebui să se trezească Europa și mi-aș dori sincer acest lucru și, sigur, că văd în acest moment pe social media foarte multe apeluri în acest sens. Eu am puțină încredere că revenirea lui Trump la Casa Albă ne va trezi în condițiile în care mandatul Trump 1 nu ne-a trezit și în condițiile în care acest război pe scară largă din Ucraina nu ne-a trezit. E adevărat, avem un comisar pe Apărare, dar acest comisar va avea un buget de câteva miliarde de euro, mai puțin de 10 miliarde de euro. E infim”.

Se va trezi Europa după victoria lui Trump?

Ca să ne dăm de seama de proporția acestui buget, experta a susținut că Mark Rutte, secretarul general NATO, preciza, în urmă cu două zile, că pachetul de ajutorul din partea NATO pentru Ucraina anul acesta este de 40 de miliarde de dolari.

„În schimb, Uniunea Europeană, cu 500 și ceva de milioane de locuitori, cu unul dintre cele mai mari bugete din lume, are alocate câteva miliarde pentru Apărare. Asta înseamnă că pentru a ne trezi și pentru a ne reduce semnificativ dependența în ceea ce privește aspectele militare și de securitate de Statele Unite este nevoie să investim câteva sute de miliarde de euro”, explică experta. Iar Trump, și nu numai, spune europenilor, de mult timp, că trebuie să se descurce pe cont propriu.

Are UE voința de a investi sute de miliarde de euro în Apărare?

Joja susține că întrebarea care se pune nu este dacă UE are banii aceștia - sute de miliarde de euro - ci dacă UE are voința politică să investească sume atât de mari în următorul an în propria industrie de apărare și în propria armată?

„Mi-ar plăcea să spun că da, dar sunt sceptică, având în vedere cât de prost ne-am descurcat după aproape trei ani de război. În continuare, bugetul Uniunii Europene pentru apărare este de câteva miliarde, în ciuda solicitărilor din partea fostului Parlament European, de dinainte de ultimele alegeri”, spune Joja.

În ciuda situației în care ne aflăm, UE nu a crescut investițiile și nu a încercat reducerea dependenței de SUA. „Ne-a spus și Biden să o facem și ne-a spu-o și Trump și mai radical și știam că sunt șanse să revină la Casa Albă. Și totuși, toate aceste elemente, agresiunea lui Putin, revenirea lui Trump și avertismentele lui Biden nu au fost suficiente”, arată specialista.

„Germania, Franța, ne vor ajuta în condițiile în care Statele Unite nu ne ajută?”

Există totuși anumite țări care au luat măsuri. Polonia este un exemplu în acest sens, a arătat Joja. România, în schimb, este sub procentul solicitat de Trump:

„În România, bugetul militar este mai puțin de 2%. Guvernul a susținut că este de 2,5% și Politico, această publicație americană, pe care o citesc și oamenii din jurul lui Trump, a arătat că, de fapt, România a investit mai puțin de 2% din PIB în Apărare. Trump ne-a spus că nu ne va ajuta dacă nu investim cel puțin 2%. Asta era înainte de război. Asta era pe timp de pace. Deci, România trebuie urgent să-și crească bugetul militar. România nu stă bine, Polonia stă bine.”

Marile puteri economice ale Europei însă nu au reușit să dea un exemplu: „Germania a promis 100 de miliarde de euro, pe 24 februarie, în plus față de bugetul de Apărare, pentru investiții în domeniul militar. După 2 ani și jumătate, s-a făcut un raport amplu despre ce au făcut nemții cu acești 100 de de miliarde pentru ei înșiși. Deci nici măcar nu și-au suplinit armamentul din depozitele golite cu ocazia ajutorului pe care l-au trimis Ucrainei. Și Germania este cea mai mare putere economică din Uniunea Europeană. Deci nu stăm bine”.

Și cu toate acestea, marile puteri economice Germania și Franța nu sunt cele mai vulnerabile state care ar avea de suferit în urma unui atac al Rusiei. Cele mai mari probleme vor fi în est. „Întrebarea este dacă aliați precum Germania, Franța, ne vor ajuta, în condițiile în care Statele Unite nu ne ajută”, a explicat Joja.

UE, la mijloc în conflictul SUA-China

Pe lângă tensiunile legate de alocările bugetare pentru Apărare, Europa va fi la mijloc în războiul economic dintre SUA și China.

În ceea ce privește reacțiile din Europa la victoria lui Trump, Joja analizează prăbușirea guvernului Germaniei.

Guvernul de coaliţie al Germaniei s-a prăbuşit după ce cancelarul Olaf Scholz l-a demis pe ministrul de finanţe, Christian Lindner. Cea mai mare economie din zona euro a fost aruncată în haos politic la câteva ore după victoria lui Donald Trump în alegerile prezidenţiale din SUA, scrie a scris presa germană.

Scholz a declarat, miercuri, reporterilor că va solicita un vot de încredere în parlament la 15 ianuarie, pe care majoritatea observatorilor se aşteaptă să îl piardă. Aceasta va deschide calea pentru alegeri anticipate în martie.

„Și totuși e Germania, nu e Slovenia. Deci, situația este destul de gravă. Dincolo de guvern, care oricum era destul de șubred, dar ne așteptam să pice anul viitor, nu atât de devreme mai este o problemă: cine va fi persona din Europa cu care Trump va ține legătura?”, se întreabă experta.

Scholz este de stânga, Macron este de centru stânga, și, în plus, mai are un pic și pleacă. „Ursula von der Leyen e de centrul dreapta, dar ea nu a avut o relație foarte, foarte bună cu Trump pe vremea primului mandat. Și atunci, și din punctul ăsta de vedere, situația este destul de dificilă”, a explicat specialista.

Joja crede că e posibil să vedem în Germania o coaliție între centru stânga și centru dreapta, astfel încât să există mai multă interfață ideologică între Germania și Statele Unite.

„Avem o dependență foarte mare atât de Statele Unite cât și de China”

„Ne amintim cu toții schimburile destul de tensionate și războiul comercial pe care Trump l-a lansat împotriva Uniunii Europene. Era mai ales vorba de exportul de mașini germane în Statele Unite, mașinile germane fiind cel mai important produs de export al Uniunii Europene. Este obiectul pe care îl exportă Uniunea Europeană cel mai mult și în China. Și atunci relația dintre Uniunea Europeană și Trump pornește într-un mod complicat”, arată experta.

Mai este și problema triunghiului între cele trei mari puteri: China, Statele Unite și Uniunea Europeană.

„Până acum Washingtonul a fost destul de anti-chinez. Dacă ne uităm la taxele impuse asupra mașinilor electrice din China, acestea sunt de 100% în Statele Unite, pe când în Europa, în ultimele luni, am impus taxe și impozite asupra mașinilor din China, dar nu 100%, în condițiile în care Germania a votat împotrivă acestor taxe, lucru care nu a trecut neobservat, în rândul republicanilor lui Trump”, arată Iulia Joja.

Uniunea Europeană depinde de economic de China și Statele Unite anunță măsuri anti-China, iar asta creează, spune experta, „o tensiune enormă asupra Uniunii Europeane care se situează la mijlocul acestui conflict. Deci aici mă aștept să fie tensiunile cele mai mari și până la urmă și costurile cele mai mari politic și economic pentru Uniunea Europeană.”

Realitatea este că economia Statelor Unite merge bine și se așteaptă rezultate și mai bune sub Trump, iar economia Uniunii Europene stă foarte prost. „Coaliția din Germania care ducea această politică a picat și nu se întrevede nimic bun pentru că avem o dependență foarte mare atât de Statele Unite cât și de China”, concluzionează Joja.