Armata ucraineană luptă pentru recuperarea oraşului Kreminna, poarta de acces către Donbas

Armata ucraineană își concentrează eforturile pe recuperarea oraşului strategic Kreminna din regiunea Lugansk care i-ar deschide accesul către şoselele principale ce duc spre centrele industriale din Donbas, a relatat miercuri agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Localitatea Kreminna a fost ocupată de armata rusă pe 18 aprilie, la aproape două luni după lansarea invaziei ruse asupra Ucrainei. Este orașul de unde a pornit ofensiva în urma căreia Rusia a reușit să cucerească noi teritorii din regiunile estice ucrainene Doneţk şi Lugansk.

Potrivit publicaţiei americane The New York Times şi celei ucrainene Ukrainska Pravda, luptele în această localitate din provincia Lugansk au început în urmă cu câteva zile, în timp ce în provincia învecinată Doneţk trupele ruse continuă ofensiva asupra oraşului Bahmut aflat sub controlul trupelor ucrainene.

Kreminna este o poartă de acces către două oraşe apropiate mult mai mari, Severodoneţk şi Lisiceansk, importante centre industriale care au fost ocupate în vară de trupele ruse. Potrivit The New York Times, armata rusă şi-a fortificat poziţiile defensive în jurul oraşului Kreminna. Lupte grele au loc şi în jurul localităţii Svatove, în Lugansk.

În restul Ucrainei sirenele de raid aerian au fost din nou declanşate miercuri dimineaţă, dar în cele din urmă nu a avut loc niciun nou atac rusesc cu rachete. Presa ucraineană afirmă că sirenele au fost activate după ce avioane de atac ruseşti au decolat din Belarus.

După ce în ultimele luni s-au repliat din mare parte din provincia nordică Harkov în urma unei contraofensive ucrainene şi de pe malul de vest al fluviului Nipru în regiunea sudică Herson, trupele ruse s-au regrupat în provinciile estice Doneţk şi Lugansk şi în porțiunile pe care le mai controlează în Harkov, consolidând linia frontului în timp ce continuă să încerce acţiuni ofensive.

Dar pe ansamblu frontul pare îngheţat într-un război de uzură cu un mare consum de muniţii şi mari pierderi umane şi în echipamente, pierderi pe care fiecare parte le minimalizează în ce o priveşte şi le exagerează pe cele ale adversarului, scrie Agerpres.