O celebră brigadă ucraineană lansează prima campanie de recrutare adresată femeilor: „Puterea ei este mintea”

Una dintre cele mai de succes brigăzi ucrainene a lansat recent prima campanie de recrutare a femeilor în rândurile sale, relatează Kyiv Independent.

„Puterea ei este mintea. Alegerea ei este Hartia”, este mesajul distribuit pe toate conturile aparținând Brigăzii 13 Hartia din cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei în luna mai.

Prima campanie de recutară adresată femeilor este menită să atragă voluntare pentru poziții tehnice în armată, precum operarea de drone.

Aproximativ 70.000 de femei servesc în calitate de soldați voluntari în armata ucraineană, care totalizează aproape un milion de soldați, potrivit datelor Ministerului Apărării.

Întrucât Ucraina continuă să se confrunte cu un deficit critic de personal pe câmpul de luptă, armata are nevoie de tot ajutorul posibil pentru a atrage noi recruți. Însă pentru femei de multe ori armata nu a fost un mediu primitor, iar brigada Hartia se numără printre unitățile care vor să schimbe situația, lansând mesajul că femeile sunt binevenite pentru a îndeplini roluri de mare necesitate.

O campanie de a atrage recruți motivați

După aproape 3,5 ani de război, armata ucraineană se bazează din ce în ce mai mult pe recruți mobilizați, mai degrabă decât pe voluntari, ceea ce duce la faptul că unitățile au parte adesea de soldați slab motivați.

Întrucât Ucraina nu recrutează femei, voluntarele reprezintă o categorie extrem de motivată, însă subestimată, potrivit soldaților și activiștilor.

„Femeile motivate fac o treabă mai bună în orice loc de muncă decât bărbații nemotivați”, explică Alina Andreieva, operator de drone într-o unitate de recunoaștere a organizației Hartia și principalul motor al campaniei.

Andreieva, de profesie fotograf, dezvăluie că recrutarea femeilor a fost o idee aproape obsesivă pentru ea încă de când s-a înrolat, în urmă cu un an și jumătate.

Brigada Hartia a început în 2025 să colaboreze cu două ONG-uri, Dignitas Fund și organizația olandeză „Protect Ukraine” pentru a lansa campania.

Andreieva împreună cu alte femei soldat din cadrul brigăzii s-au implicat îndeaproape în inițiativă.

Femeile speră că noile voluntare le vor călca pe urme.

De pildă, o asistentă medicală în vârstă de 21 de ani, cu indicativul de apel „Jess”, a devenit o pionieră în materie de sisteme robotice terestre la doar câteva luni după ce s-a alăturat brigăzii.

„Am învățat rapid lucruri de bază, cum ar fi sudarea și asamblarea kiturilor de comunicare pentru dronele noastre și am învățat cum funcționează dronele, după care am fost în măsură să propun idei noi - diferiți controlori de zbor și ce am putea conecta la ei pentru a face totul informativ”, a declarat ea pentru Kyiv Independent într-un interviu video.

Pozițiile deschise femeilor sunt: operatori de drone și sisteme robotice terestre, specialiști în război electronic și informații, precum și dispeceri ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance), integrate de acum într-o nouă abordare a NATO privind planificarea operațiunilor de luptă.

„Avem nevoie de femei în domeniile STEM”, explică Sofia Priduvalova, în vârstă de 30 de ani, care se ocupă de relații publice pentru Hartia și co-creator al campaniei. „Sunt multe femei în Ucraina care o pot face și ar prezența lor ar putea face brigada mult mai puternică”.

O nouă cultură militară

Brigada 13 este recunoscută pentru încorporarea tehnologiei și a standardelor NATO în metoda sa de luptă și a devenit o exponentă a reformelor în unitățile militare împreună cu Brigada 12 Forțe Speciale Azov.

De la înființare, în 2022, Hartia s-a remarcat în armata post-sovietică a Ucrainei prin stilul său de management inovator, care cultivă printre altele o atmosferă primitoare pentru femei.

Priduvalova a împărtășit experiențele descurajante prin care a trecut atât ea, cât și prietenele ei, care le-a determinat pe multe femei să renunțe la planurile de a se alătura anumitor unități.

„Există brigăzi care descurajează deliberat femeile să li se alăture, comunicând acest lucru în mod explicit”, a spus ea.

Spre deosebire de acestea, brigada Hartia s-a remarcat prin eforturi ample de revizuire a mentalității, oferind un tratament echitabil fiecărui soldat din rândurile sale.

„Am observat că recruții cultivau o atitudine imparțială față de femei chiar și în timpul antrenamentelor ”, spune „Jess”.

„Hartia era singura brigadă la vremea respectivă (când m-am înrolat în 2023) care lua în considerare femeile pentru roluri de luptă”, a spus și Andreieva.

Deschiderea față de recrutarea femeilor se reflectă și în cifre: în 2025, aproximativ 5.500 de femei serveau în armata ucraineană în roluri de luptă în prima linie, comparativ cu sub 5.000 în 2023, conform datelor oficiale.

„Comandanții le-au tratat întotdeauna pe femei în mod egal. Prioritatea nu era genul, ci cât de bine te descurci pentru a face treaba”, a adăugat Andreieva.

Ce se poate spune despre rezultatele campaniei

O evaluare a rezultatelor campanei sunt așteptate nu mai devreme de această toamnă, potrivit ofițerului de presă al Brigăzii 13, Volodimir Dehtiarov.

Luând în calcul interviurile inițiale, comisia medicală și cel puțin două cursuri de instruire de bază oferite de Garda Națională și, suplimentar, de către Hartia, poate dura cel puțin trei luni până ca un recrut neexperimentat să deprindă abilitatea de a îndeplini sarcinile zilnice ale unității.

„Rezultatele de până acum nu sunt cantitative, ci calitative”, a declarat Dehtiarov pentru Kyiv Independent. Anterior, femeile care aplicau rareori se arătau interesate de anumite poziții or acum, tot mai multe specifică că vor să lucreze în domeniul „comunicațiilor” sau al dronelor „UAV”, inspirate de videoclipurile din campanie în care femeile din Hartia povestesc despre munca lor, a spus el.

Dehtiarov a explicat că Dignitas Fund, organizația non-profit care sponsorizează campania, a găsit și donatori pentru a acoperi costurile de instruire a zeci de recrute.

„Dar trebuie să ocupăm sute de posturi și alte mii în corpul de luptă, a adăugat el, referindu-se atât la recruții de sex masculin, cât și la cei de sex feminin.

Ofițerii din Hartia se așteaptă ca procentul femeilor din armată să crească în urma acestei oportunități oferite femeilor de a se alătura luptei.

„Vor fi multe fete în segmentul dronelor întrucât acesta favorizează intelectul, intuiția și abilitățile tehnice”, a declarat Igor Raikov, comandant de pluton în compania de rachete ghidate antitanc a brigăzii.

Viitoarele instructoare, cu o vastă experiență în războiul modern, ar putea revoluționa și universitățile militare, unde femeile se confruntă cu bariere în educația militară ce le afectează direct avansarea în carieră, comentează Katerina Pryimak, lideră a ONG-ului ucrainean Mișcarea Veteranka, care pledează pentru includerea femeilor în armată.

„Este momentul potrivit pentru femeile care vor să ia lucrurile în propriile mâini”, a declarat Andreieva pentru Kyiv Independent într-un comentariu scris pe care l-a trimis din poziția sa din prima linie din regiunea Harkov.

„Soții lor sunt fie în război, fie morți; casele lor au fost distruse, cei dragi uciși sau capturați; au văzut prea multe ca să stea degeaba”, a adăugat voluntara din brigada Hartia.