Unele persoane sunt predispuse genetic să ia în greutate: „Nu numărați orbește caloriile“

Geneticianul Giles Yeo vine cu cinci sfaturi pe care le numește "adevăruri Yeo", pentru a vă ajuta să mâncați sănătos și să pierdeți din greutate.

Când Asociația Medicală Americană a votat pentru recunoașterea obezității ca boală în 2013, cel mai mare grup profesional de medici a deschis calea pentru ca această afecțiune să fie în sfârșit luată în serios, scrie edition.cnn.com.

La vremea respectivă, și chiar și acum, multe controverse au înconjurat decizia. Dar, încet-încet, acul se mișcă, de la presupunerea că obezitatea este vina celor care o au (sunt leneși și nu au voință) la faptul că este o afecțiune cronică ce pune sănătatea în pericol și poate necesita un management medical pe termen lung. Cu toate acestea, mulți oameni, inclusiv cei din mișcarea de acceptare a grăsimii, nu cred că trupul lor ar trebui să fie patologizat.

Până acum, statisticile sunt familiare: Aproximativ 42% dintre americanii adulți sunt obezi, conform ultimelor cifre ale Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor din SUA, iar alți 31% sunt supraponderali. Iar afecțiunile de sănătate legate de obezitate - hipertensiune arterială, diabet de tip 2, colesterol ridicat, boli de inimă și accidente vasculare cerebrale, pentru a numi doar câteva - sunt bine documentate.

Dar ce anume face ca obezitatea să fie o boală și sunt toate persoanele care au o greutate în plus nesănătoase?

"Unul dintre lucrurile importante pe care le-am învățat este că obezitatea este o afecțiune a creierului, în lipsa unui termen mai bun", a declarat recent Giles Yeo, un genetician de renume mondial de la Universitatea din Cambridge și un pionier în domeniul cercetării obezității, pentru Dr. Sanjay Gupta, corespondentul medical șef al CNN, în cadrul podcastului Chasing Life.

"Acum este clar - foarte clar, fără echivoc - că (obezitatea) este o problemă a creierului: este o problemă a creierului nostru care influențează foamea", a spus Yeo. "Așadar, foamea este un scenariu cerebral, chiar dacă senzația de foame vine din stomac. Iar acum știm că obezitatea este doar creierul care influențează ceea ce mănânci și cum mănânci."

În timp ce purtarea de kilograme în plus poate duce la multe neplăceri (cum ar fi artrita și apneea de somn), Yeo a spus că, de una singură, nu te va ucide. Dar este periculos să porți prea multă grăsime în plus, deoarece odată ce celulele adipoase se umplu - Yeo le numește "organe profesionale de stocare a grăsimii" - atunci grăsimea se revarsă în alte părți ale corpului, cum ar fi organele interne și mușchii, care nu sunt concepute pentru a stoca grăsime. Și atunci încep să se instaleze problemele metabolice, care pot duce în cele din urmă la afecțiuni precum bolile cardiovasculare.

Cu toate acestea, nu toate persoanele cu greutate în plus trăiesc neapărat cu o boală, a spus Yeo.

"Dacă redefiniți termenul de obezitate - poate că fac o gimnastică verbală aici, dar cred că este o nuanță importantă - în momentul în care începem să înțelegem că obezitatea nu este o greutate corporală mare, ci (mai degrabă) obezitatea este o stare în care greutatea corporală mare începe să vă influențeze sănătatea, atunci este o boală", a spus el.

Genetica joacă un rol important în ceea ce privește cantitatea de grăsime pe care o pot stoca celulele adipoase și afectează, de asemenea, cât de des și cât de puternic trimite creierul nostru semnalul de foame.

Ce poți face dacă natura a aranjat totul împotriva ta? Yeo are aceste cinci sfaturi - pe care le numește "adevăruri Yeo" - în prima sa carte, "Gene Eating: The Science of Obesity and the Truth about Dieting" - pentru a vă ajuta să mâncați sănătos pentru a pierde în greutate.

1: Să slăbești nu ar trebui să fie ușor

Pierderea în greutate merge împotriva mecanismelor noastre de autoconservare.

"Oricine vă spune că pierderea în greutate este ușoară vă minte - credeți-mă: vă minte", a spus Yeo. "Nu este ușor pentru că creierul tău face să nu fie ușor. Așa că, atunci când pierzi în greutate, creierul tău urăște acest lucru și va încerca să te facă să recuperezi greutatea."

Yeo a spus că, dacă vă este greu să slăbiți, "înțelegeți că nu este pentru că sunteți rău, ci pentru că "nu ar trebui să fie ușor"".

2: Încearcă moderația în alimentație

Reduceți consumul de alimente în general - doar puțin.

"Mănâncă un pic mai puțin din orice", a spus Yeo, adăugând că acest tip de sfat nu îl va face un om bogat. "Se numește altfel moderație, dar este și adevărat".

El avertizează împotriva încercării de a tăia complet grupurile de alimente adesea defăimate, cum ar fi carbohidrații sau grăsimile. "Dacă poți bea lactate, atunci lactatele nu sunt otrăvitoare pentru tine", a spus el. "Mănâncă puțin mai puțin din orice, dacă ... vrei să slăbești."

3: Alimentele cu digestie lentă sunt prietenele tale

Alege alimente care se lipesc de coaste.

"Alimentele care au nevoie de mai mult timp pentru a fi digerate te fac să te simți mai sătul", a spus Yeo. "Este adevărat - o știi!".

Un exemplu sunt proteinele. "O dietă mai bogată în proteine vă face să vă simțiți mai sătui", a spus el. "Consumul de alimente cu fibre tinde să te facă să te simți mai sătul, de asemenea."

4: Calitatea mai presus de calorii

Luați în considerare valoarea întregului aliment, nu doar a unui aspect al acestuia.

"Nu numărați orbește caloriile", a spus Yeo. "De ce? Pentru că caloriile vă spun despre cantitatea de alimente; nu vă spun despre calitatea nutrițională a alimentelor. (Numărul de calorii) nu vă spune câte proteine, câte fibre, câtă sare, câtă sare, câți micronutrienți (sunt) acolo."

5: Mâncarea nu este inamicul

Ori de câte ori se discută despre diete, a spus Yeo, oamenii vorbesc inutil despre excluderea așa-numitelor alimente rele, în loc să înțeleagă modul în care interacționează cu alimentele.

"Nu vă temeți de mâncare", a spus el. "Cred că trebuie să reparăm mediul nostru alimentar; cred că unii oameni trebuie să mănânce mai puțină mâncare. Dar dacă vă temeți de mâncare... începeți să vă gândiți: "Oh, trebuie să tai asta, trebuie să tai aia".

"Cred că trebuie să mâncăm puțin mai puțină mâncare. Dar cred că trebuie să ne iubim mâncarea."

Sperăm ca aceste cinci sfaturi să vă ajute să vă gândiți la mâncare (și la alimentație) într-un mod mai productiv și mai puțin toxic. Pentru mai multe informații din interviul Dr. Sanjay Gupta cu Yeo, ascultați episodul complet aici. Și alăturați-vă nouă săptămâna viitoare la podcastul Chasing Life, când scriitoarea și activista în domeniul grăsimii Lindy West discută despre ceea ce societatea greșește în legătură cu oamenii "grași".