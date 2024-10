Bărbatul care la 65 de ani are mai multe locuri de muncă: „Refuz să mă pensionez, simt că mai pot munci încă 15 ani”. Cât câștigă

În timp ce vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, sunt persoane care aleg să muncească și să fie active. „Avem multe de oferit în a doua noastră carieră și ne bucurăm de provocare”, susțin acestea.

Este și cazul lui Andrew Middleton, 65 de ani, din sudul Angliei, a cărui poveste a fost făcută publică de către Business Insider.

„Tatăl meu, care a lucrat ca asistent social, a devenit tâmplar la sfârșitul vieții. A fost strungar de lemn până la 80 de ani. La 76 de ani, bunicul meu era încă un <curier de birou>. Alerga în sus și în jos prin Londra și livra colete. A avut un impact puternic asupra mea. Acum că am 65 de ani, nu am nicio intenție să încetinesc. Uneori, oamenii spun că sunt un boomer cu mentalitatea unui millennial. Nu sunt în dezacord cu asta”, a spus bărbatul.

Andrew Middleton susține că motto-ul său este: „Distrează-te. Fii plătit. Fă ceva bun”.

„Nu mai câștig 160.000 de dolari pe an în lumea corporațiilor - am lucrat pentru American Express și British Airways înainte de a intra în sectorul caritabil - dar câștig suficient pentru a mă descurca pe lângă investițiile mele.”

„În prezent, fac muncă de consultanță pentru revitalizarea centrului orașului meu local. Printre activitățile mele secundare se numără mentoratul plătit și neplătit și oficierea căsătoriilor ca ofițer de stare civilă”, susține bărbatul.

Sunt mentor pentru tineri

Andrew dezvăluie că a devenit registrator de nunți după ce a văzut un anunț în ziar.

„Îmi vine ușor să vorbesc în public. De exemplu, nu am nicio problemă să mă adresez unui număr de 100 de persoane la un hotel. Abilități precum comunicarea eficientă nu dispar niciodată”, spune acesta.

De asemenea, este mentor, gratuit. „Am înființat un grup de sprijin digital pentru persoanele în vârstă care gândesc la fel ca mine. Există o mulțime de oameni maturi, care gândesc la fel. Am înființat un grup de networking online, I'm Not Done Yet, format din 100 de membri care au toți peste 50 de ani. Unii au peste 70 de ani. Aceștia împărtășesc filozofia mea; avem multe de oferit în a doua noastră carieră și ne bucurăm de provocare”, susține bărbatul.

Între timp, se menține în formă făcând regulat exerciții pe banda de alergare și urmând un regim alimentar vegetarian. „Sunt sănătos și, dacă voi continua pe drumul cel bun, simt că mai am în față mai mult de 15 ani buni ca lucrător”, a conchis acesta.